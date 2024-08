Hoe Djibril Cissé een scorende DJ in de Zwitserse kelderklasse werd

De hardcore fans bij een concert van Mariah Carey hebben geen idee waar de plotselinge opwinding vandaan komt. Een dj met een opvallend kapsel doet het voorprogramma, maar wat is daar nou zo bijzonder aan? Maar de aanwezige voetballiefhebbers weten wel beter: dat is niet zomaar een dj. Het is Djibril Cissé, Frans international en Champions League-winnaar.

Vergelijk het maar met Dirk Kuijt die plotseling in het voorprogramma van Beyoncé staat. Cissé besloot zijn veelbewogen voetbalcarrière op pauze te zetten om plaatjes te gaan draaien in clubs en stadions, het zoveelste vreemde hoofdstuk in het leven van de man die tegenwoordig topscorer is in de krochten van het Zwitserse voetbal.

Videos by VICE

Djibril met zijn herkenbare kapsel en baard. (Foto: Proshots)

Djibril’s vader, Manqué Cissé, speelde voor het Ivoriaanse elftal en ook zijn broers (hij komt uit een gezin van zeven kinderen) waren verliefd waren op de bal. De kinderen werden voornamelijk door hun moeder opgevoed, want toen Djibril nog jong was scheidden zijn ouders. Maar Djibril wilde vooral in de voetsporen van zijn voetballende vader treden. Cissé (of zoals Jan Boskamp zou zeggen: Sisse) kwam bij AJ Auxerre terecht en zijn ster rees snel.

In het seizoen 2001-2002 werd hij op zijn twintigste al topscorer van Frankrijk. Die zomer mocht Cissé spelen op het WK en alle scouts schreven zijn naam in hoofdletters op in hun notitieboekjes, hoewel dat eigenlijk niet hoefde. Met zijn geblondeerde ringbaardje en zijn kapsel – dat nog het meest deed denken aan een kortgewiekt graanveld – was de snelle aanvaller sowieso al onvergetelijk.

Nadat hij in 2004 wederom topscorer van Frankrijk werd, besloot hij de wijde wereld in te trekken. Hij wees Real Madrid af en koos voor Liverpool. Het seizoen was nog geen drie maanden oud toen Cissé op verschrikkelijke wijze zijn been brak. In de wedstrijd tegen Blackburn Rovers bleef zijn voet in het gras haken en knakte zijn been als een goedkope lucifer. Volgens de prognoses zou de Fransman de rest van het seizoen uitgeschakeld zijn. Sterker nog, hij had zijn voet kunnen verliezen als de dokter op het veld niet zo goed gehandeld had.

Of Cissé met paardenplacenta’s werd behandeld of hulp kreeg van ‘soulcoach’ John Troost is niet bekend, maar op wonderbaarlijke wijze stond de aanvaller toch hetzelfde seizoen nog op het veld. Hij scoorde tijdens de penaltyreeks in de legendarische Champions League-finale in 2005, waarin Liverpool een 3-0 achterstand wist om te buigen in een overwinning. Cissé vierde de winst op het veld gehuld in slechts een minuscule onderbroek, aangezien hij de rest van z’n kleding aan fans had gegeven.

Ook buiten het veld trok Djibril de aandacht. Hij kreeg de titel Lord of the Manor of Frodshamnadat hij een enorm landgoed in Engeland kocht. Bovendien kwam hij in het nieuws nadat hij een 15-jarige jongen een rechtse directe verkocht, omdat die in een park een grapje met hem uithaalde. Ook startte Lord Cissé een eigen, extravagant modemerk, wat misschien verklaart waarom hij zich in zijn vrije tijd soms kleedt als een kruising tussen Batman en een Michael Jackson-imitator. Daarnaast deed hij samen met Fat Joe mee aan een aflevering van Pimp My Ride.

Het volgende seizoen lukte het hem niet om de verwachtingen die hoorden bij het prijskaartje van bijna 20 miljoen euro waar te maken. Destijds een flink bedrag, al krijg je daar tegenwoordig hoogstens een schoen van Neymar voor. Vlak voor het WK brak Cissé zijnrechterbeen, minder dan twee jaar nadat hij zijn linkerbeen had gebroken. Desondanks nam Olympique Marseille de revaliderende aanvaller over van Liverpool. Daar kocht hij samen met een paar anderen een wijngaard – ondanks dat hij geheelonthouder is – en begon hij weer te scoren. Tevens had hij een glansrol in de film Taxi 4 (de dronken, Franse oom van The Fast and the Furious), waarin hij door een auto in een voetbalstadion werd gedropt.

Na een goed tweede seizoen bij Marseille vertrok Cissé op huurbasis naar Sunderland. Hij was vastberaden om zich te revancheren in Engeland. De Fransman ging zich naar eigen zeggen minder bezighouden met zijn modemerk en meer met de sport. Het enige tierelantijntje dat hij zich veroorloofde was het rode toefje haar op zijn hoofd. Cissé scoorde tien keer, waaronder in de belangrijke derby tegen Newcastle United, maar raakte uiteindelijk zijn basisplaats kwijt.

In de zomer van 2009 werd de Fransman door duizenden uitzinnige supporters onthaald op het vliegveld van Athene voordat hij tekende bij Panathinaikos. Het bleek een ‘match made in heaven’: Cissé werd topscorer en kampioen in zijn eerste seizoen. De fans adoreerden hem zoals alleen Griekse fans dat kunnen, en om aan te tonen dat de liefde wederzijds was liet de Fransman een tatoeage van het logo van de club zetten. Het is maar goed dat hij alleen voor Panathinaikos zoveel liefde koestert, want de logo’s van al zijn oud-clubs zouden nooit allemaal op z’n lichaam passen.

Djibril groet de fans van Panathinaikos in 2010. (Foto: Proshots)

Zijn Griekse avontuur kreeg een zure nasmaak toen hij in zijn tweede seizoen tijdens de topper tegen Olympiakos racistisch bejegend werd en zelfs op het veld werd aangevallen door doorgedraaide Olympiakos-fans. Een paar maanden later vertrok Cissé om financiële redenen uit Griekenland, maar nog altijd kan hij rekenen op een warm onthaal met rookbommen en dolenthousiaste supporters als hij Panathinaikos bezoekt.

Na Griekenland volgden weinig verheffende avonturen bij Lazio Roma en het Engelse Queens Park Rangers, waar het meest gedenkwaardige moment was dat hij op Twitter een kritische supporter op het trainingscomplex uitnodigde, “to have chat big man”. Je hoeft geen expert op het gebied van straatcultuur te zijn om te weten wat dat betekent. Daarna ging hij naar Al-Gharafa, de club waar Wesley Sneijder nu ”een leuke uitdaging” is aangegaan. De uitdaging houdt in dat hij niet weet of het hem lukt om al het geld dat binnenstroomt te tellen, maar dat terzijde. Cissé leek vervolgens op weg naar Montpellier, maar de voorzitter meldde dat hij bij zijn voetbalclub geen gozer wilde die in zijn vrije tijd DJ in bars was.

Cissé viert een doelpunt voor Lazio Roma in 2011. (Foto: Proshots)

Nadat Cissé ook bij Kuban Krasnodar en Bastia mislukte, leek zijn carrière over te zijn. Het lichaam was op na talloze blessures en hij sloeg aanbiedingen uit onder meer Amerika en Indiaaf. Toch kon de Fransman het niet laten om, op aandringen van een vriend van hem, nog één avontuurtje aan te gaan. Hij besloot om als een soort freelancer in 2015 een maandje te gaan spelen bij JS Saint-Pierroise, een absolute topclub. Althans, een topclub op het eiland Réunion, een Frans overzees departement ten oosten van Madagascar. Officieel komt de club uit op het zesde niveau van Frankrijk.

Zijn verblijf op Réunion liep uit op een fiasco. Na zo’n tien minuutjes voetballen kreeg Cissé last van zijn heup en moest hij het veld verlaten. Dat hij veel gespot werd in het nachtleven en een paar dagen na zijn vertrek uit het paradijselijke eiland wél fit genoeg was om mee te doen aan de Franse versie van Dancing With the Stars zorgde voor wat ongenoegen op Réunion. Ook gingen er geruchten dat hij vorstelijk betaald werd voor zijn bliksembezoek, al werd dat door Cissé stellig ontkend. Bovendien danste hij in het tv-programma zo beroerd dat hij schijnbaar wel echt last had van een blessure.

Ondanks alles schopt Cissé het tot twee WK’s met Frankrijk. (Foto: Proshots)

In oktober 2015 kwamen er plotseling een aantal politieagenten binnen bij de opnames van Dancing With the Stars. Ze namen Cissé mee om hem kritisch te ondervragen over zijn rol in de zaak rond Mathieu Valbuena, de Franse voetballer die gechanteerd werd met een sextape. Uiteindelijk werd Cissé weer vrijgelaten. Alsof deze periode nog niet turbulent genoeg was, vertelde Cissé een week later in een televisieprogramma met betraande ogen dat zijn carrière definitief voorbij was. “Het lichaam zegt dat ik moet stoppen.”

Cissé maakte een rigoureuze carrièreswitch: hij besloot om voor de tweede keer van zijn hobby zijn beroep te maken en vol te gaan voor een carrière als dj, producer én fashiongoeroe. De man die op twee WK’s uitkwam, ging plaatjes draaien in bars en clubs. Dat hij zichzelf niet DJ Ibril noemde, was overigens wel een gemiste kans. Hij draaide vaak in Londen, gaf een optreden in Beirut en trad zoals beschreven op voor een Mariah Carey-concert. Voor de liefhebbers, hier een nummer van de extravagante Fransman:

Toch had de grasmat meer aantrekkingskracht dan de dansvloer en dook Cissé eind 2016, met een nieuwe heup, op bij het tweede elftal van AJ Auxerre. In de zomer van 2017 werd plotseling bekend dat de Fransman bij het Zwitserse Yverdon-Sport FC had getekend. Hij arriveerde – zoals alleen Cissé dat kan – per helikopter bij een club die kort daarvoor was gepromoveerd naar de derde divisie van Zwitserland. De spelers van Yverdon, die allemaal semiprofs zijn en overdag gewoon werken als bakker, boekhouder of kantoorklerk, konden hun ogen niet geloven.

De perskamer van Yverdon-Sport FC puilde uit bij de komst van Cissé, wiens salaris voor de rekening van externe sponsoren komt. De vraag was of Cissé, die al bijna twee jaar geen competitiewedstrijd meer had gespeeld, de hooggespannen verwachtingen waar kon maken. Toen hij in zijn vierde wedstrijd meteen een hattrick scoorde, bleek het antwoord een volmondig ‘ja’ te zijn. Ondanks dat hij met zijn nieuwe heup tot de doelgroep van Henk Krol behoort, dartelt hij over het veld als een jonge hond.

Op het moment van schrijven is Cissé topscorer van de competitie. Op de website van Yverdon staat een apart kopje voor het kopen van het shirt van de spits vanwege zijn populariteit. Hoe lang ze nog van hem kunnen genieten is de vraag, aangezien Cissé hardop speculeerde over een transfer naar de Franse competitie. Het moge duidelijk zijn: na een carrière als dj en met dank aan een nieuwe heup is de 36-jarige Djibril Cissé begonnen aan een tweede jeugd.

https://www.instagram.com/p/BgOHQ7phZlc/?utm_source=ig_embed

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.