Hoe een A4-tje een rustig Vlaams dorpje op zijn kop zet

Michelbeke is het schoolvoorbeeld van een oer-Vlaams dorp: het telt een duizendtal inwoners, heeft een kerk, café Het Restorandje en slagerij Antoine. De gebeurtenis van het jaar was het verjaardagsfeest van de tachtigjarige ereburgemeester, Herman De Croo, die er zijn nieuwe bier ‘Erman’ – Herman zonder ‘h’ – voorstelde. De rust werd vorige week echter verstoord door een kunstwerk.



Op 25 augustus stond in een parkje stond plots een gele affiche met de bouwaanvraag voor een moskee. Sheikh Mansour bin Dasjir uit Dubai wil er een Mohammedaans gebedshuis plaatsen. Kortom, Michelbeke staat op zijn kop. Hermans verjaardagstaart was nog niet verteerd, of hij moest al tientallen ‘verontruste telefoontjes’ beantwoorden. De ‘ik ben geen racist, maar’s vliegen in het rond en het feit dat er vreemde mannen hun brood met een arabische tongval zullen bestellen, is een angstaanjagende gedachte.

Gelukkig voor de Michelbekenaar is de bouwaanvraag een kunstinstallatie van de Vlaamse Leo Copers. Voor het festival Kunst & Zwalm wil hij laten zien dat de wereld veel groter is dan het kleine dorp. “Michelbeke is een hele aangename, rustige en veilige wijk met een leuk speelplein voor de kinderen. Je zou de wijk ook ‘de maagd van Vlaanderen’ kunnen noemen,” vertelt de kunstenaar aan Creators. “En daar breng ik een stuk van ‘de boze buitenwereld’ binnen. Als kunstenaars kijk je om je heen, zie je wat er in de wereld gebeurt en vertaal je dat naar een kunstwerk. In dit geval heb ik gewoon wat bedrukt geel papier gebruikt om een debat te openen.”

En dat debat is zeker geopend. De reacties op Facebook liegen er niet om: Vlaanderen is boos. Niet alleen vinden verschillende mensen dit ‘geen kunst’, maar ook lijken ze soms te vergeten dat er niet écht een moskee gebouwd gaat worden. Vlaanderen maakt zich zorgen om het subsidiegeld dat in de moskee gestoken zal worden en vinden dat het gele A4tje de islam door hun strot duwt. Iemand anders vindt dit aandachtshoererij en verschillende Vlamingen zoeken naar manieren om de boze moslims weg te jagen. Hun oplossing? Varkensvlees verkopen aan een moskee!

“Ik zit niet op Facebook, ik ga liever naar de kroeg,” zegt Leo al lachend. “Ik denk niet dat het lezen van die reacties per se meerwaarde heeft, maar ik ben wel benieuwd naar de reacties.” Als ik de reacties voorlees aan de kunstenaar, kan hij er vooral om lachen. Hij vindt het idee van Daniel best interessant. “Ik kan misschien iemand vragen om dat varken te slachten en ik kan een samenwerking aangaan met Wim Delvoye [een Vlaamse kunstenaar die geregeld met varkens werkt, red.]”.

Het onderwerp leeft in het rustieke dorpje. Dat bleek door de poging om de kunstenaar de mond te snoeren. De bouwaanvraag werd namelijk gestolen, tot afschuw van de kunstenaar. Toch is de censuur van korte duur. “De gemeente en de burgemeester staan achter ons. Er is een klacht ingediend bij de politie wegens het beschadigen van een kunstinstallatie. Ook krijgen we een nieuwe bouwaanvragingsaffiche en de kans bestaat zelfs dat we de officiële bouwstempel krijgen. Zo wordt het gebaar nog groter. “