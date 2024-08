Hoe een nummer van de Bredase rapper Ismo het lijflied van Marokko werd

In Nederland moeten we het doen met nummers als Viva Hollandia, als Oranje zich plaatst voor een eindtoernooi. Niks ten nadele van Wolter Kroes, maar dat kan beter. Dat dacht Ismo ook toen Marokko zich plaatste voor het WK. De rapper uit Breda besloot daarom zelf een anthem op te nemen voor het Marokkaanse elftal.

Hij nam het nummer Mabrouk 3lina op, zette het in april online en ging meteen viral. Het nummer werd trending in zowel Nederland als Marokko, België en Duitsland. Sindsdien is het uitgegroeid tot het onofficiële volkslied van Marokko voor dit WK. VICE Sports belde Ismo op om erachter te komen hoe hij het anthem van Marokko in elkaar zette.

VICE Sports: He Ismo, wat ben je aan het doen?

Ismo: Ik ben op vakantie man. Ik ben in Marokko en ben net wakker. We lopen twee uur achter hier. Ik zit in Marrakech.

Blijf je daar ook tijdens het WK?

De eerste wedstrijd check ik nog hier. Ik denk dat ik een cafeetje op ga zoeken, want daar zit het bomvol. Ik kan het wel thuis gaan kijken, maar in het café is het veel gezelliger man, met al die Marokkaanse supporters ook. Voor de tweede wedstrijd ga ik terug naar Nederland.

Waar heb je de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust gekeken?

Met vrienden man, daarna gingen we met z’n allen de straat op. Ik ging gewoon meegenieten met al die wilde Marokkanen. Dat is ook leuk om te filmen, toch? Voor social media en zo, dan komen mensen weer aan hun trekken. En het is gelijk promotie voor mijn clip.

Hoe was het voor jou toen de clip in meerdere landen viral ging?

Ik had er aan de ene kant heel stiekem op gerekend, maar aan de andere kant ook weer niet, want er komen zoveel WK-tracks uit. Tegelijk met ons nummer kwam in Marokko een WK-track uit van een goede vriend van de koning. Die komt elke avond op televisie en op de radio. Bekende artiesten uit Marokko draaien dat nummer ook, maar alsnog heeft hij ons niet in kunnen halen met views.

Mooi man.

Ja toch? De spelers draaien dat nummer van ons uit hunzelf, gewoon puur omdat ze die track dik vinden. Iedereen heeft filmpjes opgenomen waarin ze het nummer luisteren. Van Hakim Ziyech en Nabil Dirar tot Achraf Hakimi en Mehdi Benatia. Sommigen stuurden mij op een gegeven moment zelf filmpjes op van hen, of ik die aan de clip toe wilde voegen.

https://youtu.be/b0K4NYw31j8

Heb je ook al opgetreden met dit nummer?

Ja man, dat ging goed los. Vooral als er Marokkanen aanwezig zijn, gaat het lekker. Het refrein is al bekend bij Marokkanen. Het is nu helemaal in om het mee te zingen. Je zingt het vanzelf uit volle borst mee, toch? Het is een soort volkslied geworden. Het is gewoon ons liedje.

Hoe kwam je op het idee om het nummer te gaan maken?

DJ Nassi, mijn oom, kwam eigenlijk met het idee om een nummer voor het WK te maken. Ik vond het een goed idee en dacht: als we dan toch een liedje voor het Marokkaanse elftal gaan maken, kan ik net zo goed Marokkaanse artiesten uit de hele wereld erbij betrekken. Dus toen heb ik een Franse Marokkaan gevonden, een Duitse Marokkaan en een Marokkaan uit Marokko, en Riffi die de Berberse kant vertegenwoordigt. En ikzelf natuurlijk uit Nederland. Alle artiesten pakken miljoenen views op hun eigen clips. Dan heb je een mooi pakketje.

Kende je al deze gasten al?

De meesten wel, maar Yonii, de Duitse rapper, leerde ik bijvoorbeeld kennen toen we toevallig tegelijkertijd op precies dezelfde locatie aan het clippen waren in Marokko. Ik zag dat er vlak naast ons werd gefilmd en ging even kijken wie dat was. Toevallig had ik een week daarvoor een nummer van Yonii gehoord, dus ik herkende hem meteen. Toeval bestaat niet, dus ik vroeg hem meteen of hij mee wou doen aan het nummer. Een plus een is twee.

Heeft het geen vermogen gekost om de clip in Marokko, Frankrijk en Nederland te laten schieten?

Jaa het is niet goedkoop, dan praten we over duizenden euro’s, maar het resultaat is wel daar, met tegen de zeven miljoen views tot nu toe. De clip is in Casablanca, Parijs en Breda geschoten. Ik heb Mr Crazy, die rapper uit Marokko, zelf cameramannen in laten schakelen om in Casablanca te schieten. Als je betaalt, kan alles eigenlijk, haha. Die Fransman Biwai heb ik ook zelf een cameraman laten inhuren. Yonii heb ik naar Nederland laten komen, omdat Duitsland wat dichterbij is.

Wat denk je van de kansen van Marokko op het WK?

Marokko wordt sowieso onderschat. Niemand zal Marokko als titelkandidaat zien. Sterker nog, niemand denkt dat Marokko de eerste poule doorkomt met Spanje en Portugal. Maar zoals op elk WK heb je altijd een verrassing. Ik denk dat dit jaar Marokko echt voor een verrassing gaat zorgen. De sfeer is ook heel goed in de ploeg. Alle linies zijn goed bezet met goede voetballers, dus ja, waarom niet?

Ik ben heel benieuwd.

Ja man, ik ook. Ik kan eigenlijk al niet meer wachten.

https://youtu.be/mKVxv4TFpys

