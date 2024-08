Hoe de Pop Up University-studenten van Molenbeek Brussel willen veranderen

VICE duikt volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — ontdek het allemaal in de VICE Student Guide .

Sihame El Kaouakibi, oprichter van WeLoveBXL, gelooft niet dat onze hoofdstad ‘vuil en vol jongeren met slechte bedoelingen is’, zoals sommigen volgens haar wel beweren. Ze merkte dat mensen die niet van Brussel zijn niet gemakkelijk naar onze hoofdstad komen, en ze zag dit als een nieuwe uitdaging. “Trump zei hell hole, ik zeg fuck the hell hole: it’s a talent hole!”

Videos by VICE

Daarom besloot ze jongeren van alle achtergronden en ongeacht hun scholingsgraad samen te brengen bij de Pop Up University in Molenbeek, om ze te laten nadenken over hoe we het beeld van Brussel (en Molenbeek) kunnen veranderen. Het jaarlijkse workshop van vijf dagen is tegelijk ook een soort van voorsmaakje van het studentenleven waar jonge mensen kennis opdoen en een netwerk kunnen opbouwen. Het project, dat zich focust op jongeren tussen de 17 en 24 jaar, wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een nauwe samenwerking met succesvolle bedrijven. “Ik vind die koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs heel belangrijk. Je mag die twee niet als aparte eilandjes zien”, zegt Sihame.

Ze betreurt ook het gebrek aan diversiteit in het hoger onderwijs : “Het is gewoonweg absurd dat er in België zo’n grote kloof bestaat tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. We zijn verkeerd bezig”. Ze koos specifiek voor Molenbeek omdat er, na de aanslagen van 2016, een negatief beeld ontstond van die wijk. De deelnemers van de Pop Up University kwamen uiteindelijk met verschillende manieren om die “hell hole”-reputatie te veranderen.

David (20)

VICE: Hey David, hoe wil je Brussel beter maken?

David: Wel, hier op de Pop Up University heb ik veel mensen ontmoet met veel ideeën om de stad te ontwikkelen. Ik zeg “ontwikkelen” omdat ik denk dat we veel meer erkenning zouden moeten krijgen voor hetgeen we al kunnen inbrengen. Bekijk het vanuit een artistiek point of view: we moeten ervoor zorgen dat onze Brusselse artiesten hier in Brussel blijven.

Aan welke Belgische artiesten denk je bijvoorbeeld?

Ik weet dat veel Belgische rappers uiteindelijk naar Frankrijk trekken, terwijl ze hier perfect zouden kunnen groeien. We leven misschien in een klein land, maar we hebben alles wat we nodig hebben om samen te werken en Made in Belgium stuff te maken. Deze decentralisatiebeweging van Belgische artiesten naar het buitenland moet simpelweg stoppen indien we Brussel beter willen maken.

Hoe zou jij die jonge artiesten hier in Brussel houden?

Meer informatie geven over ‘stages’ zoals Pop Up University, omdat er niet veel reclame werd gemaakt, behalve misschien op ouderwetse sociale netwerken zoals Facebook. Serieus, wie gebruikt nog Facebook? We moeten ons richten op de verspreiding van informatie, op het verbeteren ervan en tegen die jongeren zeggen van; hé guys, jullie kunnen zich hier in Brussel ontwikkelen.

De Pop Up University neemt plaats in Molenbeek, denk je dat hier een bijzondere reden voor is?

Ze hadden het overal kunnen organiseren. Ik heb geen vooroordelen over Molenbeek, hoewel ik weet dat sommige mensen zeggen dat het een “gemeente met problemen” is, dat de jongeren van Molenbeek geen respect hebben, enz. Maar dat zijn vooroordelen die mensen al hebben over het centrum van Brussel in het algemeen. Ik heb bijvoorbeeld mensen hetzelfde horen zeggen over mijn buurt. Zo was er een die zei: “Whaa, Laken?! Daar schieten ze!”. Maar als je het mij vraagt, is er geen verschil in jeugdigheid, of het nu in Berchem, Laken of Molenbeek is. Ik kom uit Laken en toch ben ik hier in de Pop Up University in Molenbeek, het is een kwestie van motivatie en de plek kan eigenlijk niets schelen.

Jessica (22)

VICE: Hi Jessica, hoe zou je Brussel willen verbeteren?

Jessica: Ik ben Belg (en) van Congolese afkomst en voor mij ontbreekt het aan diversiteit in de onderwijssector. Ik heb de indruk dat we nog steeds in de minderheid zijn in het Belgische onderwijssysteem, en ik heb het over mensen van een andere afkomst in het algemeen. Ik vind het echt heel jammer, want toegang hebben tot onderwijs is echt een rijkdom.

Denk je dat er een gebrek is aan diversiteit in Brussel?

Op zich is er diversiteit in Brussel, maar niet overal. Ik heb bijvoorbeeld twee jaar architectuur gedaan en er was zeer weinig diversiteit in mijn afdeling. Tegenwoordig studeer ik marketing en, aangezien het een bredere sector is brengt het meer mensen met verschillende achtergronden samen.

En hoe wil je diversiteit in het onderwijs brengen?

De Pop Up is al een geweldig initiatief. Maar ik, persoonlijk, zal waarschijnlijk vaker vrienden en kennissen naar zulke organisaties brengen, plus ook nog reclame maken om het woord te verspreiden.

De Pop Up University vindt plaats in Molenbeek, een plaats met veel diversiteit. Wat vind je van deze locatiekeuze?

Ik denk dat de plaats van cruciaal belang is om deze diversiteit te bevorderen. Molenbeek is een gemeente met veel verschillende nationaliteiten en het is dus gemakkelijker om mensen met verschillende achtergronden aan te trekken. Volgens mij is het een kracht!

Eva (22)

VICE: Hey Eva, hoe wil je Brussel greater maken ?

Eva: Ik dacht aan een coworking place op wielen. De reden is dat mensen liever niet met de trein gaan, omdat je veel tijd verliest, er zijn geen stopcontacten, er is een slechte of zelfs geen wifi-verbinding,… Als je wat wil werken, is het gewoon moeilijk. Met een coworking place op wielen verliezen mensen geen tijd, mensen zouden vaker het openbaar vervoer nemen en dit leidt dan tot minder files en minder vervuiling.

Wat raad je jongeren aan die momenteel tijd verliezen in de trein?

Wat ik zelf veel doe is podcasts beluisteren. Daar leer je zoveel van. Ik heb bijvoorbeeld al geleerd hoe het brein werkt, maar daarnaast ook hoe dat je een financieel plan moet opmaken. Met podcasts leer je zoveel bij en zo’n kennis hebben is super!

Waarom werd de Pop Up University in Molenbeek georganiseerd, volgens jou?

Misschien omdat er hier heel veel talenten zitten die niet weten waar ze naartoe moeten gaan. Sommige jongeren in Molenbeek hebben misschien super grote dromen, maar waarschijnlijk niet het geld, tijd of kennis om die te realiseren. Daarmee is het dus goed dat dit hier gebeurt, zodat de mensen hier veel kunnen bereiken. Daarnaast kijken Molenbekenaars misschien anders naar de samenleving en hebben dus andere ideeën en doelpubliek. Laten we denken aan die ene man die een scheermesje had ontwikkeld voor mensen met kroezelhaar. Alle mensen met kroezelhaar zeiden direct: “ik koop het metteen!”, maar de uitvinder vond geen funding omdat het typisch de witte zakenman is die de markt runt.

Zoé (22)

VICE: Hallo Zoé, hoe wil je Brussel verbeteren?

Zoé: Ik zou het sociale weefsel willen verbeteren: ik wil dat mensen elkaar meer gunnen en dat mensen die een thuis hebben, bijvoorbeeld, meer willen doen en afstaan aan personen die op straat leven, zodat iedereen een menswaardig leven kan leiden. Maar het is een heel moeilijk ding.

Wat stel je dan voor?

Op de Pop Up University werden veel voorstellen gedaan om een netwerk van verbindingen op te zetten en we hebben gezien dat er tal van mogelijkheden zijn. Zo bedachten we met mijn Pop-Up groep een app die vrijwilligers verbindt met vrijwilligersorganisaties.

Vind je het belangrijk dat de Pop Up University in Molenbeek plaatsvindt?

Ik denk dat het interessanter is in Molenbeek omdat er hier veel jongeren zijn en de werkloosheid zeer hoog is, maar er zijn ook andere Brusselse gemeenten waar Pop-Up zijn plaats zou hebben gevonden. Maar zo niet, dan denk ik inderdaad dat Molenbeek een goede plaats is!

Uit de statistieken blijkt inderdaad dat de werkloosheid in Molenbeek vrij hoog is. Hoe komt dat volgens jou ?

Misschien omdat Molenbekenaars met andere roots meer moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Er werd hier zelfs onderzoek naar gedaan: mensen met dezelfde CV solliciteerden voor dezelfde job en het bleek dat de ene met een typisch westerse achternaam een gesprek scoorde, terwijl de andere met een andere naam en exact dezelfde CV niet. Er is dus zeker een probleem, maar het zou heel snel kunnen worden opgelost via anonieme sollicitaties en gewoon zonder naam en foto. Zo kunnen we Brussel uiteraard verbeteren!

Rogin (22)

VICE: Hoi Rogin, wat zou je doen om het beste uit Brussel te halen?

Rogin: Brussel is een kosmopolitische stad met veel middelen, maar ik denk dat deze diversiteit niet goed wordt gebruikt. Als we Brussel met Parijs vergelijken, is onze structuur heel anders. In Parijs heb je het centrum, en eromheen heb je de buitenwijken. Terwijl we ons in Brussel mengen, zonder ons echt te mengen: de wijken zijn gegentrificeerd. Neem bijvoorbeeld Dansaert: er zijn verschillende groepen die zich uiteindelijk niet mengen. We weten heel goed wie tot welke gemeenschap behoort.

Om terug te komen op jouw vraag: samen met mijn groep van de Pop Up University wouden we Brussel verbeteren via een app die alle jongeren, ongeacht hun afkomst of sociale klasse, in staat stelt Brussel te herontdekken. Dit gebeurt dan in overeenstemming met hun mood van de dag, of ze nu bijvoorbeeld wat meer cultuur, plezier of ontspanning zoeken. Naargelang hun zin creëert de app een bus-, fiets- of wandelroute die de jongeren door de Brusselse straatjes leidt, afhankelijk van de gekozen stemming. Het doel is een toe-eigening van Brussel creëren.

Waar ga je naartoe in Brussel als je in een culturele modus bent?

Voor mij is het De Space, een plek die multiculturele evenementen aanbiedt met onderwerpen zoals kolonisatie en andere soortgelijke thema’s. Het is in de Dansaertstraat en er worden veel evenementen georganiseerd voor mensen van kleur, omdat er in de Dansaertstraat veel blanken zijn van de rijkere klasse. We kunnen eigenlijk over gentrificatie spreken.

Wil je elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen toegestuurd krijgen? Schrijf je dan nu in voor onze newsletter.

Volg VICE België ook op Instagram.