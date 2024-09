Hoe ex-Ajacied Kerlon in de krochten van het Braziliaanse voetbal belandde

Heel af en toe zitten er voetballers tussen die de naam waarmaken. Maar veel vaker glijden de jongens af zonder ooit hun potentie waar te maken. Soms geven ze op, belanden ze in de criminaliteit of kiezen ze voor een saaie kantoorbaan. Maar anderen blijven spelen in de hoop hun dromen toch nog waar te kunnen maken. Bij Villa Nova uit de Série D, de vierde divisie in Brazilië, verzamelden een aantal van die gevallen zich. Daar proberen grote namen als Kerlon, Mancini en Fábio Júnior Pereira weer omhoog te krabbelen uit de krochten van het Braziliaanse clubvoetbal.

In de zomer van 2009 gonsde het van opwinding in Amsterdam. Net voor het sluiten van de transfermarkt wist Ajax Kerlon Moura Souza te huren. De Braziliaanse middenvelder van Internazionale zou samen met talent Zé Eduardo (die inmiddels in de Braziliaanse Série B speelt) een jaar lang Amsterdam laten genieten van prachtige voetbalkunst.

Videos by VICE

Kerlon was niet zomaar een voetballer. In 2005 leidde hij op imponerende wijze het Braziliaanse elftal onder 17 jaar naar het kampioenschap van Zuid-Amerika. Hij werd verkozen tot beste speler van het toernooi en zijn naam deed vrijwel elk scoutingsapparaat ter wereld op hol slaan (vooral bij Manchester United waren ze erg gecharmeerd van hem). Het youtubefilmpje waarin hij natuurlijk ‘The Next Ronaldinho’ wordt genoemd werd gretig bekeken door voetballiefhebbers (inmiddels staat de teller op meer dan 3,5 miljoen keer) en de Braziliaan tekende een contract bij Chievo Verona, dat hem later verkocht aan Internazionale.

Kerlon werd vooral een internethit met zijn ‘zeehondendribbel’, een kunstje waarbij hij de bal rennend op z’n hoofd liet stuiteren. De meeste Braziliaanse verdedigers zagen het alleen niet zo zitten om te worden weggezet als een figurant in een act van circus Kerlon, dus zijn dribbel leverde hem wel wat beschadigde ribben op. Showpony of kunstenaar, oordeel zelf:

De Belgische krant Het Nieuwsblad had misschien wel de mooiste kop: ‘Ajax haalt Braziliaanse Zeehond’. Het was een idee van José Mourinho, toen nog trainer van Internazionale, om de Braziliaan bij Ajax te laten rijpen. Kerlon kon de verwachtingen echter niet waarmaken in Amsterdam. Hij speelde geen enkele wedstrijd voor het eerste elftal van Ajax en was zelden fit. De angst dat hij al op zijn hoogtepunt was voordat hij naar Europa kwam bleek terecht. De ‘Zeehond’ lag inmiddels uitgeput aan de kant en was klaar met spelen. Zelfs Lenie ’t Hart had hem niet meer kunnen redden.

Na een jaar in Amsterdam keerde Kerlon terug naar Brazilië. Hij had continu knieproblemen maar dook in 2012 opeens op in de derde divisie van Japan. Daar speelde hij 22 wedstrijden, een record voor hem, wat genoeg over zijn carrière zegt. Kerlon was daar enorm populair en er werd zelfs een frisdrank naar hem vernoemd, maar wederom gooide een blessure roet in het eten. Na uitstapjes naar Amerika en Malta kwam hij begin dit jaar terecht in Nova Lima, een dromerig stadje vlakbij Belo Horizonte. Daar tekende hij een contract bij de plaatselijke trots, Villa Nova, dat uitkomt in de Braziliaanse vierde divisie.

Het is moeilijk voor te stellen dat een jongen die zo’n zeven jaar geleden nog uitkwam voor Internazionale, nu speelt voor het Braziliaanse equivalent van Harkemase Boys. Hij is tegenwoordig een paar kilootjes zwaarder en heeft een ringbaardje. In niets lijkt hij meer op de jonge, speelse zeehond.

Opvallend genoeg werd Kerlon een paar dagen nadat hij bij Villa Nova begon, vergezeld door iemand waar hij bij Inter nog mee samenspeelde: Alessandro Faiolhe Amantino, kortweg Mancini. De voormalig Braziliaans international draaide jarenlang mee in de top van Italië. In 2003 kwam hij terecht bij AS Roma, waar hij uiteindelijk meer dan tweehonderd wedstrijden speelde. Op zijn beste dagen was de buitenspeler met zijn voorliefde voor stiftgoals een lust voor het oog.

Later vertrok Mancini voor zo’n 13 miljoen euro naar Internazionale. Daar kwam hij Kerlon tegen. In dat jaar speelde Mancini ook nog een aantal interlands voor zijn thuisland. Na anderhalf jaar werd hij verhuurd aan de grote rivaal AC Milan, waarna hij terugkeerde naar Brazilië. Je zou verwachten dat hij daar samen met zijn familie en vrienden zou gaan genieten van de miljoenen op zijn bankrekening. Het liep allemaal net iets anders.

In november 2011 werd Mancini veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en acht maanden wegens het misbruiken van een jonge vrouw. In de maanden dat de Braziliaan bij AC Milan speelde, hield hij zich sowieso meer bezig met het Italiaanse nachtleven dan met het Italiaanse voetbal. Na een feest van Ronaldinho bood Mancini een dronken Braziliaanse vrouw een slaapplaats aan en misbruikte hij haar. Tot op de dag van vandaag ontkent hij dat het gebeurde, maar zijn carrière als voetballer op hoog niveau was voorbij.

Na lang zoeken en een korte celstraf vond Mancini eindelijk een club: Villa Nova. Kort daarna probeerde hij het nog even bij América Futebol Clube maar keerde toch terug naar het nietige Villa Nova. De club heeft iets meer dan 3600 likes op Facebook (zijn voormalige club AC Milan heeft er ongeveer 25 miljoen) en geen werkende clubwebsite. De man die speelde met onder meer Kaká, Ronaldinho, Roberto Carlos, Patrick Vieira, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham en Andrea Pirlo staat nu met jongens op het trainingsveld die de Champions League slechts van de PlayStation kennen.

Een paar weken later werden Mancini en Kerlon vergezeld door een andere Braziliaanse international: Fábio Júnior. De spits speelde ook bij AS Roma en had eveneens een prijskaartje van ruim 13 miljoen euro om zijn nek hangen, maar kan slechts dromen van de carrière die Mancini had. Toen hij in 1999 als toptalent naar Italië vertrok werd hij al snel ‘De nieuwe Ronaldo’ genoemd. Je kan veel van de Italiaanse fans zeggen, maar ze zijn niet origineel met bijnamen – de uitzondering op die regel is natuurlijk Kevin ‘De Wasmachine’ Strootman. Net als Kerlon werd Júnior ontzettend gehyped.

Twee jaar later was alles anders. Júnior speelde weer in Brazilië en had in Italië een schorsing van een jaar aan zijn broek hangen, waardoor hij niet meer in de Serie A mocht spelen. Uit onderzoek bleek namelijk dat de Braziliaan een vals Portugees paspoort had gebruikt tijdens zijn periode in Italië. Uiteindelijk betaalde AS Roma dus ruim 13 miljoen euro voor een spits die vier competitiedoelpunten wist te scoren.

De carrière van Júnior ging daarna snel achteruit. Hij speelde in Portugal, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, Duitsland, Israël en bij een aantal Braziliaanse clubs. De enige overeenkomst was dat ze allemaal op nogal laag niveau voetballen. Bij VFL Bochum scoorde hij welgeteld één keer in dertig wedstrijden. Het gerucht ging zelfs dat de Duitsers meerdere keren naar Brazilië hebben gebeld om te checken of ze niet per ongeluk zijn broer hadden binnengehaald. Hoe het kan dat deze man wel meerdere goals voor het Braziliaanse elftal scoorde, blijft onduidelijk. Was het doping, een extreme piek in vorm of het werk van een vroege belchinees? Niemand die het weet.

Wat we wel weten is dat deze drie grote voetballers terechtkwamen bij Villa Nova. Het is weer eens wat anders dan Milanello, want de glitter en glamour is ver te zoeken. Omringd door verlaten tribunes trainen ze op een dor grasveld waar je je hond nog niet zou uitlaten. Ze hadden allemaal dezelfde droom, en die droom was waarschijnlijk niet om te eindigen bij een veredelde amateurclub. De spelers zijn tegenwoordig niet veel meer dan het antwoord op een triviale vraag bij een veel te specifieke pubquiz. Ondanks alles blijven ze spelen, verslaafd aan de bal, het publiek en de inmiddels vrijwel gedimde spotlights.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.