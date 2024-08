Hoe de kandidaten van Ex on the Beach met elkaar omgaan is eigenlijk niet zo leuk meer

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief: http://bit.ly/vicenieuwsbrief



Ik heb alle seizoenen van MTV’s Ex on the Beach: Double Dutch gezien, en ik vind het een vreselijk leuk programma. Acht bruine lijven, mannen en vrouwen, worden op een eiland gezet om met elkaar te feesten en zuipen. Om de paar dagen komt er een ex van iemand bij, waardoor er een hoop drama en jaloezie ontstaat. Lomper dan dit programma kan het op de Nederlandse televisie bijna niet. In vorige seizoenen werden er koffers uit het raam gegooid, vlogen mensen elkaar in de haren en werd er zonder een greintje respect over elkaar gepraat. De mannen vinden bijvoorbeeld neppe billen en tieten lekker, wijven zijn er om te penetreren, en wanneer een vrouw al lang niet meer had geneukt, dan had ze wel weer “zin in een lekkere pik.”

Videos by VICE

Het is absoluut verwerpelijke lockerroompraat. Als kijker zie je dit – hopelijk – ook op een ironische manier, en heeft het vervreemding tot gevolg: deze mensen en hun gedrag staan zó ver van je af, dat het grappig wordt. Of tenminste, zolang het bij dit soort grove praatjes blijft, en ze zowel van mannen als vrouwen komen.



Maar in het nieuwe seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch wordt er niet alleen lomp gepraat, maar zién de kijkers ook hoe vrouwen door mannen worden geclaimd, geïntimideerd en zonder toestemming worden betast. Toeschouwer zijn van seks, drama en bezopen idioten is leuk, maar wanneer het verandert in misbruik, wordt er een duidelijke grens overschreden, en gaat de lol er wel vanaf.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in de aflevering van afgelopen zondag. Ik zal je even bijpraten: een nieuwe kandidaat, Renske, kwam de villa in. Zij is een ex van Elias, een van de jongens die ook in het huis zit. Brody, de agressiefste van het stel, is boos over het feit dat Renan, weer een andere jongen, Renske versiert. Renske is namelijk op dat moment de begeerlijkste van het huis. Brody gooit al Renans spullen in het water, inclusief Renan zelf.

Brody noemt zichzelf ‘Brody Bad’, steekt vaak zijn middelvinger op en is de zelfbenoemde ‘leider’ van de groep. Dat betekent volgens hem automatisch dat wanneer hij zijn zinnen heeft gezet op een meisje, hij ook recht heeft op dat meisje. Iedereen die dat blokkeert, krijgt een middelvinger en belandt in het water.

Renske ligt nét in het bubbelbad, en opeens worden er twee mannen woest

Het enige wat Renske kan doen, is een beetje beduusd toekijken. Ze zit misschien net even vijf minuutjes lekker te genieten in een bubbelbad en is al meteen middelpunt van twee vechtende mannen, die vechten om haar. In de aflevering heeft ze nog geen een woord gesproken, of überhaupt zelf kunnen aangeven in wie zij misschien wel een beetje interesse heeft.

En dat is niet de enige keer dat Renske op een best wel intimiderende manier wordt opgeëist. Renske is een ex van Elias, die haar ook graag wil “pakken”. Elias heeft van tevoren al bedacht hoe hij ervoor gaat zorgen dat de andere jongens er niet met zijn meisjes vandoor gaan, namelijk door middel van een kettinkje. Een dag nadat Brody Renan in het water heeft geduwd, krijgt Renske van Elias een kettinkje om haar nek, en drukt hij, zonder toestemming, zijn lippen op de hare. De mannen die om hen heen staan lachen en joelen. Renske lijkt er niks van te moeten hebben en draait zich snel weg, maar veel keus heeft ze niet, want nu is zij van hem.

Elias plakt zijn lippen ongevraagd op die van Renske

“Ik heb helemaal niks te zeggen hier, jongens” reageert ze verbaasd. “Niks te zeggen?” antwoordt Elias, gaat met zijn blote bast dichterbij haar staan en vervolgt: “Nou, dan moet je nu ook eerlijk zijn, wil je de ketting dragen, ja of nee?” Een mosterd na de maaltijd-vraag, die Renske dan toch maar beantwoordt met een “ja” die ze er duidelijk uit moet persen.

Dan heb je nog Viktor, een blonde vrouw uit België. Viktor heeft de eerste twee afleveringen nog met niemand gezoend, of in bed gelegen. Vanaf het begin zit Diaz, een blonde man uit België, achter haar aan. Diaz heeft daarover al ruzie gehad met Brody en Renan, die ook allemaal met Viktor wilden wippen, zonder dat zij daar weet van had. Het ging zelfs zo ver dat Viktor tussen een vechtende Diaz en Renan in moest komen, en daarbij een wond opliep omdat ze met haar eigen hand tussen de deur zat. Maar Viktor is helemaal niet geïnteresseerd in Diaz, en durft dat ook niet te zeggen tegen hem, omdat ze bang is dat hij anders opnieuw zal ontploffen.

Om de boel nog wat op te stoken, stuurt MTV Viktor op date met Diaz. Omdat ze waarschijnlijk zelf al hadden ingeschat dat het niet helemaal veilig zou zijn om hen met z’n tweeën te laten gaan, wordt het een dubbeldate, met Renske en Renan. Later, in het vervolgprogramma van Ex on the Beach, genaamd Ex on the Beach kijken met Viktor, vertelt Viktor dat ze het eigenlijk wel heel prettig vond dat het een dubbeldate werd, omdat ze anders niet had geweten wat er gebeurd was. Een zeer veilige omgeving gecreëerd door MTV, zo lijkt het.

Goed, op die date vraagt Renske aan Viktor wat zij van Diaz vindt, terwijl hij ernaast zit. Viktor antwoordt dat ze niet te snel wil gaan, omdat het nu al moeilijk ligt. Aan de producers vertelt Viktor later dat ze “het heel ongemakkelijk vond om dat tegen hem te zeggen, omdat hij nogal heftig reageert.”

Diaz (l) en Viktor

Als Diaz vraagt of ze het erg zou vinden als hij er met een van zijn exen vandoor zou gaan, zegt ze dat hij moet gaan met wie hij wil. Dat schiet bij Diaz in het verkeerde keelgat. Hij begint met zijn mannenvinger te wijzen, en zegt kwaad: “Ik zie in je ogen dat dat niet waar is.” Viktor vindt dat hij overdrijft, en Diaz wordt nog laaiender en agressiever. “Het kan me geen flikker schelen dat je dat niet aanstaat, maar ik ben zo. Als ik iets graag heb, ga ik dat sowieso beschermen.”

Wanneer ze aankomen bij de villa zet Diaz haar te kakken tegenover de groep, voordat ze zelf iets kan zeggen. “We hebben gepraat,” zegt Diaz tegen de groep. “En eindelijk heeft ze het lef gehad om in mijn gezicht te zeggen dat ze mijn karakter niet leuk vindt.” Er wordt hier een knap staaltje klootzakkerij laten zien, waarbij de schuld behoorlijk in de verkeerde schoenen wordt gelegd.

De enige kandidaat die nog een enigszins uit dit universum lijkt te komen is Lena, een vrijgevochten vrouw, die wanneer de mannen op haar billen slaan, terugslaat. Ze bepaalt zelf met wie ze het bed deelt. Ze is een totale idioot, maar viert haar vrijgevochten seksuele moraal tenminste wél zonder iemand daartoe te dwingen of daarmee te intimideren. Dat maakt haar het leukste en spannendste personage. MTV cast nu vooral kandidaten in de grimmigste uithoek van het patriarchaat, waarin mannen vrouwen ongevraagd betasten, agressief benaderen en claimen voor een beetje status. Met meer types zoals Lena hou je heus genoeg drama en jaloezie over – maar dan zonder het grensoverschrijdende gedrag. Dat lijkt me veel leuker om naar te kijken.