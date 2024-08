Hoe erg is het dat ik nog geen uitvaartverzekering heb?

Headerillustratie door Sander Abbema.

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten. Zelf een domme geldvraag? Mail hem naar dommegeldvragen@gmail.com.

Videos by VICE

—

Hoi VICE Money,

Het is niet het meest opbeurende onderwerp om aan te snijden, maar ik hoor dus regelmatig dat ik een uitvaartverzekering zou moeten hebben. Ik wil helemaal niet bezig zijn met m’n eigen begrafenis, want het voelt alsof ik zo mijn eigen doodvonnis teken. Maar wat nou als ik morgen de pijp uit ga? Mijn ouders hebben niet veel geld. Vandaar de vraag: moet ik een uitvaartverzekering?

Groetjes,

Erik

—

Beste Erik,

Je bent niet de enige. Volgens een onderzoek van uitvaartorganisatie Yarden heeft 46 procent van mensen onder de 35 een uitvaartverzekering. Het is ook gewoon geen pretje om met je eigen dood bezig te zijn. Laatst stierf een jong iemand uit mijn omgeving. Dat was al tragisch, maar wat het extra wrang maakte, was dat zijn ouders opgezadeld zaten met hoge kosten. Een gemiddelde begrafenis kost al iets van achtduizend euro. Daarom is zo’n verzekering geen slecht idee.

Maar geen zorgen: je wordt hoe dan ook begraven of gecremeerd. Zelfs als je geen rooie cent hebt. In artikel 21 van de Wet op lijkbezorging staat dat de gemeente je uitvaart moet verzorgen als er geen nabestaanden bekend zijn of als je nabestaanden er het geld niet voor hebben. Het nadeel is dan wel dat de gemeente bepaalt hoe je begrafenis eruit gaat zien. Ben je weleens op een bijeenkomst van de gemeente geweest?

Plakjes cake

Als je waarde hecht aan een fraai bloemstuk, een comfortabele kist of als je bijvoorbeeld thuis opgebaard wil worden (dat kost 700 euro meer), moet je toch de voor- en nadelen van een verzekering eens op een rijtje zetten. Toen ik op internet berekende wat een gemiddelde begrafenis kost, kwam ik uit op 8.000 euro. Als je dat geld zelf bij elkaar wil sparen moet je, ervan uitgaande dat je op je 25e begint met sparen en op je 85e sterft, 11 euro per maand opzij zetten. Dat is meer dan de premie van zo’n verzekering, die voor hetzelfde scenario rond de 9 euro ligt.

Zo’n uitvaartorganisatie gaat met jouw premie beleggen, waardoor het meer oplevert dan als je je geld gewoon op een spaarrekening zet. Je zou dus ook gewoon zelf kunnen gaan beleggen, maar dan moet je wel de discipline hebben om al die tijd een tientje op je spaarrekening te zetten, en moet je ook je energie willen steken om een goede beleggingsstrategie uit te vogelen.

Ondanks dat je op jonge leeftijd totaal geen zin hebt om na te denken over je uitvaart, is het toch een goed moment. Volgens Serge Evers, directeur Uitvaartverzekeringen van Yarden, loont het om zo vroeg mogelijk te starten. “Bij jonge mensen is de kans op overlijden laag, waardoor de premie ook lager is. Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie wordt. Over de gehele looptijd kom je altijd goedkoper uit als je eerder start.”

Je moet er ook rekening mee houden dat je geweigerd kunt worden als je een levensbedreigende ziekte hebt. “Als je vandaag te horen krijgt dat je terminaal ziek bent, kun je niet nog even een tientje inleggen en morgen 8.000 euro uitgekeerd krijgen,” zegt Evers.

Risico

Natuurlijk kan Evers’ advies gekleurd zijn. Hij werkt zelf bij Yarden en wil natuurlijk graag veel verzekeringen verkopen. Daarom stel ik de vraag ook aan Joop Cohen, Compliance Officer bij Independer, een organisatie die voorheen uitvaartverzekeringen vergeleek. Volgens Cohen draait het, zoals bij eigenlijk alle verzekeringen, vooral om de vraag: kan en wil ik het risico zelf lopen? Cohen: “Als jij nu al voldoende spaargeld hebt om de kosten van je uitvaart te betalen, dan ben je puur financieel gezien altijd duurder uit als je een uitvaartverzekering hebt. Toch kunnen er nog steeds wel redenen zijn om toch een uitvaartverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld als je er niet op kunt vertrouwen dat je nabestaanden het geld ook echt voor je uitvaart gaan gebruiken. Maar als je dat geld niet hebt liggen, of wil je niet dat je nabestaanden jouw uitvaart uit je nalatenschap moeten betalen, dan is een uitvaartverzekering wel een goed idee. Je weet namelijk nooit of je heel oud gaat worden.”

Je uitvaart verzekeren is dus eigenlijk een beetje als condooms gebruiken tijdens de seks: better safe than sorry. In het ergste geval heb je dankzij de gemeente in elk geval de zekerheid dat je onder de grond terechtkomt. Hoogstwaarschijnlijk wel zonder cake, dat dan weer wel.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: