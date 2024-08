Hoe de seks die je hebt de maat van je borsten kan beïnvloeden

Of je nou graag op een seksschommel heen en weer wipt of het liever gewoon in bed doet, je seksleven kan effect hebben op hoe je borsten eruitzien. Maar waarschijnlijk niet op de manier die je verwacht.

Het is je misschien al eens opgevallen dat je borsten er soms anders uitzien tijdens en na de seks. “Door veranderingen in je bloedcirculatie kan de vorm en het uiterlijk van je borsten tijdelijk veranderen,” legt dokter Judith Holmes uit. “Ze kunnen er voller uit gaan zien, en de aderen worden soms beter zichtbaar.”

Holmes legt uit dat die verandering maar van korte duur is, omdat het effect na een orgasme – of de ‘resolutiefase’, zoals Holmes het noemt – weer vermindert. Toch kan die verandering voor en na de seks best substantieel zijn. Dokter Ram Prasad, chirurg in een cosmetische kliniek, vertelt dat borsten zelfs tussen de 15 en 25 procent kunnen groeien tijdens de seks.

En het is niet alleen seks waardoor de grootte van je borsten verandert. “Vrouwen kunnen een piek in hun libido ervaren als ze aan het ovuleren zijn, (12 tot 14 dagen voor de menstruatie),” legt Prasad uit. “Als dit gebeurt, zijn je oestrogeen- en progesteronniveaus het hoogst, en dit zijn de hormonen die de groei van het borstweefsel stimuleren.”

Naast dat ze groter worden, kunnen borsten er tijdens de seks ook anders uit gaan zien. Vooral de tepels, die een stuk opvallender worden. “Als ze worden gestimuleerd, wordt het hormoon oxytocine vrijgemaakt, waardoor de tepel stijver wordt,” vertelt hij. “Bovendien trekken de spieren achter de borsten zich samen, waardoor het tepelhof zich aanspant en er een soort kippenvel ontstaat.”

En hoe zit het met het gerucht dat je hangende borsten kan krijgen door al het heen en weer bonken tijdens de seks? “Herhaaldelijke schokbewegingen of stoten zonder enige ondersteuning van de borsten, kunnen op de lange termijn tot een oncomfortabel gevoel of hangende borsten leiden,” vertelt Holmes. “Dit komt doordat de ligamenten van Cooper – die het borstweefsel ondersteunen – door zulke bewegingen kunnen verzwakken.” Maar dit kan ook als je bijvoorbeeld veel hardloopt of aan een andere intensieve sport doet. Als je je hier zorgen over maakt, dan adviseert Holmes om tijdens de seks goed zittende sport-bh’s te dragen (als je hier tenminste varianten van kan vinden die een beetje sexy zijn).

Hoe dan ook: zowel dokter Holmes als dokter Prasad zijn het erover eens dat je borsten niet permanent veranderen door je seksleven. “De geruchten dat veel seks een permanent effect op de borsten heeft, worden op geen enkele manier ondersteund door wetenschappelijk bewijs,” zegt Prasad.

Om langetermijnveranderingen in de vorm of grootte van je borsten te zien, zal er iets ingrijpenders moeten gebeuren. “Je lichaam moet eerst een lange staat van hormonale veranderingen ondergaan voordat de grootte en de vorm van je borsten significant veranderen,” vertelt Prasad. “Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap van negen maanden.” Ook het slikken van de anticonceptiepil of veroudering kan effect hebben op de grootte en vorm van je borsten.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je borsten gaan hangen op het moment dat je veel seks hebt. “Het hangen van de borsten is veelal het gevolg van gewichtsverlies of veroudering,” zegt Prasad. Ook kan het helpen om te stoppen met roken: “Hangborsten kunnen vroegtijdig voorkomen bij zware rokers.” Wat je ook kan doen is ze gewoon omarmen – er is immers niks mis met een stelletje hangtieten.