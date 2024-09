Hoe FC Magdeburg met batterijen en fascisme een vuurpijl van Frankfurt ontlokte

Kort daarna schoten de uitsupporters van Frankfurt vanuit het uitvak een vuurpijl naar een nabijgelegen vak. Die vuurpijl werd veel besproken in de Duitse media, maar we moeten de provocaties daarvoor niet vergeten.

“Onze supporters werden al bij het binnenlopen van het stadion met racistische leuzen begroet, zoals: ‘Eintracht Frankfurt, joden, joden, joden!’,” reageert supportersgroep Nordwestkurve Frankfurt in een verklaring na de wedstrijd. Volgens de uitsupporters werden zij met batterijen bekogeld door supporters van FC Magdenburg. “Er had opgetreden moeten worden tegen het vertoon van nazivlaggen en de Hitlergroeten die we zagen,” vervolgden ze.

Videos by VICE

De supporters van Frankfurt zeggen dat er in het vak naast hun uitvak honderden hooligans zaten, om hen te provoceren. Duitse media, waaronder Der Spiegel, meldden na de wedstrijd dat de uitsupporters van Frankfurt een vuurpijl op een nabijgelegen familievak schoten, maar het betreffende vak zat vol hooligans. Blog Ultrapeinlich plaatste een foto van deze groep, waarop een hooligan onder meer een vlag omhooghoudt met een fascistisch logo en de tekst “Good Night Left Side” erop.

https://twitter.com/19BANDA53/status/767437409864785920/photo/1

Maar als hooligans bezoekers duidelijk provoceerden door de Hitlergroet te brengen en ze te bekogelen met voorwerpen, waarom traden de veiligheidsdiensten in het stadion van FC Magdeburg dan niet op? FC Magdeburg wilde tegenover VICE Sports niet reageren op de gebeurtenissen. Ook Mekka Security GmbH, het bedrijf dat in het stadion de veiligheidsdiensten verzorgde en sponsor is van FC Magdeburg, wilde niet reageren.

Het feit dat de Frankfurtse bezoekers geprovoceerd werden, praat het afvuren van een vuurpijl natuurlijk niet goed. “Dit alles is geen reden om een vuurpijl af te vuren, maar die provocaties mogen we niet negeren als we het over deze wedstrijd hebben,” besluit het statement van de Franfurt-aanhang. Daar hebben zij natuurlijk gelijk in. Naast de vuurpijl van Frankfurt moeten ook de rechtsextremistische acties van het thuispubliek en het gebrek aan handhaving bij FC Magdeburg onderzocht worden.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.