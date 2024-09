Hoe de spullen die je koopt een gevaar vormen voor de biodiversiteit

Er zijn van die producten waarvan iedereen weet dat ze schadelijk zijn voor het wildleven op Aarde. Daarom vermijden de meeste mensen en landen die producten. Als je ivoren snuisterijen koopt leidt dat direct tot olifantenslacht; haaienvinnensoep is niet goed voor haaien, en ga zo door. Het is niet zo moeilijk om deze dingen af te leren, omdat we het niet nodig, en ze zijn overduidelijk afkomstig van dieren.

Maar veel van de dingen die we dagelijks gebruiken hebben een negatieve impact op wildleven. iPhones, spijkerbroeken en Ikea-meubels, zijn allemaal notoire boosdoeners. Maar dat is een stuk minder duidelijk, want hoe weet je dat? In een poging die vraag te beantwoorden hebben Noorse en Japanse wetenschappers een zogenoemd ‘global trade model‘ ontwikkeld. Het model probeert het verband bloot te leggen tussen de vraag van consumenten en het gevaar voor het wildleven.

De resultaten hebben de wetenschappers verwerkt in een serie kaarten. Ze brengen de hotspots in kaart waar het leven het meest wordt belast, met de hoop dat meer kennis mensen zal aanzetten tot andere keuzes. Ze publiceerden hun bevindingen onlangs in het wetenschapsblad Nature Ecology and Evolution.

Deze kaart toont het effect van consumptie in de EU27 op de biodiversiteit. Hoe donkerder de kleur, hoe groter de schade. Paars representeert landdieren, en blauw de marinesoorten. Beeld: Moran, D. & Kanemoto, K. Identifying species threat hotspots from global supply chains. Nat. Ecol. Evol. 1, 0023 (2017)

De onderzoekers berekenden het effect van consumenten op 6.803 bedreigde diersoorten, zoals vastgesteld door deInternationale gemeenschap voor de conservatie van de natuur en Birdlife International. Uit deze data konden ze kwetsbare gebieden verbinden aan een product.

Soja die wordt gebruikt voor veel voedselproducten in de veeteelt in Europa heeft een impact op het regenwoud in Brazilië. Het marineleven in Zuidoost-Azië wordt bedreigd door Europese consumptie en katoenproductie bedreigt de biodiversiteit in grote delen van Azië, Indonesië en Turkije.

Bedreiging van biodiversiteit in Zuidoost-Azië die is gelinkt aan consumptie in de VS. Beeld: Moran, D. & Kanemoto, K. Identifying species threat hotspots from global supply chains. Nat. Ecol. Evol. 1, 0023 (2017)



De EU is één van de grootste veroorzakers van verlies van biodiversiteit. Het externaliseert bovendien de werkelijke belasting van de productie en het zijn vooral andere landen en habitats die de kosten moeten dragen van onze consumptie. Helaas zijn sommige goederen nou eenmaal noodzakelijk in ons leven. Hoe overdreven het ook klinkt, smartphones zijn noodzakelijk voor veel banen. En niet iedereen heeft de financiële vrijheid om voor duurzame producten te kiezen. Maar met deze informatie kunnen overheden op z’n minst de juiste keuzes maken om de impact zoveel mogelijk te beperken.

Dreigingshotspots voor biodiversiteit in Zuid-Amerika door consumptie in de VS. (a); in Afrika door Europese consumptie (b); en in Azië door Japanse consumptie (c). Beeld: Moran, D. & Kanemoto, K. Identifying species threat hotspots from global supply chains. Nat. Ecol. Evol. 1, 0023 (2017)

Bedrijven en overheden “kunnen deze kaarten gebruiken om de impact van hun beleid te zien, en kunnen eventueel hun beleid veranderen,” zegt co-auteur Daniel Moran, van de Noorse Universiteit van Wetenschap en Technologie in een persbericht. “Als je de impact op het milieu en een productieketen met elkaar in verband brengt kan iedereen, niet alleen de producenten, meehelpen de productie op te schonen.”