Hoe een steenrijk echtpaar namens Dominica op de Winterspelen mocht uitkomen

Ben je al op leeftijd, heb je niet buitensporig veel sporttalent en kan je best wat geld missen? Dan zijn de Olympische Spelen binnen handbereik, lieten Gary en Angelica di Silvestri zien in 2014. Ze deden mee aan de Winterspelen namens Dominica, en werden bij hun aankomst in Sochi nogal vreemd aangekeken. Niet per se omdat het de eerste deelname was voor dit piepkleine eiland in de Caribische Zee, maar vooral omdat deze deelnemers twee steenrijke, buitenlandse amateursporters van middelbare leeftijd waren. Er bestaan zelfs verhalen dat ze paspoorten zouden hebben gekocht, en zich zo richting de Spelen hadden ‘gescamd’.

De Amerikaanse Gary zou in zijn jonge jaren als student furore hebben gemaakt als worstel- en roeikampioen. Helaas werd zijn topsportcarrière in de kiem gesmoord door een auto-ongeluk. Toen hij op jonge leeftijd naar Italië vertrok, ontmoette hij daar een studente die later zijn vrouw zou worden, de Italiaanse Angelica Morrone. Gary ging als financieel analist werken op Wall Street en richtte een eigen bedrijf op, genaamd Deutsche Suisse Asset Management. Angelica kreeg ondertussen een goede baan bij Fiat. Ze werden miljonairs.

Videos by VICE

Het echtpaar kocht een privé-eiland, dat deel uitmaakt van de Turks- en Caicoseilanden. Het was van alle gemakken voorzien: er waren twee zwembaden, een thuisbioscoop, een bibliotheek, een wijnkelder met duizenden flessen wijn, een tennisbaan, en dan nog hadden ze meer dan genoeg ruimte over. Oh, en er waren ook nog twee stranden.

Het privé-eiland van het echtpaar. (Foto via)

In 2005 verkochten de Di Silvestri’s het privé-eiland aan hun vriend Tim Blixseth, die destijds miljardair was, maar later na een faillissement en een langdurig gevangenisbezoekje zijn vermogen zou zien verdampen. Kort daarna werd Angelica’s naam genoemd in een omkopingszaak. Howard Peterson, de voormalige baas van het Amerikaanse skiteam, bevestigde dat Angelica samen met een andere medewerker van Fiat zou hebben geprobeerd om hem om te kopen met twee auto’s, om zo het WK Alpineskiën naar Italië te halen. Peterson was echter niet onder de indruk van het aanbod (misschien was het een ander verhaal geweest als Angelica bij Ferrari had gewerkt).

Naast omkoping en handel in privé-eilanden hebben de Di Silvestri’s het ook druk gehad met filantropische activiteiten. Zo hielpen ze met het opzetten van kinderziekenhuizen in arme landen zoals Dominica, een schitterend eiland met ruim 73.000 inwoners. Als dank voor hun hulp en donaties kregen Gary en Angelica een paspoort van Dominica. Meestal geven mensen als bedankje gewoon een bosje bloemen of een doos bonbons, maar dit was natuurlijk ook sympathiek.

Eind 2012 kwamen die paspoorten behoorlijk goed van pas. Het IOC benaderde Dominicamet de vraag of ze nog wintersporters hadden die zich voor de Winterspelen zouden kunnen kwalificeren, en jawel: Gary en Angelica, twee welwillende skiërs van middelbare leeftijd, werden gepolst. Dat ze slechts één keer in Dominica waren geweest, en qua niveau een soort skiënde versie van Eddie the Eagle waren deed er blijkbaar niet toe. Ze wilden koste wat kost de eerste winterse olympiërs uit Dominica worden. Waar andere stellen van hun leeftijd in matchende regenjassen naar de Intratuin fietsen, gingen de Di Silvestri’s doodleuk als koppel naar een van de grootste sportevenementen ter wereld.

De Sivestri’s in Sochi. (Foto via)

Aangezien Dominica nog geen skibond had, richtte het echtpaar er zelf eentje op. Gary werd voorzitter. Via een online advertentie vonden ze iemand die kon helpen met de technische kant. Ook huurden ze een coach in, genaamd J.D. Downing, een man aan wie ze eerder trouwens ook al gul gedoneerd hadden.

Toen de administratieve rompslomp eenmaal achter de rug was, hadden ze minder dan een jaar de tijd om zich te kwalificeren voor de Winterspelen. De kwalificatie-eisen voor langlaufers uit tropische landen als Dominica waren echter niet heel zwaar. De skiërs moesten een bepaald aantal keren meedoen aan kwalificatiewedstrijden om punten te behalen, en de eindklassering maakte daarbij weinig uit. Gelukkig voor Gary, aangezien hij regelmatig aan gort werd gereden en in zijn eerste vijf officiële wedstrijden slechts één keerbinnen de top 50 wist te eindigen.

In december 2013 kwalificeerde Gary zich voor de Winterspelen, maar Angelica hield het tot het einde spannend. In de laatste wedstrijd waarin ze zich kon kwalificeren, een kleine studentencompetitie in Maine, werd ze 74e, en dat was genoeg om naar de Winterspelen te gaan. Het moet een apart gezicht zijn geweest om een 48-jarige vrouw zich voor de Spelen te zien plaatsen, ondanks dat ze mijlenver achterbleef bij allemaal studentes die haar dochters hadden kunnen zijn.

Toen het Amerikaans-Italiaanse stel eenmaal in Sochi aankwam met de vlag van Dominica, deed dat natuurlijk wat wenkbrauwen fronsen, maar de meeste mensen vonden hun aanwezigheid juist wel leuk. Bovendien zijn er wel vaker opmerkelijke deelnemers geweest, zoals een rodelaar die nog nooit had gerodeld (maar reclame maakte voor de eilandengroep Tonga) of een 55-jarige prins, die ook nog eens fotograaf, ondernemer en zanger was. Wat dat betreft zijn de Winterspelen soms net een combinatie van carnaval en het Songfestival, alleen dan wat sportiever.

De prestaties van het echtpaar bij het langlaufen waren niet slecht te noemen, vooral omdat er niet echt concrete prestaties waren. Angelica knalde in Sochi bij een training tegen een hek aan, brak haar neus en moest meerdere operaties ondergaan. In een tv-programma werd gesuggereerd dat de baan te moeilijk voor haar zou zijn. Gary verscheen wel aan de start, maar had zware buikgriep opgelopen door vervuild water. Na zo’n driehonderd meter skiën stortte hij neer in de sneeuw.

Dat was echter niet de reden waarom de publieke opinie zich tegen het koppel keerde. Nadat de website Deadspin wat had gegraven in het verleden van de Di Silvestri’s, publiceerde het twee explosieve artikelen. De eerste ging over een grote fraudezaak waar het echtpaar aan gelinkt werd. De multimiljonairs hadden aan de autoriteiten doorgegeven dat ze hun luxueuze privéperceeltje voor zo’n 10,5 miljoen dollar aan Tim Blixseth hadden verkocht, terwijl het bedrag in werkelijkheid richting de 30 miljoen ging. Ach ja, we vergeten allemaal weleens een miljoentje of twintig.

Het tweede artikel was pijnlijker. In het verhaal werd Angelica’s omkopingszaak opnieuw genoemd, én werd gesuggereerd dat de Di Silvestri’s hun paspoorten zelf hadden gekocht, aangezien iedereen die ruim 175.000 dollar op tafel gooit gewoon een identiteitsbewijs van Dominica kan krijgen. Ook werd Gary ervan beticht dat hij de prestaties uit zijn jeugd flink zou hebben opgeblazen; experts betwijfelden bijvoorbeeld of hij wel echt meervoudig worstelkampioen van New York was.

De artikelen riepen vragen op. Waren die blessures eigenlijk wel echt, of was het een toneelstukje, waarmee ze probeerden te vermijden dat ze zich voor schut zouden zetten op het hoogste podium? Ze hadden toch al van alles bij elkaar gelogen, dus zo gek was die gedachte niet. Angelica hield vol dat de blessures echt waren, en dat de Winterspelen “een sprookje was dat verschrikkelijk fout ging.” In Dominica werden de beweringen dat het echtpaar geld had betaald voor de paspoorten ontkend.

J.D. Downing, de coach van Gary en Angelica, was woedend over de negatieve verhalen van Deadspin. Hij beschreef gedetailleerd hoe zwaar de verwondingen van Angelica waren, en als je die beschrijving mag geloven zag ze er nog erger uit dan Erben Wennemars nadat hij met zijn fiets door een Zuid-Koreaanse achterruit was gedonderd. Ook vertelde Downing hoe Gary nauwelijks kon lopen van de pijn, maar toch aan de start verscheen om zijn vrouw trots te maken.

Het relaas van Downing kreeg veel minder aandacht dan de spectaculaire onthullingen van Deadspin, en na de Winterspelen werd het stil rondom het echtpaar. Als een sollicitant die betrapt was op een opgepimpt account op LinkedIn, haalde Gary bovendien zijn blog en online cv uit de lucht. Het stel haalde in 2016 wel een flink geldbedrag op voor de slachtoffers van een zware tropische storm die Dominica had getroffen, maar ze bleven uit de publiciteit. In maart 2017 nam Gary in Canada voor het laatst deel aan een officiële wedstrijd, met een pijnlijke tachtigste plaats als gevolg. Angelica was toen al gestopt.

Zo eindigden de sportcarrières van het echtpaar op een troosteloze manier. Het grote hoogtepunt had natuurlijk in Sochi moeten plaatsvinden, maar tot op de dag van vandaag blijft hun (soort van) deelname omgeven met raadsels. Zijn de Di Silvestri’s twee weldoeners die in een kwaad daglicht zijn gezet, of heeft het koppel zich op een legendarische manier naar de Olympische Spelen weten te scammen? Misschien komen we er ooit achter.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.