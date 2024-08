Hoe goor is het eigenlijk om ass to mouth te gaan?

Het scenario



Je vriend is een impulsief iemand. Zelfs als ze de volgende dag een belangrijk sollicitatiegesprek heeft weet je haar altijd moeiteloos te overtuigen om een nachtje door te halen. Jij vertelt haar, omdat het om half vijf ‘s ochtends ter sprake komt, dat je ass to mouth gaan — of, op z’n hollandsch, kont tot mond gaan — onwijs vies vindt. Ze kijkt je aan en haalt nonchalant haar schouders op: “Dat heb ik wel vaker gedaan, kan gewoon, toch?” Je schrikt en kokhalst een beetje, maar wat later denk je er nog eens goed over na. Is het eigenlijk echt zo smerig?

De realiteit

Stel dat je een man oraal aan het bevredigen bent, en diezelfde man vlak daarvoor met zijn zaakje in je achterste zat. Het is niet ondenkbaar dat er fecale materie (laten we het netjes houden) op zijn penis te vinden zijn, die vervolgens in je mond terechtkomen. Het is een onsmakelijk idee, maar is dat echt zo smerig als het klinkt? Misschien niet. Ja, poep zit vol bacteriën, waaronder bijvoorbeeld de shigella-bacterie, die diarree en buikgriep kan veroorzaken. En er bestaat een risico dat je organismes die in je rectum thuishoren via je mond tot je darmstelsel introduceert. Maar zolang het je eigen uitwerpselen zijn die je consumeert — en niet die van je partner — is de kans om ziek te worden verrassend klein.

Timothy Sly, een epidemioloog en expert op het gebied van volksgezondheidsrisico’s aan de Ryerson University in Canada, legt uit dat je weinig risico loopt, “zolang het gaat om de overdracht van normale, inwendige ziekmakers in hetzelfde lichaam,” zo vertelt hij. “Als je E. coli (die diarree of dikke darmontsteking kan veroorzaken) of Campylobacter (een soort bacterie dat voedselvergiftiging veroorzaakt) al in je darmen hebt, maakt het voor je spijsverteringskanaal eigenlijk weinig verschil als je het oraal binnenkrijgt.” Met andere woorden: het is niet zo erg; het enige wat je kan weerhouden is je kokhalsreflex. Toch? Nou, soort van.

Het ergste wat kan gebeuren

Het is onwaarschijnlijk, maar bacteriën en andere organismen uit je rectum kunnen zo wel in je mond terechtkomen. “Er is een klein risico op infecties, E.coli of darmparasieten bijvoorbeeld,” zegt Jane Gupta, onderdirecteur van Planned Parenthood in de VS. Maar zoals gezegd is dat risico dus minimaal. “Hoewel orale seks direct na anale seks door de ontvangende partner waarschijnlijk geen kwaad kan, kan je beter niets dat in een anus heeft gezeten (vingers, seksspeeltjes, de penis enzovoorts) in de mond stoppen,” zegt ze.

De risico’s zijn een stuk hoger, echter, voor bepaalde mensen onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer mensen met meerdere partners, en wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een condoom. Sly voegt eraan toe dat mensen met ziekten waarbij hun immuunsysteem wordt aangetast, mensen die recent een orgaantransplantatie hebben gehad, mensen met HIV en mensen die behandelt worden tegen kanker, mogelijk anders reageren op de bacteriën die ze via de mond binnenkrijgen. Zij kunnen een waslijst aan infecties oplopen doordat de bacteriën en organismen die normaal in de darmen leven nu vanuit de kont in de mond belanden, waar hun lichaam niet aan gewend is. Dit zou ook kunnen gebeuren bij mensen die antibiotica slikken omdat er genocide is gepleegd op de vriendelijke bacteriën die normaliter in de darmen leven, met als gevolg dat het leger van gevaarlijke ass to mouth-bacteriën zonder enige oppositie via de mond naar binnen kunnen marcheren.

Sommige parasitaire wormen kunnen ook auto-infectie veroorzaken. Ook kunnen mensen zichzelf opnieuw infecteren met herpes, al is dat uiterst zeldzaam. Hiervoor zou het virus vanuit een open zweer van één deel van het lichaam naar een ander overgebracht moeten worden. Erin Basler, docente seksuele voorlichting bij het Amerikaanse Centrum voor Seksueel Genot en Gezondheid, merkt bijvoorbeeld op dat “het bloed van rectale scheurtjes – veroorzaakt door anale penetratie – terecht kan komen in miniatuur schaafwondjes in je tandvlees, bijvoorbeeld van te hard poetsen. Dit vergroot de kans dat je een soa oploopt die zich door middel van bloed verspreidt.” Al zou glijmiddel dit kunnen voorkomen.

Tot slot is er wat kleinschalig onderzoek gedaan in Australië door onderzoekers van de Melbourne University, die suggereren dat gonorroe overgedragen kan worden tussen de rectum en de keelholte. Gonorroe in de keelholte is symptoomloos volgens het CDC (Centers for Disease Control and Prevention), los van mogelijk een wat rauwe keel. Maar dat betekent niet dat het ongevaarlijk is, want gonorroe in de keel kan alsnog overgedragen worden naar je partner. Ook is het, zoals het CDC ook aangeeft, mogelijk om op meerdere plekken tegelijkertijd een soa te hebben. Kortom: het is mogelijk om een infectie op te lopen als één of meer van de sekspartners al een soa heeft, of wanneer één van hen in zwakkere staat is.

Wat je tegen je vriend kunt zeggen

Je kunt tegen je vriend zeggen dat het dus niet zo’n big deal is, ook al walg je er een beetje van. Zolang zij en haar partner geen soa hebben, dan zal ass to mouth waarschijnlijk geen enorme gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Maar het is wel zo verstandig om wat minder impulsief te zijn en de situatie te voorkomen, bijvoorbeeld door de man zijn pik even te laten wassen of een condoom om te laten doen. Of, zoals Basler adviseert: “De ontvangende persoon kan ook een vrouwencondoom anaal inbrengen. Deze zijn vrij comfortabel voor beide partijen.”

Of je vriend en haar wederhelft kunnen gewoon andersom, mouth to ass gaan. Misschien vindt ze het niet sexy om de volgorde van seksstandjes van tevoren te bepalen, en daarmee haar impulsieve karakter tegen te gaan, maar het is wel zo handig. Sly geeft toe dat het lastig kan zijn om in het heetst van de strijd voorzichtig na te denken: “Het is een risico dat geminimaliseerd kan worden door goed te plannen, maar of dit ook werkt hangt af van de personen en hun zelfbeheersing tijdens het moment van opwinding.”

Maar, zoals seksuele voorlichter Ruth Neustifter ooit zei: “Je wilt de bacteriën van je kont ook in je kont houden, waar ze thuishoren.”

