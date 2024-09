Hoe de ultra’s van clubs uit voormalig Joegoslavië de Balkan League bestrijden

Ze toonden een vlag met het logo van de HOS (Hrvatske obrambene snage), een Kroatische paramilitaire eenheid die tijdens de Balkanoorlogen misdaden tegen Servische burgers beging. Op spandoeken schreven de leden van Torcida: “Tegen de de dieven en maffia die een grote competitie willen stichten. Vriendschap is geen optie. Torcida tegen de Jugo League!”

Daarna scandeerden ze “Ubi Srbina” – “Dood de Serviërs” en gooiden ze fakkels richting het veld. Aan de andere kant protesteerden de Bad Blue Boys van Dinamo Zagreb tegen voorzitter Zdravko Mamić. Het is dus nog altijd niet rustig bij de clubs uit voormalig Joegoslavië.

Om daar verandering in te brengen, wordt er gewerkt aan een nieuwe competitie. Vanaf 2018 zal op het grondgebied van voormalig Joegoslavië begonnen worden met de Balkan League. De UEFA zou al ingestemd hebben met het plan van de verschillende regionale voetbalbonden. Zo kunnen de clubs uiteindelijk beter concurreren met de rest van Europa, althans dat is de gedachte achter de competitie. Sinds de uiteenval van Joegoslavië en de Europa Cup-winst van Rode Ster Belgrado zijn de landelijke competities internationaal niet meer relevant. Daar zijn veel oorzaken voor, zoals corruptie, een slechte infrastructuur en de drang om talentvolle spelers vroeg te verkopen.

Met het geld dat Dinamo Zagreb verdiend heeft aan de verkoop van spelers als Luka Modrić, Mateo Kovačić, Dejan Lovren en Marko Pjaca zou die club bijvoorbeeld het stadion kunnen verbeteren en een stap omhoog kunnen zetten in Europa. Maar voorzitter Zdravko Mamić pompt het geld de club uit. Dinamo Zagreb scoorde dit seizoen niet één keer in de Champions League en eindigde de groepsfase zonder punten, terwijl de club in Kroatië al elf jaar lang achter elkaar kampioen is. Volgens de Sloveense UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin is de Balkan League de enige manier om de clubs uit de Balkan weer sterk te maken in Europees perspectief. Het is alleen nog niet duidelijk hoe de beveiliging er bij zo’n competitie uit moet zien. Worden er bijvoorbeeld uitsupporters toegelaten bij duels tussen grote clubs uit Kroatië en Servië?

Waar normale supporters op internet gematigd enthousiast zijn over een Balkan League, zou je verwachten dat ultra’s smachten naar duels met andere clubs uit de regio. Maar nee. De ultra’s en hooligans van grote clubs uit de Balkan spraken zich in koor uit tegen een verenigde competitie.

Eén ding is zeker: een competitie voor de regio gaat op korte termijn alleen maar voor meer onrust zorgen. Hier een paar statements van de grootste supportersgroepen:

Kroatië:

Hajduk Split:

“Wij zijn sowieso tegen een competitie van clubs uit voormalig Joegoslavië. Ze zeggen dat zo’n competitie de kwaliteit van het voetbal zal verhogen en dat het daarom een goed idee is. Dat interesseert ons niet. Door alle incidenten in het verleden willen we niet met hen in een competitie zitten,” zegt Damir Grujic, woordvoerder van Torcida Split.

Dinamo Zagreb:

“Een Joegoslavische competitie zien wij absoluut niet zitten. We zijn alleen geïnteresseerd in Kroatië,” aldus de Bad Blue Boys.

HNK Rijeka:

“De supporters zijn absoluut tegen een competitie voor de hele regio. Er is geen reden om twintig jaar terug de tijd in te gaan. Dan gaan er weer incidenten gebeuren en wordt het weer oorlog,” zegt Denis Povh, voorzitter van de Rijeka-supportersclub.

Servië:

Rode Ster Belgrado:

“Onze mening is duidelijk. Wij willen niet in een competitie zitten met clubs waar we ruzie mee hebben. Het interesseert ons niet wat de UEFA en een Sloveen zeggen. Veel van onze broeders hebben in de jaren negentig oorlog gevoerd tegen Kroatië. Hoeveel Serven zijn er wel niet verdreven en omgebracht door Kroaten? Dat is onvergeeflijk. Hoe kunnen we tegen hen spelen? Als ze ons dwingen mee te doen aan deze kutcompetitie, zullen ze verrast worden door de reactie van Delije. Daar kan je zeker van zijn,” aldus een anoniem lid van Delije.

Partizan Belgrado:

“De Kroaten moeten tot god bidden dat deze competitie er nooit zal komen, want dan kunnen ze niet vluchten. Wij zijn er klaar voor en zij zullen zelf wel zien of ze er klaar voor zijn. Ze zullen beseffen dat ze tot nu toe goed weggekomen zijn,”, zegt Cume, een leider van de Grobari.

Bosnië en Herzegovina:

Zeljeznicar Sarajevo:

“In Grbavica wordt geschiedenis geschreven. Een regionale competitie komt er nooit meer,” schreven de Manijaci van de arbeidersclub uit Sarajevo op een spandoek. Het stadion van de club lag tijdens de bezetting van Sarajevo precies op de linie tussen de Servische en Bosnische soldaten.

