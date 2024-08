Hoe de Russen er misschien voor zorgen dat je cryptodroom uiteen spat

Headerfoto via Flickr.

Vladimir Poetin zorgt de afgelopen jaren voor zoveel onaangename verrassingen, dat je hem gerust de prince of darkness van de internationale politiek kunt noemen. Je zou er nerveus van worden. Als je een cryptohandelaar bent, zul je het beleid van de Russische president ook nerveus gadeslaan. Er is namelijk geen touw vast te knopen. Dat zal de koers van Bitcoin niet veel goeds doen.

Eerst even dit. De Chinezen legden anderhalve week geleden een bommetje onder de droom een wereldwijd betaalmiddel te worden. Het zou in China voortaan illegaal wordenom nieuwe cryptocurrencies uit te geven. De koers van Bitcoin, die net lekker rond de 5.000 dollar hing, zakte in. Hij zwalkte eerst eventjes als je huisgenoot op donderdagavond – een paar honderd dollar omlaag en een paar honderd dollar omhoog, maar is nu weer blijven hangen rond de 4100 dollar.

Als er iets is waar cryptohandelaren allergisch voor zijn, dan is het wel dat de staat door middel van regels invloed probeert te krijgen op hun markt. Crypto zou ons een wereld brengen waarin cash niet meer gecontroleerd werd door regeringen of banken. (Dat was nodig, want die hadden het verprutst met de financiële crisis.) Als je geld overmaakt moeten alle houders van bitcoins het goedkeuren en heb je geen centrale banken meer nodig, en kun je ook niet gaan frauderen.

Kijk eens wat Neha Narula, onderzoeksdirecteur van het Digital Currency Initiative van de prestigieuze universiteit MIT zei in haar TED-talk. Doordat we geen grote, logge instituten als banken meer nodig hebben om ons geldsysteem te reguleren, kan iedereen helpen om het systeem beter en eerlijker te maken.

Democratisch ja, maar niet iedereen heeft behoefte aan democratie. Laatst sprak ik een bevriende investeringsbankier. Hij noemde de cryptomarkt ‘de zwarte markt van geld’. Daar houden landen niet van. Ze lopen belastingen mis en verliezen controle over de economie. Als banken, spaarders en pensioenfondsen steeds afhankelijker worden van die zwalkende cryptokoersen, kan op een gegeven moment de stabiliteit van het hele financiële systeem van een land in gevaar komen. Vandaar de Chinese ban op de uitgave van nieuwe cryptomunten. Vandaar de koersdaling van Bitcoin.

En toen kwamen de Russen. Die hadden al gezegd dat gewone mensen niet meer in crypto mochten handelen. Alleen investeerders met een vergunning mochten het nog. Ze zouden ook met een eigen cryptocoin komen die de Bitcoin moet vervangen. Ook niet goed voor de koers natuurlijk. Want het doel van Bitcoin is om een wereldwijd betaalmiddel te worden, en als de Russen afhaken dan kun je dat al niet meer bereiken.

Maar de Russen maakten ineens een flinke draai. Vrijdag zei de Russische minister van Financiën Anton Siluanov namelijk dat ze Bitcoin willen legaliseren en het delven van Bitcoins willen gaan subsidiëren. “We moeten de zwarte markt omvormen tot een georganiseerde markt,” zei Siluanov. Of Bitcoinhandelaren hier blij mee moeten zijn is de vraag. De minister hintte namelijk dat Bitcoin zou worden gezien als een soort investering, en niet meteen als officieel betaalmiddel. Siluanov wil duidelijk de cryptomarkt blijven beheersen en dat kan betekenen dat het democratische systeem eigenlijk alleen maar verder weg raakt.

Uiteindelijk hebben staten gewoon het monopolie op betaalmiddelen en kunnen ze Bitcoin, als het even niet bevalt, ook gewoon illegaal verklaren in het betalingsverkeer. Dan wordt de droom voor een wereldwijde democratische munt knock-out geslagen. Misschien dat het ze lukt om in Europa of Amerika nog wat meer voet aan de grond te krijgen. Of beter, ze kunnen de plek innemen die goud vroeger had in het betalingssysteem. Hoe dat zit, schrijf ik binnenkort.

