Hoe de Telegraaf wat ‘bezorgde politici’ en SMIB gebruikte voor een relletje

We werden vandaag wakker met het nieuws dat er een kleine ‘ophef’ was ontstaan rondom het optreden van SMIB op het Utrechtse Bevrijdingsfestival. Raadsleden van Utrecht spraken in een artikel van de Telegraaf met ‘bezorgde woorden’ over het hiphopcollectief.

Volgens de krant zijn de weinig “hoofse” teksten van SMIB nogal strijdig met de festivalhuisregels waarin staat dat “racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, absoluut niet worden getolereerd.”

In het artikel spreken lokale ChristenUnie-voorman Maarten van Ooijen en VVD-fractieleider Dimitri Gillissen hun bezorgdheid uit. Ze zouden het respectievelijk “heel bezwaarlijk” en “opmerkelijk” vinden dat SMIB zal optreden op het Bevrijdingsfestival. Verschillende nieuwssites namen het nieuws direct over.

Het lijkt alsof er na het verbannen van Broederliefde een soort heksenjacht is ontstaan op hiphopartiesten die op Bevrijdingsfestival spelen. Zo nam ThePostOnline het bericht over, waarbij de muziek van SMIB gelijk even werd geduid: “Nu is er dus gedoe om Smib, dat geheel conform de hip-hop-traditie aan vrouwen refereert als bitches, teven, wijven, hoeren etcetera.”

Dat SMIB op een geweldige en positieve manier juist die “hip-hop-traditie” doorbreekt, is niet iets dat je als nieuwsjager van de Telegraaf of als Annabel Nanninga moet weten. Maar het wordt wél problematisch wanneer je de groep gebruikt om nieuws te maken.

VVD-fractievoorzitter Gillissen werd zaterdag gebeld door de Telegraaf, vertelt hij ons. De Telegraaf-journalist vroeg hem wat hij van de komst van SMIB vond, waar hij toen nog nooit van had gehoord. “Steen, had in 2011 iets getweet”, legt hij ons uit. “Dat was van totaal andere orde dan dit. Maar je denkt dan wel: neem als festival nou geen risico’s meer.”

Maar vindt Gillissen dan dat SMIB niet meer moet optreden? “Ik kan me voorstellen dat mensen denken van: pfoe, die gasten praten wel heel erg denigrerend of negatief over vrouwen. Maar is dat een reden om ze dan maar te weigeren voor het festival? Nee, dat niet. Het verbaast me daarom een beetje dat de Telegraaf kiest voor een kop met ‘fronst wenkbrauwen.’”

We belden ook met Maarten van Ooijen, de lokale ChristenUnie-fractievoorzitter. Hij vertelt dat hij ook op SMIB werd gewezen door de Telegraaf. “Ik ben zaterdag gebeld door een Telegraaf-journalist en die vroeg mij wat ik ervan vond. Hij stuurde mij het liedje Tonnop op en ook de teksten daarvan. Ik kende de groep namelijk niet.”

Toen Van Ooijen de teksten van SMIB voorgeschoteld kreeg, begreep hij er in eerste instantie niet veel van. “Het is vrij ingewikkeld allemaal”, bekent het raadslid. “Het is een soort complexe samensmeltingen van woorden en talen. Het viel me wel op dat ‘bitches’ en ‘hoes’ behoorlijk vaak valt. Ook hoorde ik de zin ‘veel drugs, seks, SMIB is for the children’ terwijl ik juist dacht dat we het er in Nederland bijna allemaal over eens zijn dat juist seks en drugs niet voor kinderen zijn. Als laatste werd vaak de zin ‘praat niet met de rechter’ herhaald. Daar zal vast wel iets mee bedoeld worden met uit huis plaatsing van kinderen. Tenminste dat vermoed ik. Maar het is ook een zin die je niet meerdere keren op een festival wil horen galmen. Waarom moet je niet met de rechter praten? We leven juist in een rechtsstaat!”

Verder denkt Van Ooijen wel dat de teksten iets anders kunnen betekenen dan wat hij eruit opmaakt. “Ik geloof ook dat er een hoop betekenissen achter de woordspelingen zitten. Maar het punt is dat het niet in een keer begrepen kan worden. Voor de leek die op Bevrijdingsfestival staat en net zoals ik nog nooit van SMIB heeft gehoord, kan je wel schrikken van de teksten die je op je dak krijgt.”

Van Ooijen zegt daarbij dat Bevrijdingsfestival een familiefestival is waar heel veel mensen naartoe gaan. “Het moet breed en toegankelijk zijn. Het is echt voor iedereen en niet voor een specifieke scene. En als je mij vraagt of dit erbij past, dan zet ik daar mijn vraagtekens bij.”

Diezelfde vraagtekens zet hij niet bij andere bands. Die heeft hij namelijk niet gecheckt op woordkeuze. “Het is ook niet mijn werk om dat te doen. Ik ben door de Telegraaf gevraagd wat ik hiervan vond en dat is wat ik hierop te zeggen had. Maar ik ga niet alle bands af om te kijken wat ze zeggen.”

We belden ook met GRGY van SMIB, die niet helemaal begrijpt wat er aan de hand is. “Ik word helemaal platgebeld met allemaal domme vragen. Ik ben gisteren gebeld door een random nummer en dat bleek de Telegraaf. Die vroeg me of we seksisten waren. Toen zei ik: ‘Nee, wat de fuck. Natuurlijk niet.’ Ik vroeg me af waar ze het vandaan haalden en nu staat er opeens een stuk in de krant. Die gasten kennen ons helemaal niet, en het is seksistisch van hen als ze elke keer bij ‘bitch’ denken dat het over een vrouw gaat. Het is gewoon een woord en zij begrijpen er niks van. Voor de rest is er ook niks aan de hand, alleen de Telegraaf heeft een stuk geschreven en blijkbaar vindt de ChristenUnie onze teksten niet chill.”

En zo creëer je dus een klein relletje. Een journalist zonder enig verstand van hiphopcultuur belt net zo lang totdat hij twee lokale raadsleden zover krijgt dat ze op basis van een track de komst van SMIB opmerkelijk vinden of er vraagtekens bij zetten.

Niemand pleit voor een verbod, niemand gaat mee in de scoringsdrift van de Telegraaf-journalist. Maar toch is er ophef en wordt “de hip-hop-traditie” in de krant van wakker Nederland weer eens gedecimeerd tot een seksistische cultuur, of nog erger: niet hoofs. Het zou grappig zijn, als het niet zo vaak gebeurde en bovenal niet zo gretig werd overgenomen.