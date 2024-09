Hoe DVS1 verliefd werd op techno tijdens zondagse feestjes voor tieners

In de afgelopen twintig jaar groeide Zak Khutoretsky alias DVS1 uit tot een van de meest vooraanstaande technogiganten ter wereld. Hij werd in 2009 getekend door Ben Klock, maar draait zelf wat soepeler en veelzijdiger. Inmiddels is hij resident bij Berghain en tourt hij de wereld over, soms met zijn eigen ‘wall of sound’ waar zelfs Jeff Mills vorig weekend nog op wilde draaien. Maar hoe begon het allemaal? In aanloop naar Amsterdam Dance Event vroegen we hem naar zijn allereerste clubervaring. Dit is wat hij ons vertelde.

“Mijn eerste clubervaringen vonden plaats in Minneapolis, in de legendarische club First Avenue. Mocht je geen flauw idee hebben: de club is bekend omdat de film Purple Rain van Prince daar is opgenomen. Ze hadden een S.N.D.P., een sunday night dance party, in die gigantische club. In de bar boven konden jongeren van boven de 21 drank krijgen, op de dansvloer een verdieping lager dansten alle minderjarige kids. Ik was een jaar of 15, dus het moet 1991 of ’92 zijn geweest. Ik sloop zo vaak als ik kon het huis uit en pakte de bus of taxi. Althans, als het me lukte om mijn moeder te overtuigen dat ik vroeg zou gaan slapen en klaar zou zijn voor school op maandag.

Terugkijkend werden die avonden heel slim georganiseerd: dj’s draaiden vijf à tien tracks uit verschillende genres. Je kon in een nacht uitstekende house, techno, hiphop, grunge, punk, soul en disco horen in kleine doseringen. Ze hadden grote beeldschermen met nostalgische beelden. Het had de vibe van een echte club, zo begreep ik later. We waren nog kinderen, en kwamen er langzaam maar zeker achter waar onze aandacht lag en wat binnen onze smaak paste. Door de genres te mixen, kon je letterlijk de dansvloer zien veranderen wanneer jouw lievelingsmuziek werd gedraaid. We wachtten geduldig, of speelden videospelletjes in de kleine arcade aan de zijkant, totdat het onze beurt was om op de dansvloer te komen.

Het eindigde niet in die club, overigens. Zodra het feest voorbij was en je naar buiten ging, stonden overal lokale promoters van feestjes. Als je je realiseerde dat je house en techno leuk vond, zou je vanzelf bij de juiste flyers terechtkomen voor de rave van volgend weekend. Langzamerhand ontmoette ik gelijkgestemde mensen en toekomstige, levenslange dansvloer-vrienden. Van daaruit vond ik mijn weg naar de eerste feestjes en ervaringen met wat ik nu doe.

Niet lang nadat ik in Minneapolis de ravescene leerde kennen, werd ik naar een kostschool gestuurd aan de oostkust, in Connecticut. Gelukkig woonde mijn vader in Manhattan, dat was maar twee uur met de trein. Wanneer ik maar kon ging ik stiekem de stad in. Natuurlijk loog ik over waar ik naartoe ging, ik was veel te jong om op de meeste plekken binnen te komen. Maar goed: in New York kun je alles vinden, dus ik regelde op mijn zeventiende een vals identiteitsbewijs, leerde wat andere feest-kids kennen en vond mijn weg naar allerlei illegale raves en inmiddels gesloten maar toen legendarische clubs als Tunnel, Limelight en Palladium.

Ik kwam in de vakanties terug naar Minneapolis en deelde m’n ervaringen met mijn rave-vrienden. Langzaam maar zeker kreeg ik ideeën om mijn eigen feesten te gaan organiseren. Nu ik terugkijk realiseer ik me hoeveel mazzel ik had dat ik ben opgegroeid in een legendarische club als First Avenue, die na 46 jaar vandaag de dag nog steeds open is!”

DVS1 doet twee sets tijdens Amsterdam Dance Event: hij staat 22 oktober op Breakfast Club in RADION en 23 oktober op Klockworks gepresenteerd door LET.

