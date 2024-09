Hoe Gokhan Saki zich in Dubai voorbereidt om de UFC te veroveren

Gokhan Saki vertrok afgelopen maand met veel herrie bij Glory. De Schiedammer vond dat de kickboksbond hem te lang weghield van Rico Verhoeven, leverde zijn contract in en tekende bij de UFC. Het is de bedoeling dat hij op 2 september zijn debuut als MMA-vechter van de UFC gaat maken in Rotterdam, als de UFC Ahoy overneemt.

Saki bereidt zich in Dubai voor op zijn eerste grote MMA-partij. De UFC helpt hem daarbij en vanuit Nederland komen trainers als Mike Passenier en Hans Kroon over om Saki topfit af te leveren. Met een managementteam onder leiding van Ali Fardi moet het een grootse comeback worden voor de Turkse Tyson, die al meer dan twee jaar niet heeft gevochten.

Maar Saki heeft in de afgelopen twee jaar niet stilgezeten. Hij hielp in Turkije onder meer Wesley Sneijder om topfit te worden en zette zijn eerste stappen als investeerder in de zakenwereld. VICE Sports sprak Saki over zijn MMA-training, ruzie met Glory, liefde voor Schiedam en zijn ambities naast de vechtsport.

VICE Sports: Ha Saki, hoe is het met je?

Gokhan Saki: Lekker, lekker. Hard voor weinig, nooit chagrijnig. Het is Ramadan en de zon is net onder gegaan, dus ik heb weer lekker gegeten.

Jouw achtergrond ligt in het kickboksen. Lukt het een beetje om MMA-technieken te leren?

Ik ben nu veel bezig met worstelen en jiujitsu. Het is allemaal nieuw voor me, maar ik vind het leuk. Ik zou het nooit zeggen over mezelf, maar het maakt niet uit welke sport je mij geeft, ik presteer er gewoon goed in. Je hebt normale sporters en elitesporters.

Met wie train je?

Er zitten hier in Dubai veel Russen, Iraniërs en Brazilianen. De Russen en Iraniërs zijn goed in worstelen, sommige van de tegenstanders waarmee ik train zijn wereldkampioenen. De Brazilianen zijn weer goed in jiujitsu. Mike Passenier vliegt na de Ramadan deze kant op, net als Hans Kroon. Met Kroon ga ik krachttraining doen.

Je hebt een lang statement op Facebook geplaatst over je vertrek van Glory naar UFC. Wat voor reacties heb je daarop gehad?

Ik heb er zwaar veel reacties op gehad. Iedereen was onder de indruk. Van Glory heb ik alleen helemaal niks gehoord. Die zijn gewoon doodziek over hoe wij dat statement naar buiten hebben gebracht. Ze hebben geen gezicht, om het zo maar te zeggen. Ze hebben drie jaar lang hun beste vechter weggehouden van de kampioen. Toen ze me weer nodig hadden, boden ze me de gekste bedragen, maar toen was ik er al klaar mee.

Glory heeft je dikke bedragen geboden om te blijven?

Ik had de positie om er het meeste geld uit de kickboksgeschiedenis uit te halen. Maar ik heb ze gezegd: “Ik heb er geen zin meer in en stop met kickboksen. Stuur mij maar lekker mijn retirementcontract, dan ga ik wat anders doen.” Niet alles draait om geld. Als je je hand geeft aan mensen proberen ze soms je hele lichaam te pakken. Daar heb ik een eind aan gemaakt. Ik was het zat.

Cor Hemmers was vroeger jouw trainer en nu matchmaker bij Glory. Hoe is jullie band na al dit gedoe?

Cor werd op een gegeven moment ook door Glory gebruikt om tegenover mij te staan en op mijn gevoel in te praten. Juist omdat hij tien jaar lang mijn trainer is geweest. Ik zei tegen Cor: “Beter praten wij niet over geld en houden we onze band sterk. Laat ze maar lekker de tering krijgen.” Er is veel gebeurd, maar het is goed zo. Cor heeft me gesteund toen ik zei dat ik MMA ging doen.

Je hebt een keer eerder een MMA-partij gevochten in 2004. Hoe was dat?

Ik werd toen op een zaterdagnacht, de nacht voor het gevecht, gebeld terwijl ik de Now & Wow uit liep in Rotterdam. Cor vroeg me of ik alsjeblieft wou invallen in Liverpool. Ik was jong, hongerig en wilde gewoon altijd vechten. Toen ik de volgende dag aankwam in Liverpool, zeiden ze tegen me: “Het is een MMA-partij.” Ik had geen idee wat MMA was en vroeg of het een verzekeringsmaatschappij was. Ik hield het uiteindelijk wel zeven minuten vol, maar ik had niet voor MMA getraind en gefeest de nacht ervoor.

Dus dat wordt dit keer wel anders in Rotterdam.

Sowieso ouwe, dat wordt beuken. We gaan die hele UFC veroveren. Het is nog niet honderd procent zeker of het Ahoy wordt, maar de UFC wil en ik wil ook. We moeten alleen nog kijken wat voor tegenstander het wordt. We gaan Nederland, Turkije, Dubai en vooral Schiedam op de kaart zetten.

Kom je nog een beetje in Schiedam?

Tuurlijk. Ik was er twee weken geleden nog, omdat mijn zusje zich ging verloven. Ik ben een geboren en getogen Schiedammer. Niks is beter dan Schiedam. Als ik daar ben doe ik nog steeds mijn oude routines: even hardlopen in het park en naar mijn moeders oude huis, waar ik ben opgegroeid. Dan loop ik mijn route naar de stad, de route die ik vroeger altijd met mijn jeugdvrienden liep.

Wat betekent Turkije voor je?

Turkije betekent veel voor mij. Mijn ouders komen er vandaan en hebben ons thuis ook echt Turks-Nederlands opgevoed. Ik ben niet iemand van de politiek, maar ik vind het zonde dat het politiek nu zover komt tussen Turkije en Nederland. Wij zijn altijd familie geweest, Turkije en Nederland. Turken die in Nederland geboren zijn, zijn uiteindelijk ook Nederlanders. Turkije is in een korte periode economisch hard gegroeid, en in die tijd zijn de mensen financieel gegroeid, maar qua mentaliteit niet net zo hard.

Waarom hou je je niet bezig met politiek?

Als je kennis over iets niet volledig is, dan ben je eigenlijk maar aan het napraten wat je van anderen hoort of in een flits op Facebook of tv ziet. Soms luister ik naar mensen die over politiek aan het discussiëren zijn en denk ik bij mezelf: jullie zijn echt zielig man, jullie lopen je tijd te verspillen. Er gaan zoveel mensen de straat op om te protesteren, terwijl ze niet eens weten waar het over gaat. Ze gaan gewoon mee. Dat zie je ook met het internet. Als iemand iets leuk vindt, vindt iedereen het leuk. Als een Kim Kardashian iets mooi vindt, volgen alle vrouwen. De wereld is gek geworden.

Het gaat hard he, de laatste tijd. Elke week een nieuwe hype.

Man, ik zou blij zijn als ik morgen wakker word, alle telefoons weg van de wereld zijn en er weer telefooncellen op straat staan. Dat zou zo heftig zijn. Dan zou alles weer leuk zijn. Nu is niks meer leuk. Als je ergens zit te eten aan een tafel met tien man, is iedereen bezig met zijn telefoon. Ik zelf ook. Ik loop gewoon met drie telefoons. Eentje voor werk, eentje privé, een andere voor internet.

Mis je echt contact?

Het is er in de moderne wereld weinig. Ik ben vrijgezel nu en alles is zo makkelijk geworden. Ik heb niet eens zin om een nieuwe vrouw te ontmoeten. Ik weet alles al van haar, heb foto’s gezien op Instagram. Je weet al hoe ze eruitzien in bikini. Vroeger moest je daar echt moeite voor doen. Er is nu niks meer aan joh.

Zeker in het leven dat jij leidt als bekende vechter.

Ja man, dat is ook echt iets dat ik wil zeggen. Als je eruit bent, ja, dan is het toch anders. Toen ik twee jaar niet vocht en buiten de radar was, zag ik meteen het verschil. Als je wel vecht krijg je veel meer aandacht, komen er allemaal vrouwen naar je toe. Nu is het weer feest, ouwe.

Hoe ziet jouw leven eruit naast het vechten?

Toen ik echt boos was op Glory, ben ik vol bezig geweest met contacten te leggen in de zakenwereld. Ik heb een bouwbedrijf in Turkije opgebouwd. Ik kende uit de vechtwereld bijvoorbeeld de eigenaar van de Capital Group, wat in Moskou een van de grootste projectontwikkelaars is. Die man ging met Naomi Campbell om, dat soort sterren. Zo probeer ik mensen bij elkaar te brengen en hier en daar een commissie te pakken.

Is dat alvast jouw voorbereiding op het leven na je vechtcarrière?

Zeker, ik zou dit na mijn carrière ook willen doen. Maar ik wil ook professionele vechters begeleiden. Ik wil een paar talenten naar me toe trekken en hier in Dubai kampen organiseren. Ik wil dan jongens laten komen die ook bij mij kunnen blijven, waar ik geld in ga investeren en het management voor ga doen.

Heb je nog contact met Wesley Sneijder?

Ik spreek Wesley nog heel af en toe. Hij is verhuisd in Turkije, dichter naar Galatasaray toe, omdat hij elke keer anderhalf uur in het verkeer zat. Istanbul is echt kut met verkeer. Maar ik ben blij dat ik hem in die periode geholpen heb. Ik heb wel veel voetballers in Turkije geholpen, ook Oğuzhan Özyakup, die komt uit Nederland en speelt voor Besiktas.

Hoe heb je Özyakup geholpen?

Hij en andere jonge supersterren uit het Turkse voetbal worden in Turkije aan hun lot overgelaten met de bakken geld die ze verdienen. Ik ontmoette ze in Ibiza, zag ze feesten en zei tegen Özyakup: “Boys, jullie zijn nog zo jong. Je moet deze weken die je vrij hebt vooral investeren in training, zodat je al fit bent als je terugkomt van vakantie. Dan kan je meteen laten zien dat je het hele jaar in de selectie hoort, zonder gezeik.” Dat heb ik erin gekregen bij hem. Ik heb in een paar jongens veel tijd gestoken, puur uit liefde, zodat ze de fouten niet maken die ik zelf wel heb gemaakt vroeger.

Zijn er vechters bij de UFC waar je echt graag tegen wil vechten?

Eerlijk gezegd interesseert het me niet. Ik ben alleen geïnteresseerd in mezelf. Het draait om mij. Ik heb tegenover iedereen gestaan, van de grootste tot de zwaarste. Tegenover wie moet ik nog staan die mij een stijve lul gaat geven? Ik ga erheen om UFC-kampioen te worden. Volgend jaar rond deze tijd pak ik de titel. Daarna gaan we wat andere leuke dingen doen, misschien in films spelen. Daar heb ik nu al leuke aanbiedingen voor.

Wat voor films kun je gaan doen?

Ik heb laatst een aanbieding gekregen voor een Amerikaanse vechtfilm, waar dikke acteurs in zitten, zoals Michael Jai White. Ik heb laatst nog met hem en Ali Fardi getraind in Dubai. Maar voor die film zou ik nu veel moeten reizen, en daar heb ik geen zin in. Vechten is nu even belangrijker. Maar als we nu gaan knallen met de UFC en zij me goed verkopen, zit er wel kans in om een superster in Amerika te worden.

