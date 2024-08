Hoe het is om de hele dag coronatesten af te nemen

Laboratoriumassistenten behoren tot de vele zorgverleners die dagelijks aan COVID-19 worden blootgesteld. Je mag je alleen laten testen als je klachten hebt of als je in nauw contact bent geweest met iemand die het virus heeft. Maar dat weerhoudt mensen die geen klachten hebben er niet van om alsnog een test te laten afnemen. Daardoor kan het voorkomen dat systemen overbelast raken, waardoor mensen soms een week op hun uitslag moeten wachten.

Eloise* werkt in een lab in Straatsburg. Vanwege de drukte werkt ze sinds het begin van de pandemie al zes dagen per week, en haar gebied is sinds kort een van de zwaarst getroffen plekken van het land. VICE sprak Eloise over haar dagelijks leven, en hoe ze tegen de crisis aankijkt.

Videos by VICE

VICE: Hey Eloise. Waarom laten mensen zich zonder reden testen?

Eloise: Ze hebben altijd wel een reden, maar die reden is vaak gewoon niet zo goed. Als het rustig is laten we vaak wel mensen zonder verwijsbrief binnen [in Frankrijk krijgen mensen met een verwijsbrief voorrang]. We vragen altijd waarom ze getest willen worden en vaak zeggen ze: “Gewoon, voor het geval dat”. Maar dat zorgt er alleen maar voor dat mensen die echt hun uitslag moeten horen daar nog langer op moeten wachten. Ik snap dat het niet fijn is als je bang bent dat je iemand anders aan kunt steken, maar als je geen symptomen hebt, wees dan gewoon redelijk en blijf weg. Ga gewoon een paar dagen in quarantaine.

Hoeveel tests neem je per dag af?

Gelukkig doen wij alleen PCR-tests in de ochtend. We testen van zeven uur ‘s ochtends tot één uur ‘s middags, behalve op zondagen. Ik tel ze niet echt, maar ik schat in dat ik om de vijf minuten een nieuw iemand help. En we zijn met z’n drieën, dus ga maar na.

Hoe is het om de hele dag wattenstaven in neuzen te steken?

Laten we zeggen dat het weer eens wat anders is. Vroeger nam ik vooral bloed af. Ik mis dat wel een beetje. Dit is natuurlijk een stuk intiemer dan iemand in z’n arm prikken. Soms komt er weleens snot uit, of blijft dat zitten op het wattenstaafje. Dat hoort er gewoon bij en het maakt mij weinig uit, maar de mensen die zich laten testen vinden het vaak wel een ding. Dan is het onze taak om ze op hun gemak te stellen. Ze vinden het al spannend of het pijn doet, dus als ze zich ook nog druk gaan maken om het snot dan wordt het wel erg dramatisch.

Doet het nou eigenlijk pijn?

Nee, en ik snap ook niet echt waarom mensen dat denken. Als je het slecht toedient misschien wel, maar dat komt zelden voor. Het is echt niet zo ingewikkeld om een PCR-test correct uit te voeren.

Waarom maken mensen er dan zo’n ding van?

Omdat ze net pech hebben gehad, of zich gewoon wat aanstellen. Het is ook niet per se prettig natuurlijk. Je krijgt een nasofaryngeaal uitstrijkje, wat inhoudt dat het wattenstaafje helemaal tot aan je slokdarmhoofd komt, en dat zijn we helemaal niet gewend. Soms gaan je ogen wat tranen, dat is normaal. Misschien voel je je het eerste kwartier erna nog niet zo prettig. Maar een iemand zei een keer dat hij het gevoel had dat hij verkracht was, toen geloofde ik echt mijn oren niet.

Zie je vaak dezelfde mensen terugkomen?

Ja, we hebben wel een aantal vaste bezoekers. Sommige ken ik zelfs van naam, ik weet ook dingen van hun persoonlijke leven. Er zijn zeker tien mensen die we elke week zien. We proberen ze te overtuigen om niet zo vaak te komen, en te laten beseffen dat het zinloos is om jezelf zo vaak te laten testen en het systeem er enorm door wordt vertraagd. Ik heb weleens mensen geweigerd omdat ze een paar dagen eerder ook al waren getest, en ze de uitslag nog niet eens hadden. Sommige mensen laten zich ook tegelijkertijd bij meerdere labs testen omdat ze denken dat één test niet betrouwbaar genoeg is.

Ben je bang dat je zelf besmet raakt?

Nee, niet echt. Ik heb het al gehad, ik denk dat ik het op werk heb opgelopen. Natuurlijk kan ik ook opnieuw besmet raken – daar zijn steeds meer gevallen van bekend – maar het komt wel weinig voor. En ik weet ook wat ik ongeveer kan verwachten. Ik ben niet per se bang, maar erger me vooral. Er komen de hele dag mensen langs die zich niet aan de regels houden. Ze doen hun mondkapje bijvoorbeeld helemaal af [terwijl je die in Frankrijk alleen onder je neus mag trekken], of hoesten terwijl ik naast ze sta. Je zou bijna denken dat ze het expres doen. We nemen een risico om ze te helpen en het virus te bestrijden, dan kun je je toch wel op z’n minst aan de regels houden.

Wie was je ergste patiënt tot nu toe?

Ik denk de man die me, vlak nadat ik het wattenstaafje in zijn neus had gestoken, vroeg of ik mijn nummer wilde geven en mee uit eten wilde. Hij had erg veel lef. Hij was in contact geweest met iemand die besmet was, dus het was echt de slechtste versiertruc ooit.

Wat vind je het vermoeiendste aan je werk?

Vooral de herhaling. Normaal gesproken heb je genoeg tijd om met patiënten te praten, ze te vragen waarom ze er zijn, vooral voor een bloedtest. Maar nu moeten we snel handelen. Voor PCR-tests moeten we steeds hetzelfde protocol volgen en elke keer vragen of iemand klachten heeft. Aan het eind van de dag voel ik me net een robot.

Heb je nog advies voor mensen die zich binnenkort laten testen?

Doe het echt alleen wanneer je klachten hebt. En hou afstand – dat lijkt vanzelfsprekend, maar ik zie elke dag dat mensen in de rij binnen een meter van elkaar staan. Soms raken ze elkaar zelfs aan. Laat ik zeggen dat het in ieder geval niet echt helpt. Kortom: volg gewoon het advies van de zorgverleners en alles komt goed.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Frankrijk