Hoe Diva MayDay na de MTV-Awards bij LL Cool J in bed belandde

Ik werk al vreselijk lang in Amsterdam en ik maak genoeg dingen mee, maar er is één verhaal dat ik nooit zal vergeten. In 1997 werden de MTV Awards voor het eerst in Nederland gehouden, in Rotterdam. MTV vroeg mij of ik wat knappe en leuke mensen kon regelen die voor het podium zouden staan, zodat alles wat in beeld kwam er goed uitzag. Ik had twee bussen vol met fantastische types geregeld. Ik trok mijn beste outfit aan: een groene, asymmetrische paillettenjurk en enorme hakken. Het was een van de meest spectaculaire MTV Awards ooit. Björk was er, de Spice Girls, de Backstreet Boys, noem maar op.

Bon Jovi won die avond de award voor Best Male. Hij nam de award in ontvangst, maar zei toen: “Ik heb een award voor Best Male gewonnen, maar Bon Jovi is een band.” Daarna liep hij richting het publiek. Hij liep mijn kant op, en zei: “Ik geef mijn award aan de ‘Best Male’ in het publiek.” Ik kreeg toen zijn MTV Award. Die staat nu te pronken bij mijn moeder thuis. Helaas staat er geen Bon Jovi op. De inscriptie sturen ze pas later op naar de artiesten.

Een paar dagen voor de awardshow raakte ik bevriend met Skin van Skunk Anansie. Ze zou me na de awardshow mee backstage nemen. Dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig. Toen ik eenmaal backstage terecht kwam, stond ik oog in oog met alle artiesten: Björk, Ronan Keating, The Prodigy, Robbie Williams. Alle grootheden waren er. De andere meiden waren jaloers dat ik daar op die afterparty stond en zij niet. Dat vond ik natuurlijk alleen maar leuk.

Diva MayDay samen met Skin

Ik stond een beetje gezellig te doen, toen ik opeens een grote, leuke, donkere man zag. Ik val op donker, dat is geen geheim. Het bleek LL Cool J te zijn. Hij draaide een beetje om me heen, bleef in mijn buurt. Vervolgens werd ik op mijn schouder getikt door de beveiliger van LL. “Somebody wants to talk to you,” zei hij. Ik kreeg dus een soort van het bevel om naar hem toe te komen. Ik liep naar hem toe, hij stond in een hoek, en zonder iets te zeggen begon hij me ineens te zoenen. Ik dacht: what the fuck, misschien weet hij helemaal niet dat ik een man ben. Maar dat wist-ie wel. Uiteindelijk heb ik een nacht met hem doorgebracht in een hotel.



Howie Dorough van de Backstreet Boys, die kleine van 1.33 meter, keek beteuterd toen ik met LL Cool J stond te zoenen. Ik dacht: sorry, maar een grote donkere man gaat echt voor.

Ik heb LL daarna nog een aantal keer gezien. Als hij in Nederland was zocht hij contact met me op. Een hele tijd terug was hij hier een film aan het opnemen. Ik kwam hem tegen bij de gaybar Backdoor in Amsterdam. Het krioelde er van de homo’s. Hij ging toen weg “omdat-ie geen gay is,” maar vervolgens belde hij me een half uur later of ik op mijn knapst naar hem toe kon komen. Hij houdt er wel van hoor, maar zit gewoon nog steeds in de kast.

Ik ben zelfs nog een keer gebeld door de Sunday Times, of ik mijn verhaal wilde vertellen. Destijds had ik daar allemaal geen zin in. Bovendien: ik kan niets bewijzen. Ik kan moeilijk een DNA-test doen. Er is toen wel van alles geschreven in roddelbladen, want er gingen meer geruchten. Hij heeft daar zelf geloof ik nooit op gereageerd. Ik ben helemaal niet zo’n starfucker, het zijn ook maar gewoon mensen. Maar het is toch altijd spannend als je zo iemand ontmoet. Ik hoop dat ik ooit nog iets van hem hoor, want hij was echt heel erg lekker.



