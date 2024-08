Hoe ga je om met muzieksnobs tijdens Eurosonic Noorderslag?

Dit artikel vind je in de officiële Eurosonic Noorderslag-guide die gemaakt is door – je raadt het nooit – Noisey. Gedrukt op papier, met een prachtige cover en even mooie stukken, deze week overal in Groningen op te pakken.



Feest, want het is deze week weer Eurosonic Noorderslag! En ook kut, want het is deze week weer Eurosonic Noorderslag. Je mag dan wel het geluk hebben om in dat schitterende Groningen als eerste die ene band te ontdekken, maar je moet je ook begeven tussen het slag mensen dat al deze nieuwe acts al acht jaar eerder zag en “geloof me, toen waren ze veel beter”. Met andere woorden: Eurosonic Noorderslag is met zijn relatief brede (en vaak obscure) programma de habitat van een hele specifieke fijnproever: de muzieksnob.

Naast de versleten bandshirts, kalende plekken en weerzinwekkende schoudertassen van Eurosonic Noorderslag 2007, herken je de muzieksnob aan uitspraken als “ik heb die ook, maar dan op 180 grams vinyl” en “op mijn stereo-installatie hoor je direct het verschil tussen een ongecomprimeerd WAV-bestand en een mp3tje van 320kb/s.” Maar ook: “Ik vind het toch altijd moeilijk om te kiezen waar ik meer van hou: musique concrete of avant-garde cello.” Muziek die jij leuk vindt, is voor het plebs. Vind jij zijn muzieksmaak niet boeiend? Dan snap je er niets van, of je hebt het waarschijnlijk op hele goedkope speakertjes beluisterd, waardoor je de “analoge warmte van de vintage Mini Moog niet hoort”. Op zijn social media vind je throwbacks naar Pitchfork anno 2003 (toen mensen nog recensies lazen) en hot takes over “de commerciële meuk die tegenwoordig op de radio gespeeld wordt”. Een discussie aanknopen met zo’n persoon is geen beginnen aan.

Videos by VICE

Enfin. Op Eurosonic Noorderslag wil je op je dooie gemak muziek luisteren, het op het drinken zetten en niet bekend staan als de persoon die zo’n elitair figuur bont en blauw sloeg met een opgerold festivalboekje (zoals de Noisey-gids die je dit jaar overal in Groningen vindt) omdat hij al een uur onophoudelijk klaagt over de teloorgang van de muziekindustrie sinds de opkomst van streamingdiensten. Daarom verzamelden we enkele suggesties om de sfeer erin te houden als je toevallig in contact komt met een muzieksnob op Eurosonic Noorderslag. Doe er je voordeel mee.





Alle illustraties door Sander Ettema

1. Lul gewoon wat mee

Een muzieksnob heeft één zwakke plek: zijn identiteit is volledig opgebouwd rond de garantie dat niemand meer weet over muziek dan hij. Met andere woorden: jouw muziekkennis is zijn kryptonite. Het is aan jou om de muzieksnob een existentiële crisis te bezorgen, en zo dus de mond te snoeren.

De muzieksnob weet dat en 99 procent van de keren zal hij dus het gesprek leiden. Geen nood, je kan deze bende van muziekconnaisseurs altijd nog misleiden door gewoon maar wat mee te lullen. Spreek de muzieksnob tegen in alles wat hij zegt en verzin ter plekke bandnamen. Wat heb je die ochtend ontbeten? Combineer dat met een kleur, zet een umlaut op een van die letters, en voilà: een band die beter is dan de artiest waarover hij net sprak.

Voorbeeld:

Muzieksnob: Ugh, er is toch nooit een betere Eurosonic-line-up geweest sinds 2009. Toen zag ik een fantastische performance van Hjaltalín.

Jij: Nee, vind je dat écht? Het jaar daarna zag ik namelijk The Crimson Cörnflakes. Beste optreden ooit.

Muzieksnob: Nou, die vond ik toen niet zo goed, hoor. Die vond ik beter voordat iedereen ermee wegliep. [zweet begint te stromen, zijn aderen zwellen op]

Jij: En Gröen Rörei dan in 2011? Ik heb zelden iets gezien dat me zo heeft geraakt.

Muzieksnob: … [Reduceert tot damp]



Alle illustraties door Sander Ettema

2. Verander het onderwerp

Onder de oppervlakte van onuitstaanbare arrogantie, zit een persoon van vlees en bloed met ambities, dromen en verlangens. Zoek dat laatste restje menselijkheid. Zodra de muzieksnob begint te praten over muziek, begin jij over iets waar iedereen zich mee bezighoudt, zoals kech-gate of het aangepaste recept van Nutella. Of vertel fun facts en maak ze het ongemakkelijk door foto’s te tonen van je ontstoken aambeien na je bezoek aan dat all-you-can-eat kipfestival. Kortom: laat de muzieksnob een fractie van een seconde vergeten dat hij jou aan het uitleggen was dat Björks laatste album door ons nooit begrepen zal worden zolang we op Aarde wonen en in onze sterfelijke vleeslichamen gevangen zitten.

Voorbeeld:

Muzieksnob: Een band kan pas een volwaardig optreden geven wanneer er vier fysieke instrumenten op het podium staan en alle artiesten zich bewust zijn van de maatschappelijke impact die het poppodium waarin ze spelen had op de lokale bevolking.

Jij: Wist je dat de melk van een nijlpaard roze is?

Muzieksnob: Maar dus, sinds de opkomst van de Roland TR-707 en de minder populaire maar minstens zo artificiële LinnDrum mis ik de authentieke klank van échte drums tijdens shows.

Jij: Volgens mij is dat omdat er bloed in zit. Vies, hè?

Muzieksnob: Ik vind het gewoon lui als… Wat? Jeetje, en de baby-nijlpaarden drinken dat?

3. Zwijgen en knikken

De kans is groot dat je na een dag Eurosonic Noorderslag geen energie meer hebt om te blijven strijden tegen de oneindige stroom aan gezever van de muzieksnob. Je bent op, leeggezogen en wilt het liefst jezelf overgeven aan muziek – de oorspronkelijke reden waarom je naar dit festijn kwam. Je troost jezelf met de gedachte dat je morgen weer maandelijks drie euro zal storten voor de training van blindengeleide-apen, een doel dat jouw strijdvaardigheid pas echt verdient.

Wanneer je op dit kwetsbare moment dan toch een snob tegenkomt, moet je het gesprek uitzitten en zo weinig mogelijk moeite erin steken. Je knikt en zwijgt. Je kan enkel hopen dat er binnenkort weer een optreden begint of dat je een dringend telefoontje krijgt van de familie dat je hond op sterven ligt.

Voorbeeld:

Muzieksnob: Iedereen die naar van die opgefokte carnavalhiphop als Ronnie Flex en Boef luistert, mag van mijn part omkomen door een enge ziekte!

Jij: …

Muzieksnob: Naja, oké. Ze mogen op z’n minst een hardnekkige verkoudheid oplopen.

Jij: …

Muzieksnob: Toch?

Jij: …

Muzieksnob: Wist je dat Gene Simmons van Kiss vloeiend Hongaars spreekt? En dat er al een streamingservice bestond in 1906 die werkte met toonwielen en beluisterd kon worden met telefoonontvangers?? Nee hè? Ben je op de hoogte van het feit dat Wolfgang Amadeus Mozart door zijn beste vrienden ‘Wolfie’ werd genoemd? Nou? Hé! Hallo? Luister nou!