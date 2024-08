Hoe de supporters van Victoria Alkmaar de sfeer bij AZ verbeteren

AZ doet het sportief al jaren bijzonder goed, maar de club staat niet bekend om de mooie supportersacties. Tot een paar jaar geleden liet de clubleiding zelfs papieren klappertjes uitdelen in het stadion en kon je er geen echt bier drinken.

De afgelopen jaren is dat verbeterd. De klappertjes zijn afgeschaft, er is echt bier ingevoerd en op de Van der Ben-tribune zijn twee staanvakken gekomen. Supportersbeweging Victoria Alkmaar heeft zich daar allemaal voor ingezet. De beweging heeft 400 leden en richt zich op de fanatiekere AZ-supporters. Die staan vooral op de Ben-Side en reizen regelmatig mee naar uitwedstrijden.

Victoria Alkmaar regelt ook busreizen naar uitwedstrijden en werkt nauw samen met Alkmaar Fanatics, dat sfeeracties en corteo’s organiseert. Om meer te weten te komen over Victoria Alkmaar, sprak VICE Sports in een Alkmaars café met voorzitter Matthijs Keuning, penningmeester Pascal Vleugel en manusje van alles Roy Rowinkel.

VICE Sports: Ha jongens, hoe is de beweging Victoria Alkmaar ontstaan?

Pascal: Wij zijn eigenlijk begonnen na de val van DSB. Daarvoor had je Dirk Scheringa. Hij heeft prachtige dingen gedaan voor de club, maar het was ook een dictatuur, met veel commercie. Hij bepaalde alles, van de zalmroze tegels in het stadion tot de spandoeken die er niet in mochten. We misten echte supporterscultuur. Toen viel DSB en hebben we met een paar potten bier op een verjaardag gezegd dat we dit gingen doen.

Wat is jullie grootste wapenfeit tot nu toe?

Pascal: De staanvakken met bier.

Matthijs: Dat je met een biertje staand naar een wedstrijd kan kijken is wel een basisbehoefte in het voetbal. We proberen mensen op wedstrijddagen ook eerder naar het stadion te halen. Dat moet groeien.

Roy: Het nieuwe stadion heeft pas sinds een paar jaar een supporterscafé. Het stadion ligt wat buiten de stad en het waait er altijd, daar doe je niks aan. Omdat er een uur vantevoren verder geen ruk te doen is, komen mensen pas laat binnen.

Matthijs: Dat supporterscafé loopt ook nu we er bier kunnen drinken. Daarvoor zat je aan het light bier. Dat haalt je niet eerder naar het stadion, dan blijf je juist zo lang mogelijk weg.

Pascal: Nee, dan sta je bakjes slootwater weg te tikken voor tweeënhalve euro.

Matthijs Keuning, Roy Rowinkel en Pascal Vleugel in gesprek met VICE Sports. (Foto’s door David Meulenbeld)

Hoe schatten jullie je qua sfeer in in de Eredivisie?

Pascal: Middenmoot.

Matthijs: Bij ons staat thuis een mannetje of 800 in de staanvakken. Dat is nog niet heel denderend. Het imago van de sfeer bij AZ is wat negatiever dan de werkelijkheid, maar het is nog niet fantastisch. Bij uitwedstrijden is het relatief beter dan thuis, dan nemen we altijd tussen de 200 en 300 man mee.

Hebben jullie nog last van het klappertjesimago?

Matthijs: Ja, dat merk je nog steeds wel.

Roy: Dat horen we wel: “klappertjesvolk”. Terwijl ze inmiddels al twee, drie jaar weg zijn, die klappertjes. Daar hebben we ook heel veel gesprekken over gehad met AZ. Het heeft AZ veel imagoschade opgeleverd.

Pascal: De Tilburg Tifosi hebben hier een keer een actie gehouden om dat belachelijk te maken. Zongen ze “waar zijn de klappers nou?”, en hadden ze zelf allemaal klappers mee. Dat deed pijn, maar vonden we eigenlijk ook heel gaaf.

Jullie hebben dit seizoen tegen NAC de vakken op de Ben-Side leeggelaten uit protest tegen de clubleiding. Wat was daar de reden voor?

Matthijs Keuning: Het had te maken met stadionverboden die zijn uitgedeeld om een opstootje eind vorig seizoen. We hadden de clubleiding al vaker gezegd dat ze er wat aan moesten doen dat er regelmatig provocerende uitsupporters op thuisvakken zaten. Tegen FC Utrecht ging dat mis in de play-offs.

Pascal: Toen stond er een man of 25 uit Utrecht naast het uitvak mee te zingen en ons uit te dagen. Wij zitten bij andere clubs ook weleens op thuisvakken en dat is prima, maar je gaat niet provoceren en juichen. Dan zoek je het op. Toen de 3-0 viel tegen FC Utrecht, ging een groepje van AZ richting de Utrechters. De politie kwam ertussen en er werden stadionverboden uitgedeeld aan AZ-supporters, terwijl zij juist geprovoceerd werden. Het had gewoon voorkomen kunnen worden als de club naar ons had geluisterd.

Leverde de actie tegen NAC resultaat op?

Pascal: Twee vakken bleven leeg en ik hoor het ze nog zo zeggen op Studio Sport: “Een gemiddelde begrafenis is nog gezelliger dan AZ-NAC”. De week erop zaten we met directeur Robert Eenhoorn en de veiligheidscoördinator aan tafel om erover te praten. Eenhoorn was niet zo blij.

Matthijs: Ik hoop dat dit een wake-up call was voor AZ. We hebben een paar keer het punt aangedragen over de onterechte stadionverboden. Als dat niet gehoord wordt, trekken we ons eigen plan. AZ schaamt zich ook kapot als er vakken leeg zijn. Dat was ook het signaal dat wij wilden geven: als je zo met supporters omgaat, is dit uiteindelijk wel het resultaat.

Is het provoceren op thuistribunes ook minder geworden?

Matthijs: Tegen Feyenoord konden er potentieel weer veel uitsupporters op de thuisvakken zitten. Dat is goed gegaan door nieuwe afspraken tussen de gemeente, AZ en de politie. de kaartverkoop was erg streng en op de wedstrijddag zijn nog enkele tientallen Feyenoorders geweigerd, het stadion uitgezet of aangesproken zich rustig te gedragen.

Pascal: Ondanks een 0-4 nederlaag ging het goed. Bij elke tegengoal keken mensen om zich heen, maar er was bijna niks. Welke veiligheidsmaatregelen ze precies hebben genomen, zeggen ze niet. Maar dat hoeven wij ook niet te weten. Ze hebben het serieus genomen en er wat mee gedaan.

Hebben jullie vriendschapsbanden met supportersgroepen van andere clubs?

Matthijs: Niks noemenswaardigs, we zijn redelijk op onszelf.

Pascal: Niet zoals ADO Den Haag en Legia Warschau of zo.

Matthijs: Dat past hier ook niet echt in de cultuur.

Wat is jullie grootste rivaal?

Matthijs: AZ speelde van oudsher in de Eerste Divisie. Toen waren de rivaliteiten met Telstar en Haarlem regionaal het grootst.

Roy: Veel AZ-supporters hebben de afgelopen jaren een hekel aan FC Twente gekregen.

Hoe is dat gebeurd?

Pascal: Ja, FC Twente, dat is iets van de laatste jaren. Dat komt door uitspraken van Joop Munsterman. Hij zei na de val van DSB dat zoiets nooit zou gebeuren bij FC Twente. Zo wilde hij geen kampioen worden, zei hij. Nou, we hebben het gezien.

Roy: Ze hebben Barry van Galen ook vaak beschimpt. Vak P stond een keer vol met anti-Van Galen doeken. Later hebben ze ook van alles over de DSB laten zien.

Pascal: Toen het mis ging met Joop Munsterman, hebben wij een “Karma = Joop”-doek gemaakt. Kregen ze het terug. Er wordt hier wel gelachen als FC Twente degradeert. Echt, eruit met die gasten.

En met Ajax? Dat zit hier ook in de buurt.

Matthijs: Met Ajax is het een regio-derby, omdat veel mensen hier uit de buurt voor Ajax zijn. Op werk, school en voetbalclubs is de helft altijd voor AZ en de helft voor Ajax, waarbij de Ajax-supporters dan vaak de teletekstsupporters zijn die niet naar het stadion gaan.

Pascal: Dat heb je door heel Nederland. Ajax is de grootste provincieclub van Nederland. Kijk maar rondom de Arena na een wedstrijd. Het staat overal file, omdat iedereen weer het land in moet. AZ is heel lokaal. De meeste mensen komen uit een straal van tien, twintig kilometer. Het is een Noord-Hollandse club, onder het Noordzeekanaal houdt het wel op.

Roy: In het begin hadden we er altijd een hekel aan als spelers van AZ naar Ajax gingen, en dat gebeurde nogal vaak. Van Lindenbergh tot De Zeeuw en Sigthorsson. Maar de afgelopen jaren hebben we zoiets van: bijna niemand slaagt er toch en het levert ons miljoenen op, dus dat is top. Veel plezier ermee.

Hoe is het voor jullie dat er nu een stuk of vijf jongens uit de eigen jeugdopleiding in de basis staan bij AZ?

Matthijs: Dat is ontzettend mooi voor de binding tussen spelers en supporters. Het zijn allemaal gasten uit plaatsen hier in de buurt, zoals Castricum en Akersloot, en met mooie namen als Guus Til en Teun Koopmeiners. Thomas Ouwejan had vroeger zelfs een seizoenkaart bij AZ. Hij kwam op de fiets vanuit Heiloo naar het stadion. Die jongens weten dus ook wat het betekent om supporter te zijn en kennen ook de Noord-Hollandse cultuur.

Pascal: Voor zulke jongens ga je naar het stadion. We hebben een paar maanden geleden ook voor het eerst een gesprek met de spelersraad gehad. Daar zitten Rens van Eijden, Pantelis Hatzidiakos, Wout Weghorst, Ron Vlaar en Joris van Overeem in. Die Pantelis weet alles van supporters en tifosi. Hij volgt alles op YouTube.

Matthijs: Dat is wel gaaf, hij volgt echt wie wanneer welke sfeeractie heeft gehad. We hebben hem een paar jaar geleden eens uitgenodigd op de tribune, kwam hij langs. Vlaar stond bij de bekerwedstrijd in Almere ook in het uitvak. Dat zijn kleine dingen, maar dat doet heel veel.

Zijn er ook oud-spelers met wie jullie een goede band hebben?

Pascal: Martijn Meerdink. Hij heeft ook een van de mooiste liedjes die AZ Heeft: “Martijn Meerdink, die schiet de bal er altijd heel erg vlug in. Hij gaat naar voren om een goal te scoren, dus ga maar vast op de banken staan!” Hij was onverzettelijk in een van de mooiste AZ-elftallen, de ploeg van Co Adriaanse die in 2004 Europees voetbal haalde.

Roy: Piet Keur komt nog weleens een biertje drinken en Barry van Galen is ook gewoon een held.

Matthijs: Van Galen is nu scout bij AZ, dus die zien we nog weleens. Meerdink zat laatst op de perstribune bij De Graafschap – AZ. Wij kregen dat door, dus toen hebben we de hele tweede helft zijn lied gezongen. Na afloop kwam hij nog even naar het uitvak, effe een praatje maken. Echt wel een mooie vent.

Wat zijn de beste Europese uitwedstrijden geweest voor jullie?

Pascal: PAOK. De allereerste, in 2004. We boekten meteen een week, want we dachten dat we er daarna meteen uit zouden liggen. Kon ons het schelen. Het regende pijpenstelen in Griekenland, maar we hebben er op het plein gezwommen in de fontein.

Roy: Niemand had verwachtingen. De spelers dachten ook dat ze niet door gingen. Adriaanse was de trainer en raadde de spelers aan er lekker van te genieten, omdat het de enige keer in hun carrière kon zijn. Maar uiteindelijk kwamen we tot de halve finale.

Pascal: We waren al voordat het stadion openging bij PAOK, omdat we zo enthousiast waren. Stonden we daar te wachten, kwam er een groep Grieken met kettingen op ons af stormen. Toen heeft de club maar snel het uitvak opengegooid zodat we naar binnen konden.

AZ heeft natuurlijk flink wat Europees gespeeld de laatste jaren, dat zijn veel tripjes.

Pascal: Fenerbahçe uit was ook mooi. Dat stadion is gewoon een blok met teringherrie. Dat clublied gaat aan en je kunt jezelf niet meer horen. Ik krijg er nu weer kippenvel van als ik erover vertel. Vuurwerk, een heisa. We kwamen 3-1 voor, er kwam een striemend fluitconcert en daarna was het stil. Dat had AZ gewoon gedaan.

Roy: We hebben ook een paar jaar gehad dat AZ altijd een Oostblok lootte. Daar hadden we een abonnementje op. Kom je op plekken met Cyrillische teksten, dat je geen idee hebt waar je bent. Moet je je toch wegwijs zien te maken. Lovech, Kiev, Tiraspol, Borisov, Donetsk, Kharkiv, Samara; elke provinciestad daar kennen we inmiddels wel.

Pascal: We lootten een keer Astra Giurgiu. Daarvoor moet je naar Boekarest en dan nog anderhalf uur richting de Bulgaarse grens. Stopten we onderweg bij een drijvend restaurant op de Donau, waarvan we de kaart niet konden lezen. We vroegen de chauffeur wat we moesten doen. Hij zei: doe maar drie keer die. Kregen we enorme hompen vlees en hebben we daar vier uur achter elkaar biertjes zitten drinken, de chauffeur ook. Toen we moesten afrekenen, kostte het nog geen acht tientjes met zijn achten. Dat soort uitjes zijn geniaal.

Dat zijn de betere dingen.

Pascal: Iedereen heeft een druk bestaan, met werk en alles. Maar als die stadionlampen aan gaan, ga je gewoon pilsen met je maten. Je seizoenkaart verlengen is als je zorgverzekering. Het hoort erbij.

Dit is een verhaal uit De Twaalfde Man , een serie van VICE Sports over fanatieke supportersgroepen in Nederland.

