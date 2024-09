Hoe de Telegraaf wat ‘bezorgde politici’ en SMIB gebruikte voor een relletje

We werden vandaag wakker met het nieuws dat er een kleine ‘ophef’ was ontstaan rondom het optreden van SMIB op het Utrechtse Bevrijdingsfestival. Raadsleden van Utrecht spraken in een artikel van de Telegraaf met ‘bezorgde woorden’ over het hiphopcollectief.

Volgens de krant zijn de weinig “hoofse” teksten van SMIB nogal strijdig met de festivalhuisregels waarin staat dat “racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, absoluut niet worden getolereerd.”

In het artikel spreken lokale ChristenUnie-voorman Maarten van Ooijen en VVD-fractieleider Dimitri Gillissen hun bezorgdheid uit. Ze zouden het respectievelijk “heel bezwaarlijk” en “opmerkelijk” vinden dat SMIB zal optreden op het Bevrijdingsfestival. Verschillende nieuwssites namen het nieuws direct over.

Het lijkt alsof er na het verbannen van Broederliefde een soort heksenjacht is ontstaan op hiphopartiesten die op Bevrijdingsfestival spelen. Zo nam ThePostOnline het bericht over, waarbij de muziek van SMIB gelijk even werd geduid: “Nu is er dus gedoe om Smib, dat geheel conform de hip-hop-traditie aan vrouwen refereert als bitches, teven, wijven, hoeren etcetera.”

