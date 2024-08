Het verhaal van een Tinder-robot die 100.000 matches maakte

Het begon allemaal in een bar in 2014. Justin Long uit Vancouver werd er moe van om zijn vrienden telkens de hele avond naar links of rechts te zien swipen op Tinder, dus besloot hij het proces te automatiseren.

Binnen drie weken had hij een werkend prototype gemaakt van Tinderbox. Dit prototype gebruikte simpele gezichtsherkenningssoftware om een match te vinden en een openingsberichtje te maken.

Binnen ongeveer acht maanden was de app een eigen leven gaan leiden. Nieuwsmedia van over de hele wereld, waaronder de BBC, wilden erover praten, vertelt Long. Hij nam ontslag bij het softwaremarketingbedrijf waar hij werkte en waagde zich aan een stoomcursus deep learning AI. In 2016 lanceerde hij Bernie AI, een verbeterde versie van Tinderbox die hij had vernoemd naar een vriend die in 2009 was overleden.

Het was het nieuwste voorbeeld van hoe programmeurs en ontwikkelaars AI en deep-learning-programma’s beginnen te gebruiken om de matchmaker voor mensen uit te hangen. Maar wat kosten zulke apparaten je? Maakt het uit of je ware liefde je van de andere kant van een kamer ziet of dat je een berekende keuze bent van een algoritme binnen een apparaat op zakformaat waar ze net zo goed porno op hadden kunnen zitten kijken?

Bernie kapte er in juni abrupt mee, maar dat was niet omdat hij niet gebruikt werkt. Integendeel zelfs. Long vertelde aan Motherboard dat hij geheim houdt hoeveel mensen een abonnement op zijn bot hadden, maar hij zei dat Bernie meer dan negen miljoen acties (inclusief swipes en gesprekken) had ondernomen en meer dan 100.000 mensen aan elkaar had gekoppeld.

In de eerste paar maanden bleek ook hoe ontzettend nauwkeurig Bernie precies was. Volgens Longs blog gaven gebruikers een nauwkeurigheid van 99,86 procent aan. Uit meer dan 164.000 acties maakten de mensen die gebruik maakten van Bernie maar 225 keer een match ongedaan.

Bernie stopte niet vanwege een rechtszaak of andere juridische problemen, maar omdat Tinder simpelweg besloten dat ze Bernie niet meer wilden, zei Long.

Motherboard probeerde Tinder te bereiken voor een reactie op het verwijderen van Bernie, maar kreeg geen antwoord.

Een van de redenen waarom Long ooit met Bernie begon, was om al het gedoe van datingapps weg te nemen en gewoon meer matches te helpen faciliteren. De app gebruikte AI, deep-learning-technologie en meer geavanceerde gezichtsherkenning dan voorganger Tinderbox. Op een gegeven moment leerde het andere objecten in de foto herkennen dan iemands gezicht en kon het introducties maken op basis van die objecten.

Een deel van Bernies succes komt doordat hij snel vervulling geeft aan ons verlangen naar menselijk contact. Dat is waarom datingsites en -apps in eerste instantie zo populair zijn geworden, zegt Heather Knight van de Oregon State University.

“Het vinden van een relatie, seks of waar je ook naar op zoek bent is iets best wel natuurlijks voor mensen, dus het is ook normaal dat we alle technologie gebruiken die we kunnen vinden om ons daarbij te helpen,” zei ze.

Long zei dat een voordeel van zijn AI-technologie in de datingscene de toegenomen beschikaarheid van dates en mogelijke partners is. Als we ongelukkig zijn in onze huidige relatie, maken we het misschien eerder uit als we weten dat dankzij Tinder en Bernie zo weer een andere date te vinden is.

“Er zijn zoveel meer partners beschikbaar. Ik denk dat mensen niet zo lang willen daten met iemand als ze normaal gesproken zouden doen vanwege die toegenomen beschikbaarheid. Is dat iets slechts?”

Knight dacht er anders over. Ze zei dat net als dat porno je een verkeerd beeld van seks kan geven, onbeperkte toegang tot bijna eindeloze datemogelijkheden je opvatting van de perfecte partner kan veranderen.

“Wat er gebeurt is dat je een onrechtmatig hoger zelfbeeld krijgt, waardoor mensen zelfs niet gelukkig zijn als ze iemand vinden die een goede match had moeten zijn,” zei ze.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen plek is voor technologie als Bernie in de datewereld. Het is volgens Knight belangrijk dat twee mensen in dezelfde ruimte eindigen, en dan kun je hun onderlinge chemie (of juist het gebrek eraan) de rest laten doen, vindt ze.

“Het idee dat we [de technologie] kunnen gebruiken om mensen samen te brengen, is fantastisch. Ook al begint het bij seks en daten, toch zal het later ook in andere onderdelen van ons leven gaan plaatsvinden,” zei Knight. Een vriendin van haar verhuisde bijvoorbeeld laatst naar Californië en nam Tinder met de expliciete boodschap dat ze alleen vrienden zocht.

Hoewel Bernie moest stoppen, hebben andere apps dat gat alweer opgevuld. Hily gebruikt een iets andere aanpak: het negeert fysieke aantrekkelijkheid en in plaats daarvan zoekt het naar vergelijkbare interesses, woordkeuze en gemeenschappelijke likes. Het had volgens TechCrunch eerder deze maand al ongeveer 35.000 gebruikers in een gesloten bèta.

In andere gevallen zijn de apps ronduit eng. De app Dating AI brengt het stalken van beroemdheden naar een heel ander niveau door datingsites af te struinen op zoek naar mensen met een vergelijkbaar gezicht als een bepaalde beroemdheid waar je een crush op hebt. Het is alleen niet duidelijk hoe lang deze app nog bestaat, aangezien Tinder heeft aangegeven dat deze app hun gebruiksvoorwaarden schendt.

Knight zei dat het redelijk is om te verwachten dat AI het goed doet in de wereld van de datingapps, aangezien die ruimte vooral non-verbaal is en niet afhankelijk is van vaardigheden die de AI zich nog eigen moet maken. “Geen verschil in uitspraak, geen gezichtsuitdrukkingen, woorden zijn alles dat er is,” zei ze.

Een belangrijk punt voor Knight is dat mensen die werden bericht door Bernie niet wisten of het een AI was die tegen ze praatte, wat hun vertrouwen wel schendt.

“Als je overweegt om met iemand op date te gaan en het begint met voorliegen, is dat geen AI-probleem. Maar een sociaal probleem,” zei ze.

Long zag geen probleem met het gebrek aan openheid.

“Ik denk niet dat het echt nodig is. Ik denk dat mensen wel begrepen wat er aan de hand was,” zei hij. “Ik kreeg wel een paar hatemails over hoe ik de wereld naar de tering hielp, maar dat waren er maar een paar.”