Het eten dat trouwe ADE-gangers hamsteren voor hun hedonistische houseweek

Vergeet de zakken strooigoed in de supermarkt en oude kersthits van Mariah Carey en Wham! die door de radio schallen, tegenwoordig gaat het feestseizoen officieel van start als de gele vlaggen van Amsterdam Dance Event overal door de hoofdstad wapperen. Tijdens dit vijfdaagse muziekfestijn staan slaap en eten onderaan de prioriteitenlijst van menig danser.

Maar slaap heb je nodig, accepteer dat. Die voedingsstoffen ook, anders haal je echt het einde van ADE niet. Maar hoe dan? Om wat inspiratie op te doen ging MUNCHIES op bezoek bij ervaren Amsterdamse feestgangers om te kijken hoe zij zich in de keuken voorbereiden op hun ADE-marathon.

Videos by VICE

Djamel (24)

Hoi Djamel, wat heb jij allemaal in huis gehaald?

Veel van deze producten heb ik niet voor mezelf gekocht – als we gaan afteren fiets ik altijd nog even langs de supermarkt, en haal daar dan eten voor iedereen. Het enige wat ik echt voor mezelf haal is een AA’tje. En ik ren in de supermarkt altijd direct naar het fruitontbijt voor de nodige vezels en vitamientjes.

Zie ik daar nou ook bloemen tussen je boodschappen liggen?

Ja! Ik haal altijd een bloemetje voor degene die de after geeft. Wel zo netjes, toch?

Heel netjes. En verder?

Ik heb een Airfryer. Daar kun je snacks in bakken zonder dat je olie hoeft te gebruiken. Leuk hoor, als je de volgende dag aan je superfood zit, maar uiteindelijk staan we toch allemaal coke te snuiven. En soms wil je na het uitgaan gewoon een frikandel.

Eet je wel eens wat tijdens lange danssessies?

Ik bestel soms wel eens een pizza terwijl ik in de club sta. Nu in De School en bij het Cruquiusgilde – toen dat nog open was – zat ik regelmatig pizza te eten met de garderobemedewerkers.

Mag je gewoon eten bestellen in de club?

Het is wel handig het eerst even te vragen aan de beveiliging, maar ze bieden in clubs gewoon niet genoeg eten aan. Tijdens weekenders is dat helemaal een probleem omdat meestal niet kunt weggaan om wat te eten.

Op festivals hebben ze natuurlijk altijd eten, maar dat zijn tegenwoordig alleen maar van die hipstertentjes met exotische gojibessenpap, of weet ik het. En dan ook nog ontzettend duur. Dan denk ik: Nee, ik wil gewoon een banaan of een AirFryer-frikandel.

Wat is jouw ultieme eettip voor ADE?

Mensen vergeten vaak dat je door te zweten veel zout verliest. Als je water drinkt, kan je lichaam helemaal geen vocht vasthouden. Sportdrankjes zijn dus een goed idee.

Lana (26)

Hoi Lana! Wat koop jij in voor een flinke feest-sessie?

ieren zijn echt het allerbelangrijkst, ik koop ze altijd. Je kunt er van alles mee doen en ze vervelen nooit. Ooit wilde ik vegan worden, want ik kan prima leven zonder vlees en melk, maar ik kan uiteindelijk toch niet zonder m’n eieren.

Verder koop ik altijd veel groenten, zoals avocado en spinazie en ook humus, en ingrediënten voor smoothies. Ik heb een tijdje in De School gewerkt en daar heb ik genoeg overlevingstips voor lange nachten geleerd. Ik slikte toen ook veel voedingssupplementen, zoals een vitamine B-complex en magnesium om gezond te blijven.

Waarom kies je voor deze producten?

Ik besteed altijd veel aandacht aan wat ik eet en wat voor voedingswaarde het heeft. Eieren en hüttenkäse zitten bijvoorbeeld vol eiwitten, dat is goed om te nuttigen voor je de deur uitgaat omdat het je spieren ondersteunt en je een vol gevoel geeft. Gember is heel goed om je lichaam te ontgiften, en smoothies met banaan en havermout geven je echt een energieboost. Ik heb een vriend die niet drinkt en geen drugs gebruikt, en hij kan de hele avond teren op zo’n smoothie.

Wat is je ultieme tip?

Drink thee met gember, citroen, honing en kurkuma om je lichaam reinigen je. En eet altijd als je wakker wordt, ook wanneer je daar geen zin in hebt.

Eet je ook wel eens wat tijdens het feesten? Het ligt eraan wat het er op het feest te krijgen is, maar het liefst eet ik een banaan.

Mara (23)*

Hé Mara! Hoe ziet de inhoud van jouw keukenkastje eruit tijdens ADE?

Oh God, heel slecht. Ik krijg niets door m’n keel. Ik doe m’n best van te voren goed te eten om een bodem te leggen als ik op stap ga, maar de dag na een feest eet ik vaak erg weinig. En tijdens het dansen zelf eet ik al helemaal niets.

Hoe hou je dat dan vol?

Nou, tja… Door drugs. Als ik heb gedronken, en geen drugs heb gebruikt, kan ik overigens prima iets uit de FEBO-muur trekken. Maar tijdens ADE eet ik meestal nog ongezonder. Daarom heb ik altijd wat vitaminepillen in huis om toch nog m’n weerstand een beetje op te krikken.

Dus waaruit bestaan jouw inkopen deze week?

Het belangrijkst is dat ik niet tot nauwelijks hoef te kauwen, omdat ik nog wel eens met mijn tanden wil knarsen als ik drugs heb gebruikt. Hoe vloeibaarder, hoe beter. Diepvriesspinazie en appelmoes zijn echte aanraders. En ijsjes kunnen heel goed je overspannen mond verkoelen na een nachtje knarsen.

De goede voornemens gaan weer in na ADE, zullen we maar zeggen.

Tijdens ADE eet ik sowieso nogal anders dan normaal: ik bestel dan vaak veel te duur eten – dat doe ik normaal nooit. Eigenlijk is het zonde, want ik eet het vaak ook niet op.

Lucia (26) en Arad (27)

Hoe bereiden jullie je voor op een goed feestje?

Arad: Voor we de deur uit gaan eten we vaak een zware pasta.

Lucia: Met groenten!

Arad: Lucia is vegan, en ik ga daar een beetje in mee. Als we gaan feesten blijven we vaak tien uur lang in een club, en daar heb je helemaal geen last van honger – wat natuurlijk niet gezond is. Met een stevige maaltijd achter de kiezen, kun je dan toch lang overleven.

Lucia: Ik neem wel altijd eten mee naar feestjes.

Wat neem je dan mee?

Lucia: Pure chocolade, nootjes en fruit.

Arad: Ze is echt de moeder van de club. Wanneer er iemand op het punt staat flauw te vallen, haalt Lucia iets uit haar tas om diegene weer op te lappen. Ze neemt ook altijd lolly’s mee. Lucia is echt een wandelende supermarkt.

Lucia: Ik werk in Shelter en draai daar vaak lange nachten, en dan heb ik ook altijd snacks bij me.

Krijg je dat wel naar binnen als je ook drugs hebt gebruikt?

In koor: Ja hoor

En na het feesten?

Lucia: We hebben altijd avocado’s en citroenen in huis. En noten. Die zijn belangrijk voor de opname van je vitamines, en geven je nieuwe energie.

Arad: Als we thuiskomen eten we altijd toastjes met avocado. Ik heb geen idee waarom. We eten ook veel komkommer en selderij, want die zitten vol antioxidanten. Of het echt helpt weet ik eigenlijk niet, misschien zit het wel tussen m’n oren.

Hebben jullie nog tips voor de feestvierders?

Lucia: Neem eten mee. Maar eet ook gezonde vetten van te voren. Avocado’s, chocolade en noten zijn goed voor je energie.

Soraya* (23)

Hoi! Wat koop jij in voor ADE?

Ik ben niet zo goed in voorbereiden, dus heb ik besloten nu ook niet te doen alsof dat wel zo is, haha. Ik heb wel altijd noten en dadels in huis omdat dat gezond is, en ik vind het fijn als ik lekker thee kan drinken nadat ik drugs heb gebruikt. Maar meestal moet ik toch met m’n brakke hoofd naar de supermarkt ondernemen na een feestje omdat ik niks in huis heb.

Probeer je ook wat te eten voor je drugs gaat gebruiken?

Ja, vaak eet ik iets zwaars wat makkelijk te maken is, zoals pasta – vandaar ook de spaghettini. Ik zorg vaak dat ik een heleboel maak, zodat ik de dag erna nog wat kan opwarmen.

Eet je tijdens het feesten dan helemaal niks?

Nou ja, het is maar wat je eten noemt. Ik neem wel vaak lolly’s of kauwgom mee naar de club, en dat deel ik altijd uit. Als je lekker aan het spacen bent, wil je sowieso alles delen met iedereen om je heen. Sharing is caring, toch?

Zeker. En de volgende dag?

Ik zorg tijdens ADE dat ik niet alleen thuis eindig. Het is gewoon veel gezelliger om met een groep vrienden af te sluiten, of natuurlijk door te gaan naar Breakfast Club. Dan drinken we met z’n allen thee of eten mensen een banaan. Mij lukt het nooit om een banaan weg te krijgen, veel te droog.

Heb je nog een tip voor feestgangers?

Ik denk niet dat ik de beste tip heb, maar omdat ik het zo vaak verkeerd zie gaan: let op je drankgebruik. Hartstikke leuk als je een biertje drinkt en vervolgens een likje M neemt, maar dronkenschap en andere drugs gaan gewoon niet goed samen. En luister verder vooral naar mensen die veel verstandiger zijn dan ik.

*Sommige namen in dit stuk zijn gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.