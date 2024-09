Hoe Heiko ‘HW4’ Westermann op een track met een Hamburgse rapper belandde

In Nederland kennen we Heiko Westermann vooral als de 33-jarige verdediger die dit seizoen meer in Jong Ajax dan Ajax 1 speelt, maar Heiko kan meer dan dat. Heiko kan bijvoorbeeld uitstekend refreinen voor hiphopnummers inzingen. Vraag dat maar aan rapper Elvis uit Hamburg.

Elvis schreef twee jaar geleden het nummer HW4 over Heiko Westermann, toen het bij HSV niet zo lekker ging met de verdediger. Uiteindelijk kwam Heiko zelfs naar de studio om zelf mee te doen op het nummer, dat nu een klassieker is onder HSV-supporters. We spraken Elvis, die eigenlijk Michael Kröger heet, over het nummer dat hij met Heiko Westermann maakte en de cultstatus die de HW4 heeft in Hamburg.

VICE Sports: Hallo Michael, waarom wilde je een nummer over Heiko maken?

Michael Kröger: Heiko deed zijn best, maar maakte veel fouten in zijn laatste jaren bij HSV. Veel supporters waren daar boos over, maar ik wilde laten zien dat Heiko nog steeds een loyale strijder was voor de club, ondanks dat hij altijd belachelijk werd gemaakt door de media.

Hoe heb je dat in het nummer verwerkt?

Het nummer gaat over HW4, een man die altijd blijft strijden, tot de laatste minuut, ook als het even niet zo goed gaat. HW4 is de bijnaam van Heiko Westermann, zoals Cristiano Ronaldo de bijnaam CR7 heeft. Je best doen op je werk, ook als het allemaal even niet goed gaat, dat is de betekenis van HW4. Het begon als grap, maar mensen voelen de boodschap van het refrein: “Ik ben HW4, jij bent HW4, wij zijn allemaal HW4”.

Hoe kwam Heiko op de track terecht?

Nadat ik de eerste versie van het nummer had gemaakt, belde ik de teammanager van HSV voor de lol op. Ik vroeg hem of hij Heiko het nummer wilde laten horen, misschien dat Heiko dan wel mee zou willen doen. Het was gewoon een geintje, ik dacht niet dat hij zou reageren. Als hij al zou reageren, zou het vast een nee zijn, dacht ik. Maar Heiko belde en zei: “Ik wil meedoen. Wanneer moet ik langskomen voor de opnames?”

Dat moet geweldig zijn geweest voor jou als HSV-supporter.

Zeker, ik had het nooit verwacht. Ik ben maar een kleine, lokale artiest hier in Hamburg, dus voor mij was dit als een droom die uitkwam. Heiko kwam naar de studio! Ik dacht dat hij vast een persmanager of zaakwaarnemer bij zich zou hebben, maar Heiko kwam gewoon alleen. Ik vroeg hem of het normaal was voor voetballers om zonder aanhang te komen. Heiko lachte, keek me aan en zei: “Ik ben volwassen. Ik kan dit best alleen.” Hij was heel aardig, down-to-earth, een goed mens. “Dit is een kans die ik maar een keer in mijn leven krijg. Die moet ik pakken,” zei Heiko.

Kon Heiko eigenlijk een beetje zingen?

Hij moest eerst even wennen, omdat het niet zijn dagelijks werk is om de introductie en het refrein van een hiphopnummer op te nemen. Zijn stem trilde een beetje, maar uiteindelijk leek hij net een professional. We hebben veel gelachen in de studio. Ik denk dat Heiko niet had gedacht dat er mensen waren die zijn manier van spelen zo erg konden waarderen. Na een middagje waren we klaar en konden we het nummer afmixen.

Hoe reageerden de supporters van HSV toen jullie het nummer uitbrachten?

Toen we het nummer aankondigden, hadden ze eerst zoiets van: o nee, alsjeblieft niet nog meer gedoe om Heiko. Maar toen ze de lyrics hoorden en begrepen waar het nummer over gaat, waardeerden ze het. Veel supporters denken ook dat voetballers in een andere wereld leven, maar Heiko stapte de supporterswereld in en liet zo zien dat hij dichtbij ons staat en loyaal is aan de club.

Gaat het een beetje los als je het nummer opvoert?

Ja, ik speel het nummer altijd tijdens concerten in Hamburg. Dan gaan mensen helemaal uit hun plaat, bijvoorbeeld toen ik vorig jaar zomer op mocht treden voor een vriendschappelijke wedstrijd van HSV tegen Fulham. De supporters schreeuwen en zingen het refrein hardop mee. Iedereen is nu HW4, ook al is dat pas echt gebeurd na zijn vertrek uit Hamburg.

Er zijn ook niet genoeg HW4’s in het moderne voetbal.

Zeker, zeker. Dat is een van de redenen dat ik het nummer heb gemaakt. Het jaar na Heiko’s vertrek naar Real Betis Sevilla ging het weer slecht met HSV, dus het lag niet aan hem dat het slecht ging. We strijden nu nog steeds tegen degradatie. Ik denk dat er wel veel HW4’s in de voetbalwereld zijn, maar dat zijn niet de gasten die je steeds in de media ziet. De HW4’s vechten op de achtergrond in stilte voor hun club.

Hoe is het contact tussen jou en Heiko sinds zijn vertrek naar Sevilla en Ajax?

We whatsappen nog steeds en Heiko stuurt me regelmatig shirtjes zodat we die kunnen verloten onder HSV-supporters of veilen voor het goede doel. De helft van de winst van het nummer is ook naar een goed doel gegaan. Anderhalve week geleden ging ik met wat maatjes naar Amsterdam en vroeg ik Heiko of we hem konden bezoeken. “Kom maar,” zei Heiko. “Ik geef je kaartjes voor de wedstrijd tegen FC Twente.” Ik vind het natuurlijk wel jammer dat hij niet veel speelt in Amsterdam, maar het was leuk om Heiko weer te zien.

Ajax heeft net Schalke 04 geloot in de Europa League, een andere ex-club van Heiko.

Haha, ja ze maken er al grapjes over hier in Duitsland. Op social media gaan al memes rond waarin ze zeggen dat Schalke nu de klos is, omdat ze tegen HW4 moeten.

Het is wel dubbel, toch? Je bedoelt het goed, maar HW4 is ook een soort grap geworden.

Jazeker. Het is een mix van twee dingen. Het is een soort grap, maar uiteindelijk erkennen mensen wel dat hij een hardwerkende speler en een goed mens is. Heiko is een legende hier in Hamburg. Niet omdat hij zo goed kon voetballen, maar om zijn persoonlijkheid.

