Hoe een doodnormale seksscène een gigantische hit werd op PornHub

Een van de allerpopulairste video’s op PornHub, afgezien van films als Kim Kardashian Superstar en Backdoor Teen Mom, is de film Tension. De film werd geproduceerd door Nubile Films en de hoofdrollen worden vertolkt door Bruce Venture en Holly Michaels. Op PornHub draagt de film de simpele titel Fucking Hot, en daar heeft het inmiddels al zo’n 60 miljoen kijkers getrokken.



De heteroseksscène in Tension bevat onder meer authentiek getongzoen, een kom ontbijtgranen, en gepassioneerd gerampetamp tussen de twee sterren. Na wat gebakkelei in de keuken over een pak melk, begeeft het stel zich naar de trap, onder begeleiding van een filmische soundtrack. Dan beginnen ze te neuken. En ja, dat is inderdaad wel een geile neukpartij te noemen. Het type neukpartij waar schijnbaar weinig organisatie of decorstukken bij komen kijken. Hij bovenop, zij bovenop, lepeltje-lepeltje, even pijpen, even beffen, klaar is kees.



Actrice Holly Michaels is lastig te bereiken, en reageerde niet op onze aanvragen. Maar haar ‘pornowederhelft’ Bruce Venture en producent Ryan (die liever niet heeft dat zijn achternaam genoemd wordt) staan ons graag te woord over de oorsprong van hun pornohit.

Broadly: Ha, Ryan en Bruce. Hoe kwam die scène zo tot stand?

Ryan: Ik was er die dag bij, en heb die hele scène bedacht. Wat was dat waanzinnig! Het is twee-en-een-half jaar geleden dat we deze scene schoten [in Arizona]. Holly woont hier in Phoenix, dus we moesten haar tegemoetkomen, en Bruce is gewoon een heel interessant persoon.



Bruce Venture: Ik zal een stuk of 10 à 15 keer met Holly hebben samengewerkt. We hebben zo vaak samengewerkt, dat ik haar op den duur ‘mijn pornowederhelft’ begon te noemen. Zij was heel lang de persoon met wie ik het vaakst samenwerkte.



Ryan: Ik had Holly toen nog maar net ontmoet, een van de eerste pornoactrices die ik leerde kennen. Mijn hoofddoel die dag was Bruce en Holly zo op hun gemak te krijgen als maar mogelijk was. Ze kenden elkaar al, dus erg moeilijk was het niet. Zoals hij al zei, ze waren een soort echtgenoten.



Bruce: Het was echt heel cool. De crew was gewoon hartstikke gezellig, ik kon het met iedereen vinden, er heerste totaal geen werksfeer. Het is het eenvoudigste waar ik ooit aan heb meegewerkt.



Ryan: Er heerste inderdaad een heel aangename sfeer op de set. Ze waren er om acht uur ’s ochtends. Holly ging de make-up in, Bruce zat te chillen. Doorgaans laten we de heren slapen tot we ze nodig hebben, behalve als voorbereidingstijd noodzakelijk is (precies wat je je daarbij voorstelt – een gast in een kamer vol mensen die “Alles kits?” naar hem roepen, terwijl hij zichzelf aftrekt). Maar niks van dat alles was hier nodig en dáárom is het zo mooi geworden. Dit waren gewoon Bruce en Holly die allebei zoiets hadden van: “Let’s go, we gaan elkaar bespringen!”



Bruce: We kwamen gewoon daar opdagen, Holly en ik wisten wat we moesten doen, ze gaven ons wat licht en daar gingen we dan.



En toen ging het er al snel heet aan toe.

Ryan: Het was letterlijk smerig heet, want het was midden in de zomer en de zomers in Arizona zijn niet mals. Pas toen we begonnen met opnemen, beseften we dat de airconditioning van dat huis twee standen kenden die afwisselend aan- en uitklikten. Dit verklootte de audio. We hadden alles in de ochtend al uitgetest, en toen hoefde de airco nog niet aan. We kwamen er dus pas tijdens het filmen achter. Oh, wat was ik kwaad.



En het werd heter en heter. We hielden pauzes en openden de deur, om wat frisse lucht binnen te laten komen. Dat voelde zalig. En er is in de scène niks van te merken, alles komt juist zo natuurlijk over. Ze zijn een stel, ze bevinden zich in de keuken, ze pakken die ontbijtgranen en dat is het moment waarop de rest in gang wordt gezet. Passie staat centraal bij Nubile Films. We willen een connectie laten zien, dat wat het vuur doet ontstaan.



Bruce: Het was een van de eerste keren dat Holly en ik onze scene mochten improviseren. We waren echt aan het freestylen, en er werd niets uitgeknipt. De camera werd aangezet en we gingen er gewoon in één take doorheen.



Broadly: Wat heeft er nou voor gezorgd dat deze film zo’n enorm succes werd?

Ryan: Als ik het me goed herinner, was veel van onze positionering nogal afgeschermd. Als ik het over ‘afgeschermd’ heb, bedoel ik het volgende: het zal je opvallen dat de heren in pornofilms hun handen vaak achter hun rug houden, of een andere vreemde houding aannemen. Dat is dus eigenlijk gewoon zodat de camera alles goed mee kan pikken.



En dat is wel geestig, want het verklaart ook het grote-lullen-stereotype. Vaak wordt van pornoacteurs verwacht dat ze een grote lul hebben, zodat dat ding altijd in beeld is. Maar ik vind dat je helemaal niet zoveel expliciets hoeft te laten zien. Als je gewoon de acteurs hun ding laat doen op een natuurlijke wijze, krijg je daarmee twee mensen die daadwerkelijk in hun element zijn. Geen overdreven gedoe. Dat moet denk ik het succes verklaren. Al wist ik niet dat het zó populair zou zijn.



Brian: Ik was al net zo verrast. Als je ernaar kijkt, is het toch vrij simpel en rechttoe-rechtaan. In feite is het gewoon seks.



