Hoe gaan we in de toekomst de rebel uithangen?

Wat deed jij om je ouders te irriteren toen je jong was? Klom je ’s avonds uit het raam om in het park te blowen? Misschien nam je verkering met iemand van wie je wist dat je ouders het vreselijk zouden vinden. Nu ik de nostalgie over de goeie oude tijd heb aangewakkerd, wordt het tijd dat je je kristallen bol erbij pakt voor zowel je aankomende kroost, als de kleinkinderen die je het leven zuur gaan maken. Ze gaan dingen doen waarvan wij denken dat ze pijnlijk idioot zijn, daar bestaat geen twijfel over. Maar wat dan precies?

Zullen ze nog steeds blowen, ook als hub ouders naar saaie cannabis- en kaasproeverijen gaan? Zullen ze nog wel rondneuken wanneer ze verzadigd zijn door elk soort denkbare porno, die beschikbaar is wanneer ze ook maar een vage tinteling voelen op een niet nader te noemen plek?

Videos by VICE

Om antwoord op deze vraag te krijgen belde ik met Dr. Ian Pearson, de futuroloog die voorspelde dat het tegen 2050 normaler zal zijn om seks te hebben met een robot, dan de liefde te bedrijven met een soortgenoot. Pearson voorspelt dat veel drugs die we momenteel zo gretig consumeren (en waar we zoveel van houden) uiteindelijk legaal worden, nadat ze chemisch zijn gemanipuleerd om de risico’s te verkleinen. Maar gezien de ontwikkelingen in zowel de farmaceutische industrie als in biotechnologie, zullen we tegen die tijd vast nieuwe middelen hebben om op te trippen.

Zo hebben wetenschappers transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) ontwikkeld, een vorm van therapie voor mensen met een psychiatrische aandoening. In de toekomst zou je misschien gewoon vanuit je luie stoel een koptelefoon op kunnen zetten en je high kunnen voelen doordat er door het geluid enkele gedeeltes van je hersenen worden uitgeschakeld. Je zou het misschien zelfs kunnen in- en uitschakelen wanneer je wil. Wetenschappers zijn ook bezig met het ontwikkelen van een manier om pillen naar het deel van het lichaam te sturen waar ze nodig, als vorm van kankerbestrijding. Als het medicijn eenmaal het gewenste deel van het lichaam bereikt, zoals bijvoorbeeld de lever, is de bedoeling dat de capsule knapt door middel van elektromagnetische golven of echografie. “Maar wat als je hiermee in staat zou zijn om heroïne en morfine in capsules te stoppen?” vraagt Pearson zich af.

Stel je dit scenario voor: je gaat naar de club en neemt een capsule MDMA, maar je merkt niks. Je banjert nuchter wat door de club, tot de dj een knopje indrukt: onzichtbare elektromagnetische golven worden door de club verspreidt, doen de capsules knappen en BAM. Iedereen is tegelijk high en valt elkaar gelukkig in de armen. Misschien heb je een rTMS-koptelefoon op, en heb je daarmee zelf in de hand wanneer je weer terug wilt keren naar moeder aarde als je zelf geen capsule hebt geslikt.

Foto via flickrgebruiker Marcelo Alves.

Is dat niet cool? Maar als alle drugs veilig en legaal zijn, maakt dat drugsgebruik ongeveer even rebels als in een keer een zakje M&M’s leegeten terwijl je met je ouders Ik Hou Van Holland kijkt. Niet echt spannend. “Je kunt geen rebel zijn zonder activiteiten die illegaal zijn te ondernemen. Dat haalt het scherpe randje er wel van af”, zegt Pearson.

Dus wat zullen onze kleinkinderen doen wat tegelijkertijd zowel lomp, onveilig als illegaal is? “Stel dat je in staat zou zijn om een van deze geraffineerde drugs te nemen en dat combineert met een vleugje ingenieuze IT, zodat je de controle over je brein aan iemand anders kan geven. Dat zou pas echt rebels zijn.”, zegt Pearson. Hij voorspelt dat tegen 2040, mensen digitaal een lichaam en geest met iemand anders kunnen delen, hun bewustzijn aan het internet kunnen koppelen en zelfs iemands brein kunnen overnemen tegen diens wil in. Oftewel, we zouden de macht krijgen om onze vrienden en vijanden in seksslaven en zombies te veranderen. Het enige dat nodig is om dit te laten doorbreken is volgens Pearson door iemand als de Selena Gomez van 2040 op social media te laten zeggen hoe cool het is om een zombie te zijn. Miljoenen tieners zullen niet alleen het uiterlijk van hun BFF’s overnemen, maar die BFF ook zíjn.

Pearson neemt me verder mee de toekomst in door me te vertellen over meer technologische ontwikkelingen die in het verschiet liggen. Hij zegt dat de volgende generatie Fitbits (De Fitbit Flex is bijvoorbeeld een sportieve armband die registreert hoeveel je op een dag beweegt) niet meer dan receptoren zullen zijn, die je op je huid kunt plakken als een sticker. Eerst zullen we alleen in staat zijn om onze pols te meten en dat soort simpele dingen. Maar wanneer we het apparaat dieper dan de eerste paar huidlagen plaatsen en het in contact komt met de zenuwen, is het potentieel mogelijk om stimuli te registreren, op te nemen en opnieuw af te spelen. Dat betekent dat je een orgasme kan krijgen door simpelweg Ctrl+Alt+O in te toetsen. Pearson licht dit scenario toe: “Dus als je naar bed wilt met de vriendin van je beste vriend, geef je je beste vriend dit fancy horloge en vertel je hem niet dat zijn zenuwstelsel eraan vast is gekoppeld. Je zou het kunnen gebruiken als hack in zijn zenuwstelstel en zijn lichamelijke en geestelijke ervaringen af te tappen om het gevoel te krijgen dat je met zijn vriendin in bed ligt.”

Het is een waar geworden film van David Cronenberg. Naast de mogelijkheid om de controle over zowel de geest als het zenuwstelstel over te nemen, om het wat spannender te maken tussen de lakens, voorspelt Pearson een “explosie van seksueel vermogen”, waarbij toekomstige generaties naast de binaire keuze tussen man en vrouw ook een derde, vierde en vijfde geslacht aan kunnen nemen. En dan heeft hij het niet over transgenders. Met de mogelijkheid om door elektrostimulatie controle te krijgen over zintuiglijke waarnemingen in combinatie met virtual en augmented reality, kunnen mensen hun eigen gender en genitalia verzinnen. “Niks houd je tegen om jezelf een nieuw orgaan aan te meten, dat uit je navel groeit, of uit je rechterarm,” zegt hij. “Je kan een willekeurig aanhangsel op je voorhoofd plaatsen dat fungeert als een seksueel orgaan.”

Wederom zullen social media waarschijnlijk bepalen wat een populaire manier wordt om rebels te zijn. “Je kunt niet voorspellen welke genders of seksuele oriëntaties de toon zullen voeren omdat het uiteindelijk afhangt van welk popidool op dat moment het meest populair is op het toekomstige equivalent van Twitter, waar rages zullen ontstaan.” Maar het probleem met het constant zoeken naar nieuwe manieren om seks te hebben en geneukt te worden, is dat het snel kan escaleren. Denk aan verkrachtings- en moordrobots zoals in Westworld, of een live uitzending van een marteling op tv. Dus wat als we een andere weg inslaan? Pearson vertelt dat de mentaliteit van de meerderheid die we tegenwoordig zien op social media kan leiden tot een richting waarin we verschoppelingen kunnen worden om wat we doen of wat we zeggen. “Je kan erop rekenen dat wat je nu zegt of denkt, je in 2050 in de problemen zou kunnen brengen,” zegt Pearson. “Misschien wordt het wel strafbaar om je vriendin te zoenen.”

In die dystopie, zouden ontwikkelingen in bewakingstechnologie het mogelijk maken om de bak in te draaien voor verkeerde gedachten, zoals in 1984. Of dat je automatisch een boete krijgt als je vloekt, zoals in Demolition Man. In beide scenario’s, zegt Pearson, zal de wereld je sowieso afkeuren (lekker dan, toekomstige kleinkinderen). De reden dat de futuroloog zo negatief over de toekomst denkt, is omdat zelfs als we alle technologie zouden ontwikkelen die seks en drugs beter zouden maken, we nog steeds hetzelfde ras zijn dat elkaar al eeuwen martelt, mensen tot slaaf maakt en elkaar opsluit. En dat is exact het probleem. “We hebben genoeg bewijs dat mensen van binnen niet bepaald aardig zijn,” zegt hij, “Moreel gezien zijn we de afgelopen eeuwen niet echt ontwikkeld. En dat zal waarschijnlijk ook niet veranderen.”