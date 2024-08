Hoe goed of slecht gaat jouw favoriete artiest met geld om?

Duizend euro is hoe je het ook wendt of keert veel geld. Toch lijkt het alsof een groot aantal jonge artiesten in Nederland niet zou bukken als ze het op straat zien liggen. Voor je het weet bezeer je je rug of breek je een nagel. Maar goed: niet iedereen is Lil’ Kleine – er zijn genoeg muzikanten in Nederland die zich flink achter de oren moeten krabben voordat ze nieuwe apparatuur kunnen aanschaffen. Uit een onderzoek onder muzikanten blijkt dat de gemiddelde gage voor een popmuzikant in Nederland zo’n 125 euro per optreden is, en met dat in je achterhoofd zou een basisinkomen 1000 euro opeens een hoop vrijheid kunnen bieden.



Daarom vroegen wij op Noorderslag jouw favoriete artiesten naar hun financiële zaakjes, of het gebrek of een teveel aan geld ze stress geeft, en wat zij met die 1000 euro zouden doen.

Bekijk ook meteen de video die we maakten over de psychische gezondheid van de bovengenoemde artiesten.