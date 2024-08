Hoe er flink wordt verdiend met spammende pornobots op Instagram

Het is kwart over vier ‘s nachts en ChistinaMiller21 wil chatten. Haar Instagramaccount is privé en ze heeft slechts vier posts en vijftien volgers. Hoewel haar gebruikersnaam impliceert dat ze 21 is, staat er in haar bio dat ze 24 is. Later, in een privébericht, beweert ze 22 te zijn. Wie is Chistina (zonder ‘r’) Miller? Ze is een student uit Leeds. Waar in Leeds? “Hyde Park.” Wat studeert ze? “Ontwerper.”

Het maakt niet uit of je nu 8, 80, 800 of 80.000 volgers op Instagram hebt; de kans is groot dat er sowieso een of twee vrouwen zoals Chistina tussen zitten. Het enige probleem is dat vrouwen als Chistina eigenlijk helemaal geen vrouwen zijn. Het zijn pornobots (“22-jarige meisjes op zoek naar plezier”) die dol zijn op de rood-zwarte ‘verboden voor mensen onder de 18’-emoji.

Instagram wordt al jarenlang geteisterd door pornobots. Inmiddels zijn we er zo aan gewend geraakt te worden overspoeld met volgverzoeken en likes van bots, dat we ons nog amper afvragen wie erachter zitten en wat ze nu eigenlijk van ons willen. Toch lijken de pornobots de afgelopen maanden voor een steeds sluwere aanpak te gaan. Zo gebruiken deze nepaccounts bijvoorbeeld niet langer een overduidelijke ‘voornaam-achternaam-nummer’-gebruikersnaam, en glippen ze nu meteen je inbox binnen in plaats van gewoon op je foto’s te reageren. Als een account met nul volgers, nul foto’s en geen link in hun bio je een vuur-emoji stuurt, waar zijn ze dan precies op uit? En wie is gek genoeg om deze accounts te geven waar ze naar op zoek zijn?

Ik klik op een link die ChistinaMiller21 me stuurt en word uitgenodigd om “NOG DIEZELFDE AVOND TE NEUKEN.” Als ik op de grote, blauwe knop met “Doorgaan” klik, word ik omgeleid naar TopGirlsHere.com, een andere site, die alleen werkt op mobiele telefoons en niet op desktops. Na het beantwoorden van een reeks enquêtevragen (“Deze vrouwen willen alleen vlugge seks en niet daten. Gaat u daarmee akkoord?”) word ik opnieuw doorverwezen naar een andere site. Deze keer is dat WellHello.com, een site voor “daten, seksafspraakjes en swingers” die je vraagt te betalen voor “ONBEPERKTE TOEGANG” tot vrouwen.

Screenshots van de sites waarnaar de pornobots je leiden

Dit verhaal kent iedereen inmiddels wel, dus ik ga er niet van uit dat er anno 2019 nog iemand bestaat die hier intrapt en daadwerkelijk zijn creditcardgegevens deelt. Maar naarmate ik er dieper in verzeild raak en meer onderzoek doe, stuit ik op SmoochyCash.com, een affiliate-marketingwebsite waarop iedereen zich kan aanmelden om links naar WellHello te delen in ruil voor geld. Affiliate marketing is een verdienmodel waarbij mensen worden beloond wanneer ze klanten naar een bedrijf of bezoekers naar een website doorsturen. Net zoals influencers op Instagram geld verdienen wanneer iemand op hun affiliate-link naar bijvoorbeeld lippenstift klikt, kunnen pornoaccounts geld verdienen wanneer je dankzij hen op een pornosite terechtkomt – ongeacht of je daar zelf ook geld uitgeeft of niet.

“Je vindt een oneindig aantal geile, vrijgezelle mannen op het internet, dus je kunt best een aardig percentage binnenslepen als je weet hoe je ze moet verleiden om op je link te klikken,” legt Steve Smith uit. Smith is de eigenaar van MakeMoneyAdultContent.com, een blog voor affiliate marketeers in de porno-industrie. Smith gebruikt Instagram zelf niet op deze manier, maar hij kent wel mensen die zich op Twitter, Snapchat en zelfs Quora als vrouwen voordoen om geld te verdienen via affiliate-links naar pornosites.

CrakRevenue is een van de populairste affiliate-marketingsites binnen de porno-industrie. Volgens Smith kun je hier tot wel 5 dollar (ongeveer 4,45 euro) verdienen op het moment dat iemand via jouw link zijn of haar e-mailadres invoert op een website. Dit wordt PPL genoemd, wat voor ‘pay per lead’ staat. Affiliate marketeers kunnen ook commissie verdienen wanneer iemand zich daadwerkelijk aanmeldt voor een site door een abonnement te kopen, wat PPS, ofwel ‘pay per sign-up’ of ‘pay per sale’ wordt genoemd. Op zijn eigen website geeft Smith aan dat dit een stuk moeilijker is, “maar niet onmogelijk.”

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit alles geautomatiseerd wordt. In hun algemene voorwaarden geeft SmoochyCash dan ook aan dat hun bedrijf het gebruik van spam op geen enkele manier goedkeurt. Desondanks maken sommige slimme geldwolven gebruik van ‘black hat’-technieken, door bots te maken die affiliate-links verspreiden op platformen als Instagram.

“Affiliates en bots zijn als pindakaas en jam,” zegt Satnam Narang, een senior research engineer bij cybersecurity-bedrijf Tenable. In 2016 deed Narang onderzoek naar pornobots op Instagram. Aan de hand daarvan legt hij me uit waarom ik werd omgeleid via een reeks verschillende sites, voor ik uiteindelijk op de WellHello-datingsite terechtkwam.

“Ik denk dat het deels is om onbruikbare leads eruit te filteren,” legt Narang uit. “Bij sommige aanbiedingen van affiliates wordt aangegeven dat ze alleen geldig zijn in het geval van specifieke soorten leads, bijvoorbeeld slechts alleen diegene die via mobiele telefoons binnenkomen.” Narang voegt daaraan toe dat ze soms ook alleen geldig zijn wanneer erop wordt geklikt door mensen uit een bepaalde geografische locatie. Daarnaast kan het gebruik van omleidingssites voorkomen dat de oorspronkelijke link wordt gerapporteerd of door Instagram wordt verwijderd.

Instagram maakt gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen, die elke dag miljoenen spam-accounts detecteren en verwijderen, maar het zal altijd een kat-en-muis-spel blijven.



Een site waar je handige tips kunt vinden voor het gebruik van zulke omleidingssites, is BlackHatWorld.com. Deze website beschrijft zichzelf als “een forum voor digitale ondernemers met meer dan 80 miljoen pageviews per jaar.” Op BlackHatWorld vind je massa’s gebruikers die allerlei verschillende manieren gebruiken om geld binnen te harken. Een klein deel van hen gebruikt de pornobots en het affiliate-programma dat Narang hierboven heeft beschreven. Deze gebruikers bevelen elkaar apps aan waarmee je alle foto’s van iemands Instagram op je filmrol kunt opslaan. Ook delen ze Google Drives en Discord-servers met elkaar, waarop je ‘packs’ kunt vinden. Dit zijn pakketten vol foto’s van naakte vrouwen, die gebruikt kunnen worden om een nepaccount er echt uit te laten zien. Hoewel BlackHatWorld het verbiedt om hierover te praten, worden zulke pakketten in andere uithoeken van het internet volop verkocht, wat een onderdeel is van het proces dat bekendstaat als ‘e-whoring’.

Op Nulled, een ander forum, vind je een verschrikkelijk triest verhaal van iemand die ook geld wilde verdienen met e-whoring. Iemand met de gebruikersnaam lilmar startte hier een thread met de titel “My instagram ewhoring journey! Updated daily.” Op 1 september 2018 schrijft lilmar dat-ie een Instagramaccount heeft opgezet en een bot gebruikt om meer volgers te krijgen. “Het ziet er goed uit,” zegt lilmar op dag drie. “Ik heb nog niets verdiend, maar gisteren is mijn profiel 743 keer bekeken.” Slechts een paar dagen later, op 6 september, stort de e-whoring-droom van lilmar in. “Hallo allemaal,” schrijft-ie, “ik kan deze thread een tijdje niet updaten, omdat mijn relatie net geëindigd is.”

De meeste mensen op BlackHatWorld en soortgelijke forums maken natuurlijk gebruik van geavanceerdere technieken. Instagramaccounts aanmaken en bots gebruiken om links en reacties te spammen is namelijk niet de effectiefste manier om geld te verdienen. Desondanks zullen mensen die “niet zo slim zijn op het gebied van marketing” volgens Smith blijven doorgaan met deze spamtechniek, omdat er “geen initiële investeringen” voor nodig zijn. Hij voegt hieraan toe dat dit vooral een populaire methode is in niet-westerse landen. Toch is het volgens Narang onwaarschijnlijk dat er een gigantisch netwerk achter deze pornobots zit. De overgrote meerderheid wordt volgens hem waarschijnlijk beheerd door individuen die “snel en consistent” geld willen verdienen.

Berichtjes van de pornobots

Dus, waar gaat het heen met deze accounts? Hoewel Instagram gebruikmaakt van verschillende geautomatiseerde systemen die elke dag miljoenen spam-accounts detecteren en verwijderen, zegt Narang dat het altijd een “kat-en-muis-spel” zal blijven.

“Instagram is in de loop der jaren beter geworden in het opsporen van bots. Maar de affiliates worden niet afgeschrikt door de acties van Instagram en andere sociale netwerken. Ze blijven simpelweg op zoek gaan naar nieuwe manieren om de geautomatiseerde opsporingstechnieken te omzeilen,” zegt Narang. “Dit doen ze soms heel eenvoudig, bijvoorbeeld door nummers in plaats van letters te gebruiken in hun berichten, door emoji te gebruiken of door de codering van karakters te veranderen, waardoor ze filters voor bepaalde sleutelwoorden kunnen ontduiken.” Narang laat zien hoe je de letters ‘e’ en ‘y’ in ‘sexy’ kunt vervangen door letters uit het Cyrillische alfabet. Het woord ziet er hierdoor hetzelfde uit, maar wordt niet herkend door de filters van Instagram.

Uiteindelijk is het volgens Narang onze taak als gebruikers om de accounts te rapporteren. Tegelijkertijd zijn we er zo aan gewend geraakt, dat we ons er eigenlijk nog amper druk om maken. Hoewel veel accounts binnen een dag weer verdwijnen, kunnen ze nog steeds geld verdienen in de korte tijd dat ze bestaan. Het account van ChistinaMiller21 is inmiddels verwijderd, maar de persoon erachter leeft ongetwijfeld verder in de vorm van een andere “eenzame, stoute vrouw” die gewoon op zoek is naar plezier.

Headercollage door Marta Parszeniew



—

