Hoe de wereld het afgelopen jaar naar porno keek

Ik heb een theorie. De drie belangrijkste menselijke emoties zijn ‘angst’, ‘woede’ en de heilige derde: ‘geilheid’. Denk er maar eens over na: je kent iemand pas echt als je ‘m hebt zien kronkelen van wellust, wanhopig om klaar te komen.

Vandaar dat we met gezonde interesse kijken naar de vijfde jaarlijkse Year in Review van Pornhub. Of zoals we die lijst zelf noemen: “Hé, waar werden we in 2017 heet van? Wat valt er te leren over onszelf, over anderen, over de mensheid als geheel, van al die schaamtevolle lozingen van vocht?”

Het antwoord, beste vrienden, is veel. Heel erg veel.

Gefeliciteerd, Kim Kardashian, met je vierde plek

(Beelden via Pornhub.com/insights, een site die [technisch gezien] SFW is)

En jawel, weer staat Kim Kardashian, die je kent van Kim Kardashian, in de top vier van pornosterren wereldwijd, vanwege die ene keer dat ze een sekstape maakte. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik een pornoactrice was, zou ik nogal pissig zijn dat ik voorbij werd gestreefd door een amateur. Is dat niet enorm vernederend voor Brandi Love en Dillion Harper? Alexis Texas? Dani Daniels? Dag in, dag uit klokken ze in op de zaak, wringen zichzelf in allerlei vleselijke bochten, moeten ze minstens drie keer douchen voordat ze naar huis kunnen. En dan komt Kim Kardashian – niet eens een pornoster – en krijgt ze nog steeds meer clicks dan zij. Uiteraard feliciteren we Kim Kardashian met alweer een veroverde markt, winst en roem. Maar kom op, man. Denk eens aan de negatieve gevolgen van dat succes voor iedereen die lager op de lijst staat.

We neuken letterlijk alles en dat zeg ik zonder te overdrijven

In de zomer van 2017 was er een periode van een week of tien waarin kinderen, en later ook volwassenen, geobsedeerd raakten door fidget spinners. Eerst ironisch, maar nadat je één keer een slinger gaf aan zo’n ding, werd je er dolverliefd op. Daarna vergat je ze vrij snel weer. Weet je wie de fidget spinner niet vergat? Pornoconnaisseurs. Die zorgden ervoor dat ze in de top drie meest gezochte dingen op Pornhub kwamen. Net na Rick & Morty.

Ik snap dat veel successen van de mensheid geïnspireerd werden door onze toch wat manische zoektocht naar seks. We begonnen alleen kleren te dragen om warm te blijven zodat we lang genoeg in leven bleven om de puberteit te bereiken en te kunnen neuken. Sindsdien zijn alle uitvindingen gedaan omwille van seks. Elke auto, leren jas en motorfiets is gemaakt om te kunnen neuken. Maar er is een punt waarop onze vooruitgang de verkeerde kant op gaat. We hebben geprobeerd om fidget spinners te neuken. We wilden het doen met Rick en/of Morty. Ik ga niet googelen welke van de twee het was. Ik heb niks tegen kinky seks, maar kom op. Neuk geen fidget spinners. Alsjeblieft.

Goed jaar voor cheerleaders, slecht jaar voor scharen

Scharende cheerleaders zou dus een pornoneutrale term kunnen zijn, twee dingen die elkaar opheffen. Zoek ernaar in 2017 en je bent direct niet meer geil. Misschien kunnen we dit gebruiken om… ik weet het niet. Filmpjes van scharende cheerleaders af te spelen op scholen om overactieve tieners rustig te krijgen? Nee, wacht. Ik ben denk ik gek geworden. Ik heb nu iets bedacht wat volgens mij gewoon illegaal is.

Is Hentai hét nieuwe ding?

Hentai springt zes plekken omhoog naar nummer twee op de lijst van meest gezochte dingen van 2017. Het zou, zo lees ik hier, de grens tussen ‘aan je trekken komen’ en ‘vermaakt worden’ kunnen vervagen. Lees deze quote van sekstherapeut Dr. Lauri Betito: “Het leven gaat steeds sneller en daardoor is er ook meer stress. Hentai is voor veel mensen een manier om te ontsnappen uit de realiteit en een fantasiewereld te betreden, waardoor ze de stress van het echte leven vergeten. Hentai is een uitvlucht, niet veel anders dan een sciencefictionfilm kijken in de bioscoop.”

Ik heb deze quote nu een keer of vijf gelezen en ik kan alleen maar concluderen dat haar advies is om een boel Hentai te kijken als je last van werkstress hebt?

Nederland > België



We keken vorig jaar lekker meer naar porno dan de Belgen! Ha! We keken ook relatief veel naar bondage, gangbangs en buitenseks. Dat laatste zou misschien een geil soort compensatie voor het slechte weer kunnen zijn. We zijn sinds afgelopen jaar ook dol op iets wat JOI heet. Die afkorting blijkt te staan voor Jerk Off Instructions. Goed. Weten we eindelijk ook eens hoe dat moet. En drie hoeraatjes voor stiefmoeders! Dit jaar zes plekjes gestegen en geëindigd boven gewone moeders. Sorry, mam. De populariteit van Hentai is wellicht zorgelijk (dat zou namelijk betekenen dat we allemaal enorm gestrest zijn?!).

Wat overigens nog meer opvalt is dat we, vergeleken met België, een stuk nationalistischer zijn. Wij zochten het meest naar ‘dutch’, bij de buren was de populairste zoekterm ‘française’, gevolgd door ‘french’, met als een van de grote stijgers ‘maman francaise’.

Wat kunnen we concluderen?

Ik denk dat we wel kunnen stellen dat we in een wereld leven waarin je constant in de gaten wordt gehouden en gemonitord. Zelfs als we masturberen. Maar maak je er geen zorgen over, het zal nog wel een jaartje of wat duren voordat we echt in George Orwells natte droom belanden (een droom waarin de staat bepaalt waar je geil van wordt). Maar dat je even weet dat elke masturbeerbeurt met technische hulp bijgehouden en gerangschikt is door een computer en als data is bewaard. Misschien kun je daar wat mee, de volgende keer als je zoekt naar ‘Kim Kardashian fidget spinner hentai’.