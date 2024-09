Hoe een Nigeriaanse prins zich in de Formule 1 lulde

In de bijna zeventig jaar die de Formule 1 bestaat hebben best wat vreemde en bijzondere mensen hun opkomst en ondergang in de sport meegemaakt. De meeste mensen waren dik in orde, maar er zaten er ook een paar tussen wiens motieven en methodes geen zuivere koffie waren.

Bij de interessantste mensen in de sport zit prins Malik Ado Ibrahim, een man van wie nog steeds niet helemaal duidelijk is waarom hij zich twintig jaar geleden met de sport besloot te bemoeien, om daarna weer te verdwijnen.

Laten we teruggaan naar 1999, toen Lewis Hamilton nog rond reed in karts. Dit was het jaar waarin McLaren-legende Mika Hakkinen zijn tweede wereldtitel won. Maar we focussen ons in dit geval op wat er in de achterhoede van de Formule 1 gebeurde. Daar worstelde een team met wagens die het niet haalden bij de concurrentie. Nu is dat trouwens McLaren, toen was dat Arrows.

