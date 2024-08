Hoe de sterren je kunnen vertellen dat iemand met je flirt

Astrologie is mijn favoriete zelfkennis-hulpmiddel, en het kan ook goed van pas komen als ik probeer te achterhalen wat er in het hoofd van mijn romantische interesses omgaat.



Communicatie is je beste vriend, maar soms zeggen iemands daden meer dan woorden. Als je niet klaar bent om je crush te vragen of ze jou ook zien zitten – en het risico te lopen dat je hart wordt gebroken – dan zijn hier wat signalen waar je op kan letten voordat je ze een bos rode rozen onder de neus duwt.

Waterman (19 januari – 18 februari)

Waarom valt zo’n romantische, steamy dag als Valentijnsdag eigenlijk in de maand die het domein is van de kille Waterman? Ik weet het niet, maar één ding is zeker: het is moeilijk om erachter te komen of een afstandelijke waterman je leuk vindt. Hoe koeltjes ze ook kunnen overkomen, Watermannen ervaren heftige emoties en kunnen zich diep en hartstochtelijk tot je aangetrokken voelen, ook al is dit niet aan ze af te lezen. Ze verlangen naar een sterke intellectuele band en voelen zich het meest aangetrokken tot grote, gezellige persoonlijkheden – mensen die niet bang zijn om hun gevoelens te uiten. Dus, als jij een oogje hebt op een Waterman, laat ze weten hoe je je voelt!

Vissen (18 februari – 20 maart)

Vissen kunnen vaak verlegen zijn, maar als ze verliefd zijn zal je het merken, ze houden namelijk behoorlijk van flirten. Als ze extra hun best doen om je op je gemak te stellen – als ze bijvoorbeeld drankjes voor je kopen, eten voor je maken of een warme deken om je heen leggen – dan is dat een goed teken. Het zijn vrijgevige mensen, maar ze kunnen ook nogal onbetrouwbaar zijn. Kijk eens rond – zijn ze net zo aanhalig bij anderen als bij jou? Zo niet, dan vinden ze jou bijzonder. Het voelt met Vissen vaak al snel alsof jullie op één lijn zitten, omdat ze zo intuïtief zijn. Maar laat dat je er niet van weerhouden om toch je gevoelens te delen; Vissen vinden mensen die hun gedachten en gevoelens duidelijk kunnen articuleren namelijk erg aantrekkelijk.

Ram (20 maart – 19 april)

De levendige, pragmatische Ram zal je absoluut laten weten of ze je leuk vinden. Als je niet zeker weet of een Ram gevoelens voor je koestert, dan kun je er vanuit gaan dat het niet zo is. Pronkt een Ram met zijn prestaties waar je bij bent? Ze houden dan wel van opscheppen, maar hun bedoeling is in zo’n geval voornamelijk om een goede indruk op je te maken. Pakt een Ram die jou leuk vindt het wat rustiger aan? Gefeliciteerd, dan heb je er een gevonden die volwassen is en zich de kunst van het verleiden meester heeft gemaakt. Laat je meevoeren en geniet ervan, want een Ram kent passie en is niet bang om het te laten zien.

Stier (19 april – 20 mei)

Snakt de Stier naar aandacht op social media? Zo ja, dan zijn ze zeker verliefd. De vraag is alleen of het op jou is. Een teken dat de Stier jou leuk vindt is dat ze al jouw berichten leuk vinden, op ‘aanwezig’ staan voor elk evenement waar jij heen gaat, of op een andere manier moeite doen om deel van jouw leven uit te maken. Stieren zijn erg lui en zullen geen van deze dingen doen als ze je niet echt leuk vinden. Maar als een Stier aan jou vertelt dat ze iemand anders leuk vinden, kun je dit voor waarheid aannemen. Ze doen het meestal rustig aan, of gaan ze er meteen helemaal voor. Houd een Stier niet aan het lijntje, laat ze duidelijk weten hoe je je voelt, en je weet snel genoeg of ze jou zien zitten.

Tweelingen (20 mei – 21 juni)

Tweelingen is een van de meest flirterige sterrenbeelden, maar wanneer ze écht verliefd zijn, kunnen ze ook met een mond vol tanden komen te staan. Als Tweelingen – die normaal maar al te graag aan het woord zijn – niks weten te zeggen wanneer jij in de buurt bent, dan is dat een teken dat ze jou behoorlijk leuk vinden. Er wordt vaak gezegd dat Tweelingen wispelturig zijn, en dat is zeker waar, maar als ze jou leuk vinden, dan vinden ze je ook écht leuk. Ze zullen je de hele dag door berichtjes sturen en je overal voor uitnodigen, van boodschappen doen tot aan feestjes. Tweelingen hebben een verrassende romantische kant, en als ze je zien zitten dan is het bijna zeker dat ze jou zullen vragen als valentijn.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Over kreeften heerst het vooroordeel dat ze niet de eerste stap durven te zetten wanneer het op liefde aankomt, maar niets is minder waar. Kreeften houden van jagen, ze zijn alleen minder direct dan de Ram. Kreeften zijn niet bepaald materialistische mensen, maar ze kunnen gehecht zijn aan sentimentele spullen. Dus als ze jou iets geven dat belangrijk voor ze is, dan kun je er vanuit gaan dat ze een enorme hoeveelheid vertrouwen en bewondering voor je hebben. Maar zijn hun gevoelens romantisch of vriendschappelijk? Kreeften bakken graag taarten voor vrienden en familie, maar als ze romantische gevoelens voor jou hebben, zullen ze je hun lust laten zien door spannende foto’s of flirterige berichten te sturen.

Leeuw (22 juli – 23 augustus)

Leeuwen zijn romantisch, maar ze verliezen hun aandacht heel snel. Je moet niet meteen teveel weggeven. Dit is waarom Leeuwen vaak voor mysterieuze Schorpioenen en afstandelijke Watermannen vallen, al zijn hun doelstellingen en behoeften nog zo verschillend. Een Leeuw vindt jou leuk als ze opscheppen waar je bij bent: ze laten je graag (letterlijk!) hun buikspieren zien en pronken met hun prijzen of het aantal mensen dat met ze flirt. Een Leeuw is dan wel een Leeuw, maar eigenlijk zijn het ook pauwen die zich compleet uitsloven. Leeuwen tonen hun liefde met traditionele romantische gebaren, zoals een boeket rozen, een romantisch diner en het ondertekenen van hun berichten met kusjes.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Maagden worden gestuurd door de planeet Mercurius, en daardoor zijn het nogal veranderlijke types. De ene dag vinden ze je leuk, maar op de andere dag, als ze je op sandalen op straat zien lopen, kunnen ze zomaar besluiten dat het klaar is. Maar als er een sterke intellectuele aantrekkingskracht tussen jullie beiden bestaat, dan laat een Maagd zijn of haar neiging om teveel op de details te letten wel achterwege. Dit wereldverbeterende, aardse teken breekt zo nu en dan de regels, dus als een Maagd je uitnodigt om mee te gaan met een van zijn of haar meer risicovolle activiteiten, dan betekent het dat ze lol met je denken te kunnen hebben. Maagden waarderen hun privacy, maar als het aankomt op vrienden en geliefden, dan willen ze daar het liefst de hele dag mee kunnen spreken. Ze beschermen hun emoties, maar je zal weten dat een Maagd je leuk vindt als hij of zij gedag tegen je zegt en vraagt hoe het gaat – niet in een groepsapp, maar via een direct bericht.

Weegschaal (2 september – 23 oktober)

Aangezien een Weegschaal op werkelijk iedereen verliefd wordt, kan je er wel van uitgaan dat ze jou ook zien zitten. Geintje – alhoewel Weegschalen wel de neiging hebben om romantische interesse te krijgen voor iedereen die stijlvol en intelligent is, ongeacht of ze zich ook fysiek tot diegene aangetrokken voelen. Weegschalen zijn heel sociaal en populair, dus als ze de tijd voor jou nemen, dan kan je er vanuit gaan dat ze in ieder geval als een vriend om je geven. Toch is de Weegschaal een ingewikkeld sterrenbeeld om te daten, omdat ze dingen misschien niet willen overhaasten, ook al hebben ze misschien serieuze interesse in je. Het is niet per se zo dat een Weegschaal rustig aan wil doen. Ze denken gewoon dat het eerste deel van een relatie het beste is, en waarschijnlijk willen ze hier zo lang mogelijk in blijven hangen.

Schorpioen (23 oktober – 22 november)

Als Schorpioenen verliefd worden, dan nemen ze even een momentje voor zichzelf. Ze sluiten hun ogen, staan even stil, en denken bij zichzelf: Dit is het. Dit is mijn grote dag. Dit is waar mijn hele leven naartoe heeft geleid. Ik moet en zal deze persoon de mijne maken. Het kan dat een Schorpioen niet wil dat jij erachter komt dat hij of zij je leuk vindt – als onderdeel van een of ander manipulatief plot. Maar als dat niet het geval is, dan weet je dat Schorpioenen romantische interesse in je hebben wanneer ze je meevragen naar een feest, of als ze terloops zeggen dat het graf van zijn of haar favoriete dichter in de buurt is en het met je willen bekijken.

Boogschutter (21 november – 21 december)

Als een Boogschutter je leuk vindt, dan merk je dat vanzelf. Boogschutters sturen je berichten, betalen als jullie op stap gaan de rekening, en vertellen je recht in je gezicht dat ze je leuk vinden. Toch kan het lastig zijn om erachter te komen of een Boogschutter echt gevoelens voor je heeft, of dat ze gewoon een beetje lol willen hebben. Boogschutters zijn met name spontaan als ze iemand leuk vinden: als ze je verrassen met cadeaus of weekendtrips, dan is de kans groot dat ze je echt wel zien zitten. Ook zijn Boogschutters heel direct en waarderen ze communicatie, dus als je in de war raakt van hun signalen, zeg dat dan. Ze zullen je erom respecteren, ook al lachen ze je recht in je gezicht uit. Neem dat vooral niet serieus – Boogschutters vinden bijna alles grappig.

Steenbok (21 december – 19 januari)

Steenbokken nemen alles hartstikke serieus, inclusief de mensen op wie ze een oogje hebben. Als een Steenbok tijd en moeite in je steekt, dan doet-ie dat niet zomaar – ze hebben immers een heleboel andere dingen te doen. Maar hoe weet je of jullie meer zijn dan alleen vrienden? Dat zal je moeten vragen. Steenbokken vinden communicatie namelijk wel belangrijk, maar ze zijn niet zo snel open over hun diepste gevoelens. Als een Steenbok je niet mee uit heeft gevraagd, vraag het dan zelf, en je zal direct een duidelijk antwoord krijgen. Een typische Steenbok houdt niet van publieke vertoningen van affectie, maar als ze iemand echt leuk vinden, zijn ze behoorlijk aanrakerig – hou daar dus rekening mee!