Hoe easter eggs stiekem games binnenslopen

Het visuele geweld van Ready Player One kan je bijna niet ontgaan zijn. In de nieuwste film van Steven Spielberg vliegen de verwijzingen naar Star Wars, Akira, Battletoads, Minecraft en andere belangrijke pijlers van het nerd-canon je om de oren. Elk frame is een Waar is Wally? vol easter eggs.

De film Ready Player One is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ernest Cline en speelt zich af in 2045 in een wereld die veranderd is in een schroothoop. Om aan al die narigheid te ontsnappen spendeert iedereen zoveel mogelijk tijd in OASIS – een ontzettend realistische VR-MMORPG. In die wereld is ongeveer alles mogelijk, maar het belangrijkste doel van veel gamers, is de zoektocht naar dé easter eggs waardoor één iemand de macht krijgt over de hele OASIS. Natuurlijk zijn er ook de slechterik in maatpak, het quirky meisje waar de hoofdpersoon verliefd op wordt en de sidekicks voor wat spatjes humor. Maar easter eggs zijn echt het hart van de film; de maker van de OASIS heeft die eitjes verstopt zonder iemand daar iets over te vertellen en hoort daarmee in een lange traditie van gameontwikkelaars die iets persoonlijks willen achterlaten.

Tegenwoordig is geen game eigenlijk nog compleet zonder z’n virtuele schatzoektocht vol verwijzingen naar populaire cultuur of memes. Het is eigenlijk geen verrassing meer, maar eerder een verplicht nummertje. Van Zelda: Breath of the Wild tot Mafia, overal is wel een “All your base are belong to us” te vinden. De geschiedenis van de easter egg is alleen wat minder lollig, maar daardoor past het wel zo mooi in het verhaal van Ready Player One.

In 1979 bracht Atari het spel Adventure uit. Het was een simpel spel waarbij een blokje op avontuur ging in net zo blokkerige tunnels. In die tijd kregen de ontwerpers die zo’n spel in elkaar zette, weinig erkenning. Het grote boze Atari liet ze weten dat ze makkelijk te vervangen waren en wilde dus ook nergens de naam van iemand die mee had gewerkt aan het spel – niet op de doos, niet in de credits.

Warren Robinett – de gast die het spel maakte -, was het daar niet mee eens en hij verstopte zijn naam ergens die in de blokkerige wereld. Dit was zijn daad van verzet tegen de boze mannen in maatpakken (zie je de parallellen al?).

En die parallellen gaan verder. Robinett komt ook even opdraven in Ready Player One als een easter egg in een wereld vol easter eggs:

“The guy who created Adventure, a man named Warren Robinett , decided to hide his name inside the game itself … This was the very first videogame Easter egg. Robinett hid it in his game’s code without telling a soul, and Atari manufactured and shipped Adventure all over the world without knowing about the secret room.”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=CBCe_oQ9bGU

In de video hierboven van Great Big Story legt de beste man het zelf nog een keertje uit.



Uiteindelijk werd Robinett dus wereldberoemd door zijn verborgen daad van verzet en kreeg hij een soort tweede leven als de ‘game developer die opkwam tegen de tirannie van het kapitalisme’.

Door al dat gepraat over tweede levens en zoektochten naar paaseitjes zouden we Robinett bijna gaan vergelijken met Jezus. Maar dat gaat misschien wat ver.

Fijne Pasen. Of je nou in de bios gaat zoeken naar easter eggs of naar chocolade-eitjes in je eigen tuin.