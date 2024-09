Hoe gevaarlijk is wurgseks?

Oorspronkelijke foto via flickrgebruiker Aaron Bergunder

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario: Je vriend houdt van bdsm en vindt het prettig als zijn mond en neus bedekt worden tijdens de seks. Hij heeft tussen neus en lippen door ook weleens gezegd dat hij een milde interesse in wurgseks heeft. Wat? Ieder z’n ding, toch?

Waar je bang voor bent: Dat je vriend zielsgelukkig maar veel te jong zal sterven op het verstikkende hoogtepunt van een bdsm-sessie.

Wat je moet weten: Wurgseks en zogenaamde ‘breathplay’ zijn “mogelijk de grootste veroorzakers van permanente schade en overlijden binnen de bdsm-wereld,” zegt Barak*, verpleger en mede-eigenaar van adventuresinsexuality.org. Er zijn geen betrouwbare cijfers over hoeveel mensen aan dit soort bdsm-seks doen, of hoeveel erbij gewond raken. Er zijn op internet wel wat cijfers te vinden van het aantal doden door auto-erotische asfyxiatie, maar dat is een ander verhaal.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Het belangrijkste om in je achterhoofd te houden is dat het bij iedereen die het probeert mis kán gaan. Onderzoek toont aan dat het bij gezonde volwassenen onwaarschijnlijk is dat ze permanente schade oplopen als degene die gewurgd wordt snel (en voordat hij of zij bewusteloos raakt) losgelaten wordt. Maar Barak waarschuwt dat “dit niet betekent dat er geen bijwerkingen en mogelijke langetermijnschade” kan zijn bij zoiets. Verstikking is een zware belasting op je lichaam, die “moeite met ademhalen, een schorre stem of hoesten, moeite met slikken, hoofdpijn, en duizeligheid” kan veroorzaken, aldus Barak. Ook kan je vriend kleine rode vlekjes verwachten (vooral in het gezicht) en gebarsten bloedvaatjes in het oog.

Het ergste dat er kan gebeuren: Doodgaan. Dat is vooral een risico als het escaleert tot gewelddadige wurging, waarbij de nek wordt dichtgeknepen. En als je vriend een vooraf bestaande medische aandoening heeft, zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hersenaneurysma, of carotisstenose (vernauwing van de halsslagader), is de kans op een dodelijke afloop een stuk groter.

Wat je moet doen: In de sm-bijbel SM 101 schrijft seksuoloog en activist David Wiseman: “Ik ken geen manier waarop verstikking en wurging gedaan kan worden zonder dat de ontvanger het gevaar loopt op een hartstilstand … Ik ken geen betrouwbare manier om te bepalen wanneer iemand op het punt staat een hartstilstand te krijgen. Als de ontvanger daadwerkelijk een hartstilstand krijgt, is de kans dat je hem of haar weer kunt reanimeren – zelfs met optimale CPR – klein.” Lees dat maar voor aan je vriend, en hoop dat-ie iets anders bedenkt om mee te experimenteren in de slaapkamer.

*De naam van Barak is op verzoek van zijn werkgever gefingeerd.

