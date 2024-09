Hoe de Legioenzaal in de Kuip uitgroeide tot een begrip onder Feyenoord-supporters

De hele zaal is in een uitzinnige stemming en de hardcore knalt uit de boxen. Ik vlieg in een paar minuten door de hele ruimte heen en kom onderweg bekende na bekende tegen. Het is 18 december 2011 en we staan in de Legioenzaal, net nadat John Guidetti binnen 45 minuten een hattrick heeft gemaakt tegen FC Twente.

Ik kom het liefst in de Legioenzaal op dit soort momenten. Iedereen is vrolijk en een kwartier lang springen, duwen, trekken terwijl er keiharde muziek uit de boxen pompt, past daar perfect bij. Mijn beste herinneringen aan de zaal zijn allemaal van tijdens de goede wedstrijden, maar toch is het een plek waar ik als supporter ook graag kwam in mindere tijden.

Videos by VICE

Voor de mensen die nog nooit van deze prachtige plek gehoord hebben: zo’n twaalf jaar geleden werd de Legioenzaal geopend, en het is door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de supportersbeleving in De Kuip. Supporters kunnen daar in de rust al hun frustratie kwijt, of zoals ik zojuist schetste, successen vieren. En dat allemaal onder het genot van keiharde en typisch Rotterdamse hardcore. In de mindere jaren was het voor mij vaak het enige hoogtepunt van de dag. Want in het stadion zelf viel er niet veel te vieren als je kansloos van De Graafschap verloor met 1-3.

“Het is een mooie verzamelplek waar ik vrienden tegenkom die niet op mijn vak staan, en het duwen en trekken terwijl de hardcore uit de speakers knalt, is ook wel lekker als je met 0-1 achter staat,” vertelt Dalino, een vaste bezoeker.

Gio zet zijn tag in de Legioenzaal. (Foto: Gijs van Delft)

Aangezien de zaal deze maand haar twaalfde verjaardag viert, is dit een mooi moment om terug te blikken. In 2005 was de ruimte nog niet veel meer dan een veredelde voetbalkantine. Ton Strooband, die toen voor de Feyenoord Supportersvereniging (FSV) werkte, besloot hier wat aan te doen. “Het was gewoon geen supportersruimte, dus vroegen we aan de club of wij er dan iets van mochten maken. We wilden de supporters een plek geven waar ze hun eigen feestje konden vieren.”

De bar werd omgebouwd, er kwamen wat meer Feyenoord-vlaggen te hangen en er werd een dj-booth geïnstalleerd. Af en toe werd er wat rustigere muziek gedraaid, maar vooral dj’s van Rotterdam Records, zoals Paul Elstak en DJ Panic, zetten de zaal op zijn kop met botte hardcore. Soms kwam een speler langs na de wedstrijd, voor een terugblik op de gespeelde wedstrijd.

De buitenkant van de Legioenzaal. (Foto: Gijs van Delft)

Na Ton, en nog wat andere beheerders, nam Gijs van Delft het stokje over. En hij was nog niet tevreden. “Er werd niet veel mee gedaan, het zag er meer uit als een uitgaansgelegenheid dan een echt supportershome. Dat vond ik jammer.” En dus moest de zaal weer op de schop.

“Ik vond de zaal te soft, dus besloot ik bij de Klassieker van 2006 mijn vriend Paul Elstak uit te nodigen om te komen draaien,” vertelt Gijs. Daarnaast nam hij, samen met een groep vrijwilligers, het uiterlijk van de zaal flink onder handen. Er kwam een nog grotere nadruk te liggen op Feyenoord, met grote schilderingen van oud-spelers aan de muur. Voormalige spelers kwamen zelf ook nog even langs om die te signeren, waaronder John de Wolf, Giovanni van Bronckhorst en Wim Jansen. De zaal leek eindelijk op een echt supportershome en heeft nu zelfs wel wat weg van een museum.

Onder het bewind van Gijs groeide de zaal uit tot een begrip onder Het Legioen. Het werd een plek waar supporters hun gang konden gaan. “Vroeger ging de muziek meteen uit als er een spreekkoor werd ingezet, en moest iedereen meteen zijn muil houden,” zegt Gijs. “Dat is nu niet meer zo, iedereen kan lekker doen wat ze willen. Ik zeg ook altijd tegen de dj’s: zorg dat je in dat kwartier in de rust de hele zaal gek krijgt.” Na de wedstrijd mogen ze draaien wat ze willen, maar tijdens de rust moeten er vooral harde, bekende nummers te horen zijn. En dat maakt de zaal ook zo’n succes onder supporters: het dient als de perfecte uitlaatklep voor zowel vreugde als frustratie.

Naast Paul Elstak en DJ Panic hebben er de afgelopen jaren nog meer grote namen uit de hardcore-scene opgetreden, zoals Ricky Da Dragon en DJ Rob & MC Joe. Maar er is er eentje die de meeste indruk heeft gemaakt op Gijs. “Dat was de tietenshow van Rotterdam Terror Corps.” In de rust van Feyenoord – Ajax in 2015 trad de legendarische Rotterdamse hardcore-act op in de zaal, en ze namen het hele circus mee.

“Het was de enige keer dat we de onkosten hebben vergoed voor iemand die kwam optreden. Over het algemeen moet het in onze ogen vooral een eer zijn om hier te staan,” zegt Gijs. Daarom wordt voor het grootste deel van de wedstrijden vooral onder seizoenkaarthouders gezocht naar dj’s. Volgens Gijs zijn dat er meer dan genoeg.

Tijdens elke thuiswedstrijd barst de zaal bijna uit zijn voegen. Het is de plek waar even een kwartier geen regels gelden, en iedereen helemaal los gaat. En dan natuurlijk vooral tijdens de avondwedstrijden, Europese duels en de toppers tegen Ajax en PSV. Zoals Dalino zegt: “Dan hangt er toch altijd een iets andere sfeer.” In positieve zin natuurlijk.

“Het is jammer dat er op dit moment heel veel supporters buiten staan die niet van de muziek houden.” Het liefst zou Gijs daarom een zaal hebben die je in tweeën kan splitsen. “Dan dient het ene stuk nog steeds als een hardcoretent, en kan er een soort bruin café in het andere worden gemaakt,” legt hij uit “Dat is ook het plan als er een nieuw stadion komt. Daar hebben we nu al rond de 8 ton voor verzameld.”

Toch zou het mooi zijn als er voor die tijd nog een extra stuk bij kan komen, zodat er meer supporters terecht kunnen. Dat is ook wel iets dat past bij een volksclub als Feyenoord. De komende jaren is het nog even afwachten wat er precies gebeurt met de zaal. Zal het een geheel andere ruimte worden in een nieuw stadion, of gaat de zaal uitbreiden bij een renovatie van de huidige Kuip? Eén ding is zeker: ik zal er met mijn kameraden voorlopig nog met veel plezier staan te hakken op de kneiterharde hardcore in de rust.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.