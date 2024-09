Hoe festivals eruit zouden zien als ze écht grensverleggend waren

Festivallen is het beste ding ter wereld, maar op sommige vlakken is het hoog tijd voor vernieuwing. Want laten we eerlijk zijn, slapen in een tent die je zelf moet opzetten ergens op een drassig weiland, om vervolgens naar een podium in een verderop gelegen grasveld te wandelen, is behoorlijk ouderwets, als je je bedenkt dat er ergens een zelfrijdende vrachtwagen kwantumcomputers vervoert, richting een lab waar de massa van zware gaten wordt onderzocht. Bovendien: waarom moet je je in 2017 in hemelsnaam nog tussen het publiek bij je favoriete artiest uitwurmen voor bier, terwijl je het pilsje in feite ook zou kunnen laten bezorgen door een drone?



Sander Ettema maakte een aantal illustraties die laten zien hoe festivals, met behulp van een vleugje technologische intelligentie en algehele reetroesterij aan festivalregels, in de toekomst handiger, beter en een stuk vetter kunnen worden.