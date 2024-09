Hoe emoji van lelijk fruit voedselverspilling tegen kunnen gaan

Dat er veel voedsel wordt verspild in de wereld is geen nieuws. Dat er veel initiatieven zijn die dit tegen proberen te gaan evenmin. Maar dat emoji ingezet kunnen worden om mensen bewust te maken van voedselverspilling, dat is wel nieuw.

Hungry Harvest is een Amerikaanse start-up die imperfecte groente en fruit voor een lagere prijs verkoopt. Ze hebben ook de eerste ‘lelijke’ groente- en fruitemoji gemaakt, zodat consumenten kunnen wennen aan het idee van groente en fruit die er wat gehavend uitzien.

Het bedrijf hoopt dat de plaatjes van bruine peren, gedraaide wortels en mislukte aardbeien ervoor zorgen dat gebruikers eerder geneigd zijn om producten te eten die er misschien niet perfect uitzien, maar wel lekker smaken.

Hungry Harvest spoort Unicode, Apple en Android aan om de emoji op te nemen in de standaard collectie. Via Change.org stellen ze dat het zou “helpen om miljoenen mensen wereldwijd met een belangrijke boodschap te bereiken op een leuke en betekenisvolle manier.”

Hoe onsmakelijk deze emoji er misschien uitzien, het kan niet erger zijn dan een ongewenste aubergine-emoji ontvangen.