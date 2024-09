Hoe Football Manager de gevolgen van de Brexit voorspelt

Een referendum, waar helaas weinig Britten echt aandacht aan besteedden, had bepaald dat het koninkrijk uit de EU gaat stappen. De hele wereld wist opeens niet zo goed wat er nu met Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales zou gebeuren.

Naast alle chaos in de politiek heerst er ook veel onduidelijkheid in de voetbalwereld. Wat betekent de Brexit bijvoorbeeld voor transfers en buitenlandse spelers? Er wordt nog onderhandeld over wat de Brexit precies voor het land gaat betekenen, dus niemand heeft concrete antwoorden.

Maar in een wereld waar big data steeds belangrijker wordt, ontkomt ook voetbal niet aan de cijfers en tabellen die altijd jouw onderbuikgevoel met zekerheid weten te weerleggen. Het spel Football Manager, dat de voetbalwereld al enorm heeft beïnvloed, denkt genoeg informatie te hebben verzameld om wél te kunnen voorspellen wat er precies met de voetballerij gaat gebeuren na de Brexit. Ze verwerken het daarom in de nieuwste versie van het spel.

Dit nieuws riep bij ons vooral een hele hoop vragen op. We hebben daarom voor je uitgezocht hoe Football Manager in staat is om zoiets te voorspellen en hoe dat in de praktijk gaat werken.

Wat heeft de Brexit met voetbal te maken?

Een Brexit zou onder andere betekenen dat je niet zomaar als buitenlander een werkvergunning kan krijgen in Engeland, waardoor voetballers als Kanté, Payet en Pogba niet zomaar een contract krijgen bij een Premier League club.

Normaal gesproken wordt de wereld buiten voetbal, zoals politiek, genegeerd in het spel. Miles Jacobson, een van de makers, legt uit dat ze de Brexit niet konden ontwijken dit jaar. “We kwamen in een interessante situatie toen men Groot-Brittannië uit de EU stemde. Het voelde niet goed om dat eruit te laten, het is iets wat terug moest komen in het spel. Helaas bleek dat wel lastiger dan gedacht.

Dat kun je toch onmogelijk in een spel verwerken? We weten nauwelijks wat de Brexit op politiek vlak gaat betekenen.

Inderdaad, maar Miles Jacobson heeft nog nooit genoegen genomen met minder dan perfectie. Dus toen hij besloot dat de Brexit in het spel verwerkt ging worden, dook hij diep in de Brexit-materia. Hij las alle partijprogramma’s, bestudeerde ellenlange conferenties en praatte met politici.

Jacobson heeft er ongelofelijk veel tijd in gestopt, maar hij weet dat de gemiddelde speler zo’n 240 uur per jaar aan het spel besteed, dus vindt hij het de moeite waard. Dat hij nu een realistische voorspelling kan maken van de toekomst van het land is slechts een kleine bijzaak voor hem.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Jacobson heeft een enorme berg aan informatie verzameld. In het spel wordt dat verwerkt in de vorm van verschillende scenario’s en een soort van sub-scenario’s. In het spel zal je ergens tussen het tweede en het tiende seizoen als manager een bericht krijgen dat de onderhandelingen van de Brexit zijn afgelopen. Wat er dan gebeurt, hangt af van de formules van het spel.

Jacobson heeft veel scenario’s compleet uitgewerkt op basis van de partijprogramma’s en de inzichten van de politici, onder andere met gevolgen die pas tien jaar na de Brexit zouden opkomen. Het spel simuleert zelfs de politieke gevolgen jaren na de Brexit.

In de vorige versies van het spel werd elk scenario op het gebied van voetbal al met behulp van kunstmatige intelligentie en kanspercentages toegewezen aan de speler. Zo wordt er bepaald wat er allemaal gebeurt in jouw digitale voetbalwereld: welke transfers er plaatsvinden, wie er welke blessure krijgt en hoeveel kans je hebt om een wedstrijd te winnen. De Brexit wordt ook zo’n scenario. Dankzij alle verzamelde data heeft de ene uitvoering van de Brexit heeft meer kans dan de andere, elk met eigen gevolgen voor de voetbalwereld.

Hoe ziet een Brexit-scenario eruit in Football Manager?

Bijvoorbeeld het scenario dat het Italiaanse systeem in Groot-Brittannië wordt ingevoerd. In Italië mag je een bepaald maximum aan buitenlandse spelers binnen de club hebben, die een speciale werkvergunning krijgen. Dit zou dus betekenen dat er ineens een hele rits spelers een Engels paspoort gaat aanvragen. Dat kan dan weer gevolgen hebben voor mindere voetballanden als Kosovo. Hun beste spelers willen immers met hun nieuwe paspoort misschien wel liever voor het Engelse nationale team spelen, en niet voor Kosovo (168ste op de wereldranglijst). Daarnaast zullen er meer Britse spelers uit de lagere Engelse competities doorschuiven naar de Premier League omdat je het moeilijker is om buitenlands talent aan te trekken. Het vertrek van sterren heeft weer gevolgen voor de tv-inkomsten en sponsordeals, wat je budget voor transfers lager maakt.

Het is duidelijk dat dit ontzettend complex is, en dit is pas één scenario. Jacobson heeft aan alles gedacht en dat allemaal in een voetbalspel gepropt. Als je het koopt, zal je nu alleen wel twee keer nadenken voordat je een Engels team kiest.

Stel, mijn droom is om een Engelse middenmoter te kopen. En stel, ik win nu vijf keer achter elkaar een enorme loterij. Moet ik dan eerst het computerspel kopen voordat ik mijn geld kapot ga slaan in Groot-Brittannië?

Nou, dat zou best slim zijn. Een computerspel is meestal maar een representatie van de werkelijkheid, maar Football Manager gaat net een stapje verder. In het spel zit allerlei informatie verwerkt waarmee wordt berekend welke toekomst de meeste kans heeft om de echt toekomst van Groot-Brittannië te zijn. Het kan je dus best wat vertellen over wat er met je middenmoter gaat gebeuren. Maar tot 4 november weet alleen Miles Jacobson wat er waarschijnlijk gaat gebeuren.

