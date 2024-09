Hoe hard kletter je op de Dam als het catastrofaal misgaat met de Bungee Katapult?

We berekenden ooit eens hoe ver je zou vliegen als het catastrofaal misgaat met de Booster Maxxx. Nu ging het gister bijna catastrofaal mis, niet met de Booster Maxxx, maar met de Bungee Katapult. Voor de mensen die niet weten wat dat is, dit is ‘m:

Een vrouw wilde een ritje maken en had daarbij haar beugel niet goed dichtgedaan. Gelukkig had ze nog een gordel om waardoor alleen haar door G-krachten naar beneden geperste onderlichaam buitenboord zwierde.

Haar leven werd gered door de dubbele beveiliging. Aschwin Elsinga, de eigenaar van de Bungee Katapult, was daar even later zo enthousiast over dat hij tegen AT5 zei dat ze de beugel eigenlijk “net zo goed kunnen weglaten.” Dat doen ze, zo blijkt later, omdat “veiligheid boven alles gaat” op de kermis.

Maar wat als veiligheid niet boven alles gaat? Wat als het totaal bon ton is om de gordel én de beugel los te maken bij een nietsvermoedende attractiebezoeker? Hoe hoog zou die dan vliegen?

