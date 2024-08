Hoe de abortuspil met een drone over de grens van Polen werd gevlogen

De medicinale abortus is een procedure waarbij weeënopwekkende medicijnen worden toegediend om een miskraam te veroorzaken. De pil is in veel landen hartstikke legaal, maar tegelijkertijd enorm moeilijk te verkrijgen. Om erachter te komen wat de kansen en beperkingen zijn van de pil, die mogelijk een doorbraak kan betekenen voor de toegankelijkheid van abortussen, luistert Broadly naar beide kanten van het verhaal. We reizen naar het hart van de strijd, Texas, waar religieuze tegenstanders kamperen voor de deuren van sluitende klinieken en naar een abortus spa in Washington, DC, waar werknemers hard werken om het stigma rondom de controversiële procedure weg te krijgen.