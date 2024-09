Hoe de harde kernen van ADO Den Haag en Legia Warschau beste vrienden werden

Tussen de aangestoken rookpotten, rondzwaaiende vlaggen en zingende supporters staat de capo van Legia Warschau op een verhoginkje in het Wojska Polskiego-stadion. Een supporter van ADO Den Haag reikt hem een groengeel shirt aan. De capo trekt het shirt van ADO aan over zijn eigen shirt, pakt zijn microfoon op en zet het volgende lied in voor Sekcja Sympatykow, de beruchte harde kern van Legia. Het is 10 oktober 2010. Dit is het benefietduel tussen ADO Den Haag en Legia Warschau voor de ernstig zieke Legia-supporter Wojtek Wisinksi.

Wojtek ziet het allemaal met een glimlach aan vanuit zijn rolstoel. Hij is invalide door sarcoïdose, een auto-immuunziekte. De innige vriendschap tussen de supporters van Legia Warschau en ADO Den Haag begon bij hem, in de jaren tachtig. Wojtek is dan nog kerngezond en fanatiek supporter van Legia Warschau. Hij gaat in Europa op zoek naar andere ietwat ruige clubs en raakt gefascineerd door FC Den Haag, de club die later omgedoopt zal worden tot ADO. Vanuit Warschau stuurt Wojtek een brief naar Voetbal International, of iemand uit Den Haag hem wat meer kan vertellen over de club achter de duinen.

John van Zweden met Wojtek Wisinksi. (Alle foto’s door Robert John Henderson)

In die tijd is John van Zweden naast fanatiek supporter van FC Den Haag ook driftig brievenschrijver aan supporters van clubs door heel Europa. Hij leest de brief van Wojtek. “De brief was geschreven in gebrekkig Nederlands, vermengd met Pools,” vertelt Van Zweden aan VICE Sports. “Ik besloot een brief terug te schrijven en wat programmaboekjes op te sturen. Wojtek is daarna naar Den Haag gekomen. Toen heeft hij hier allemaal vrienden gekregen. Door die gasten onder elkaar is de vriendschapsband tussen Den Haag en Legia vreselijk snel uitgebreid.”

Andere Den Haag-supporters bouwen de vriendschap met Legia Warschau uit. Ten tijde van het IJzeren Gordijn is het lastig om heen en weer te reizen voor supporters van beide clubs, maar door de jaren heen ontstaat er een band. Groepjes van de clubs bezoeken elkaar, drinken samen, gaan naar wedstrijden en delen het nachtleven van Den Haag en Warschau. “Legia is gewoon een fantastische club, de sfeer is er grandioos”, zegt een supporter van ADO Den Haag in 2010 op TV West. “Als ADO-supporter ben je daar echt een held.”

Dat laatste is geen understatement. Voor de benefietwedstrijd op 10 oktober 2010 gaan 500 ADO Den Haag-supporters naar Polen. De Hagenezen worden als koningen onthaald door de aanhang van Legia Warschau. Shirtjes, vlaggen en sjaals worden massaal uitgewisseld. De ADO-supporters hoeven nauwelijks voor eten, drinken of verblijf te betalen; alles wordt geregeld door de Polen. Er wordt natuurlijk ook meteen flink gezopen. Omdat het een benefietwedstrijd is, krijgen de spelers van ADO Den Haag alle vrijheid in Warschau. Ook zij zetten het de avond voor de wedstrijd op een zuipen.

“We zaten om een uur of vier ‘s nachts met een groep ADO- en Legia-supporters in een nachtclub in Warschau, kwam opeens de hele selectie van ADO binnenlopen,” vertelt Van Zweden. “Wesley Verhoek was helemaal uit z’n panty. Dmitry Bulykin was onze topspits uit Rusland. Hij liep met twee flessen wodka in zijn handen. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt.” De volgende dag zitten er vijftienduizend supporters in het stadion van Legia Warschau. Samen zingen ze “You’ll Never Walk Alone” voor Wojtek. Bulykin staat op het veld met een flinke kater.

De uitslag van de vriendschappelijke wedstrijd doet er niet toe, het gaat om de glimlach op het gezicht van Wojtek. Op verzoek van Wojtek wordt Van Zweden tijdens de rust van de benefietwedstrijd het veld opgeroepen, om te zwaaien naar de aanwezige supporters, die de longen uit hun lijf zingen. Na afloop van de wedstrijd wordt het centrum van Warschau weer op zijn kop gezet. “Ik ben vier dagen in Polen geweest en heb er vier dagen dronken feest gevierd,” zegt Van Zweden. “Het was een groot feest. Niet te geloven wat we daar mee hebben gemaakt.”

Sinds die wedstrijd in 2010 is de vriendschap tussen ADO en Legia onverwoestbaar. In de stadions van beide clubs zijn logo’s van beide clubs aangebracht. Als ADO in 2011 voor het eerst in tijden weer Europees voetbal speelt tegen FK Tauras in Litouwen, reizen supporters van Legia mee. Wanneer in 2014 twee supporters van Legia overlijden, worden er twee minuten stilte gehouden in het Forepark. Afgelopen jaar wordt er in Den Haag zelfs een Fanclub Legia Den Haag opgericht, met goedkeuring van zowel ADO Den Haag als Legia Warschau, om de onderlinge vriendschap een gezicht te geven voor supporters.

Van Zweden denkt nog vaak terug aan 10 oktober 2010. “Ik heb heel wat wedstrijden in mijn leven meegemaakt, van finales op Wembley tot EK-wedstrijden. Iedere week zit ik in de Premier League en de lower leagues van Engeland. Maar als iemand mij vraagt wat de mooiste wedstrijd is die ik ooit meegemaakt heb, dan kan ik niks anders zeggen dan 10 oktober 2010. Dat was ongelofelijk.”

