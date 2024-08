Hoe het aandeel van Facebook een duik maakt door racisme en Russische trollen

Foto via Facebook/Mark Zuckerberg

Facebook zat de afgelopen paar jaar in de voorhoede van techbedrijven die ontzettend lekker gingen op de aandelenmarkt. Het bedrijf werd wel 90 procent meer waard. Die tech-run zorgde er weer voor dat het totaal van de beurs waar je een aandeel Facebook kunt kopen, NASDAQ, in vier jaar tijd zelf zo’n 50 procent meer waard werd.

Maar sinds een paar dagen staat de uitvinding van Mark Zuckerberg weer even met beide benen op de grond.

Maandag daalde de koers van Facebook met meer dan 4 procent, om aan het einde van de middag op de laagste koers in een maand te staan. Die inzakking komt op een moment dat negatieve mediaberichten als paddenstoelen uit de grond schieten. Of het nou ging over het onsmakelijke advertentiebeleid – een onderzoek van ProPublica liet zien dat je dat je als bedrijf advertenties kon targetten door gebruik te maken van termen als ‘jodenhaters’ – of om het groeiende schandaal over de verkoop van advertenties aan Russen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, Facebook kreeg het zwaar te verduren.

Hoe de koers van Facebook de afgelopen dagen inzakte (bron: FactSet)

De Washington Post schreef dit weekend in detail dat de regering van Obama Facebook herhaaldelijk vroeg om foutjes uit het platform te halen, die kennelijk door de Russen werden gebruikt om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Het verhaal laat de lange strijd zien die Facebook levert om de Russen bij te houden en hun capriolen te stoppen.



Volgens The Post heeft Obama Facebookoprichter en ceo Mark Zuckerberg persoonlijk benaderd. Dat deed hij negen dagen nadat Zuckerberg publiekelijk had gezegd dat hij het een gek idee vond om te beweren dat de verkiezingen echt werden beïnvloed door nepnieuws dat via Facebook werd verspreid.

Het bedrijf heeft inmiddels erkend dat een Russische ‘troll farm’ tijdens de verkiezingscampagne van 2016 honderdduizend dollar heeft uitgegeven aan de verspreiding van propagandafilmpjes via Facebook. Een bericht van VICE News laat zien dat er waarschijnlijk veel meer van dit soort ongereguleerde campagnes op het platform rondgaan. Daardoor zou het wel eens kunnen dat Facebook meer gereguleerd zal gaan worden door de overheid, zoals dat nu al met andere media, zoals televisie, radio en kranten, gebeurd.

In Silicon Valley en op Wall Street speculeren steeds meer mensen over de vraag of Facebook en andere grote techbedrijven steeds meer te maken zullen krijgen met bemoeienis vanuit Washington. Dat speculeren begint onderhand op een gezelschapsspel te lijken.

Zo schreef Scott Galloway, hoogleraar business studies aan New York University en tech-consultant, vrijdag nog dat het er voor de grote techbedrijven steeds slechter uitziet. “Het wordt duidelijk dat al die bedrijven een donkere kant hebben en dus te maken zullen krijgen met dezelfde controle en standaarden als andere bedrijven.”

Alsof dat niet genoeg was, maakte Facebook vrijdag bekend dat Zuckerberg zelf de komende achttien maanden een groot deel van zijn aandelen wil gaan verkopen. Van de opbrengst wil hij liefdadigheidsprojecten gaan financieren. Zoals dat wel vaker gaat als een oprichter aandelen in zijn eigen bedrijf verkoopt, besloten andere aandeelhouders zijn voorbeeld te volgen. En als er veel aandelen worden aangeboden, zorgt dat vaak voor een koersdaling.

Nog wat dingen om op te letten:

Sinds Facebook in mei 2012 de aandelenmarkt op ging, is het aandeel vier keer zoveel waard geworden. Ondanks de verkoopgolf staat de koers er dus nog best goed voor. Kijk maar naar deze grafiek:

bron: FactSet

Google en Facebook zijn volgens eMarketer in 2017 verantwoordelijk voor 63 procent van de digitale investeringen in de Verenigde Staten.

In het najaar van 2015 beloofden Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan gedurende hun leven 99 procent van hun Facebook aandelen weg te geven. Als je kijkt naar wat Zuckerberg volgens Bloomberg aan vermogen heeft, zou je daarmee op een totaal van meer dan 71 miljard dollar uitkomen.

