Hoe goor is het om een hond aan je gezicht te laten likken?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario: Mensen houden van honden, en honden houden van mensen. Soms toont je trouwe viervoeter z’n affectie door een natte tong langs je wang te halen. En soms gaat die tong ook langs je lippen of mond.

Het probleem: Honden gebruiken hun tong om de wereld te verkennen. Ze likken aan de grond. Ze likken aan andere honden. Ze likken aan hun eigen anus. En nog erger, ongeveer een op de vier honden heeft weleens poep gegeten, en een op de zes is een “regelmatige poepeter”, aldus de American Kennel Club. Veel van dingen waar honden aan likken – vooral poep – kunnen ziekteverwekkers bevatten.

Toch zijn veel mensen ervan overtuigd dat een hondenbek schoner is dan een mensenmond. “Dat is een mythe,” zegt Beth Ann Ditkoff, hoogleraar Biologie bij het Sarah Lawrence College in New York en auteur van Why Don’t Your Eyelashes Grow? Het idee lijkt gebaseerd te zijn op de observatie dat honden hun wonden likken om ze schoon te maken, en dat hun tong dus wel schoon moet zijn. Hoewel er wel wat antimicrobiële stoffen in speeksel zitten, gaat het likken aan wonden meer om het verwijderen van dode huid en vuil om het genezingsproces te versnellen, legt Ditkoff uit.

Het ergste dat er kan gebeuren: Je kan een parasiet oplopen, zoals toxocara canis, een rondworm die longontsteking of zelfs permanente blindheid kan veroorzaken als de larven zich een weg banen naar je ogen. “Honden zijn de meest natuurlijke host voor deze wormen, maar als ze in een afwijkende gastheer zoals een mens belanden, kan dat ernstige gevolgen hebben,” zegt Kathryn Michel, een professor Dierengeneeskunde bij de Universiteit van Pennsylvania. Volgens een aantal onderzoeken worden vrijwel alle puppy’s geboren met de parasiet. (Katten hebben hun eigen versie van de worm, toxocara cati). Als je een snee hebt op de plek waar de hond likt, kan het gaan ontsteken, en kan je cellulitis oplopen, een huidinfectie die zich kan verspreiden en gevaarlijk kan worden. “Minder waarschijnlijk maar nog steeds een mogelijk risico is dat je een virus of bacterie oploopt die respiratoire stelsel of het spijsverteringskanaal aantast,” zegt Kevin Hopkins, een arts van de Cleveland Clinic.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Niks. “Ik laat mijn hond heel vaak aan m’n gezicht likken,” zegt professor Kathryn Michel. “En ik maak me daar helemaal geen zorgen over.” Om ziek te worden van een flinke lebber van een hond, moeten er een aantal dingen gebeuren. Ten eerste moet de hond een ziekte of bacterie of parasiet bij zich dragen. Ten tweede loop je weinig kans om ziek te worden als ze aan onbeschadigde huid likken. Een kras of een snee op je gezicht geeft ziekteverwekkers mogelijk een kans om voorbij de verdedigingsmechanismes van je huid te komen. Je bent ook kwetsbaarder als de hondentong langs openingen van je gezicht gaat, zoals je ogen, neus en mond.

Maar zelfs dan is je immuunsysteem waarschijnlijk sterk genoeg om de indringers af te weren. De wachtkamer bij de eerste hulp zit over het algemeen niet vol met hondenbezitters die te veel affectie van hun viervoeter hebben gekregen. “Het goede nieuws is dat de meeste mensen er wel tegen kunnen,” zegt Michel. “Als je een gezond immuunsysteem hebt, word je meestal niet ziek.”

Wat je moet doen: Laat honden niet likken aan jonge baby’s, bejaarden, of andere mensen met een zwak immuunsysteem – bijvoorbeeld als ze chemotherapie krijgen. Het is beter om je hond niet direct aan je mond te laten likken. En als je dat wel doet, is het geen slecht idee om daarna je gezicht te wassen.