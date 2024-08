Het scenario

Je hebt van die mannen die alleen maar kunnen pronken hoe goed ze wel niet zijn in bed. Een subgenre onder deze testosteronbommen is de zelfverklaarde befkoning. Naast Herman Brusselmans beweert ook een vriend van jou er een te zijn. Hij moet het doen met minder media-aandacht, dus bombardeert hij jou maar dagelijks met gelikte verhalen over zijn atletische tong waarmee hij vrouwen laat opstijgen tot een voor hun tot nog toe onovertroffen hoogtepunt. Elke gelegenheid pakt chef bef aan om te bewijzen dat hij over Satans tong beschikt.

Bij orale seks worden voorbehoedsmiddelen vaak achterwege gelaten, terwijl je door pijpen en beffen weldegelijk een soa kunt krijgen. Beflapjes heeft deze vriend nooit gebruikt, maar zijn tong heeft vooralsnog altijd schadevrij de vulva verlaten. Je kunt je afvragen of dat niet meer geluk dan wijsheid is. Hoe gevaarlijk is beffen zonder beflapje?

Beflapjes

De Condomerie, een Amsterdamse winkel die al sinds 1987 gespecialiseerd is in voorbehoedsmiddelen en daarmee de eerste ter wereld, lijkt me een goed startpunt om mijn horizon te verbreden. Kalja van der Linden werkt al meer dan twintig jaar in de winkel aan de Warmoesstraat, vlakbij de Wallen. Ze confronteert me er direct mee dat beflapjes helemaal geen ver-van-mijn-bed-show voor mij hoeven te zijn, al heb ik in mijn leven nog nooit iemand gebeft. “Homoseksuelen kunnen ze ook gebruiken bij het rimmen,” zo krijg ik uitgelegd.

Aan de toonbank krijg ik de beflapjes te zien. Ze hebben smaken als aardbei en bosbes. Een variant met elastiekjes die je als masker om kunt doen staat nog in bestelling. De verpakking lijkt op die van een condoom, maar eenmaal opengescheurd komt er een opgevouwen latex lapje van ongeveer 25 bij 15 centimeter te voorschijn. “Ze zijn net wat groter dan wanneer je een condoom open zou knippen, wat vaak plan B is,” vertelt Van der Linden. In geval van nood kun je altijd terugvallen op het oude vertrouwde condoom:

Voor een beflapje moet je 1,50 euro neerleggen. Relatief duur als je het vergelijkt met een condoom en ze zijn ook niet overal te verkrijgen. Je kunt het mensen dus nauwelijks kwalijk nemen dat de lapjes weinig gebruikt worden. De Condomerie verkoopt ze zelden, hooguit twee per dag. Volgens Van der Linden zijn de kopers vaak lesbiennes, die het vooral leuk vinden dat er ook iets speciaal voor hun is. Via de groothandel worden er wel grotere hoeveelheden afgenomen, vermoedelijk voor prostituees. “Er is nooit erg veel interesse voor beflapjes geweest,” vertelt de condoomverkoopster, “en hetzelfde geldt voor de risico’s van oraal contact.” Ook soa-instellingen maakten er geen prioriteit van, want het is al lastig genoeg om mensen een condoom aan te praten. Maar volgens Van der Linden zijn ze daar nu wel van teruggekomen.

Het ergste dat kan gebeuren

Je loopt een soa op. Chlamydia, gonorroe en syfilis, herpes, Hepatitis B en HPV behoren allemaal tot risico’s van likken zonder lapje. “Vooral herpes en gonorroe zijn ontzettend besmettelijk. Dan gaat het heel snel,” vertelt Van der Linden. Herpes is herkenbaar aan de blaasjes aan de mond. Omdat het van de buitenkant al te herkennen is wordt daar meestal niet specifiek op getest, zegt Klazien Visser van Soapoli-online. “Vaak wordt gedacht dat diegene die beft vooral risico op een soa loopt, maar je kunt ook iemand herpes geven als je iemand likt met een koortslip.” In je mond zitten allerlei lichaamsvreemde bacteriën. Visser: “Je kunt bijvoorbeeld ook een verkoudheid doorgeven.”

Chlamydia en gonorroe kunnen zich uiten in keelpijn aan de zijkant van de hals. Maar dit gebeurt slechts in tien procent van de gevallen. Veruit de meeste mensen hebben geen klachten, maar Visser wijst erop dat je de ziekte dan net zo goed kan overdragen.

Ook het humaan papillomavirus, ofwel HPV, is overdraagbaar bij orale seks. Dit virus wordt in verband gebracht met baarmoederhals-, prostaat- en keelkanker. Je lichaam is in staat om het virus zelf op te ruimen, maar dat lukt niet altijd. In dat geval ondervind je pas jaren later de gevolgen hiervan. Dat maakt de boodschap die Van der Linden verspreid niet populairder. “Probeer ze dan nog maar eens een liklapje te geven dat minder gevoel doorgeeft. Wat dat betreft is gonorroe dankbaarder. Al denken sommigen daarover: ‘oh, een antibioticakuurtje en ik ben er weer vanaf’.”

In theorie is ook een HIV-besmetting mogelijk. Volgens Visser is de kans daarop niet heel reëel. Maar bloedcontact is mogelijk, bijvoorbeeld door bloedend tandvlees of menstruatie.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren

De kans op het overdragen van een soa verschilt per sekstechniek. Pijpen en beffen zijn doorgaans minder risicovol dan neuken, maar dat verschilt per soa. Een aandoening veroorzaakt door een bacterie wordt ook makkelijk via oraal contact doorgegeven.

Daarnaast is er een verschil tussen mannen en vrouwen. Volgens de Leefstijlmonitor 2016 van het CBS hebben mannen vaker een soa dan vrouwen. Er zijn helaas geen cijfers over beffen, maar de kans dat chlamydia seksueel overgedragen wordt van vrouw naar man is bijvoorbeeld slechts 28 procent, terwijl dat andersom 45 procent is. Voor gonorroe is de kans van vrouw naar man 20 tot 30 procent en van man naar vrouw 50 tot 90 procent. Bij syfilis is er geen verschil: man en vrouw hebben 30 procent kans de ziekte op te lopen als de ander besmet is.

Dus

Beffen zonder beflapje is dus bepaald niet zonder risico, voor beffer en gebefte. Zeker de kans om herpes of gonorroe op te lopen is vrij reëel. Maar helaas hebben slechts weinigen een liklapje op zak. In dat geval kun je een condoom openknippen. Mocht je die ook niet bij je hebben, dan heeft Kalja van der Linden nog een tip: huishoudfolie. Dus geen magnetronfolie, want daar zitten hele kleine gaatjes in. Dat heeft wel de neiging snel een propje te worden, maar het voordeel is dat je een hele grote lap kan maken. “Een boterhamzakje kan eventueel ook nog”, voegt Van der Linden als extra optie toe: “Maar dat is niet zo sexy.” Dus bij huisfeestjes altijd eerst de keukenkastjes inspecteren, je weet nooit waar de avond op uitloopt.

