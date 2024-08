Hoe het de Kardashians al tien jaar lang lukt om onze aandacht op te eisen

In 2007 was Kim Kardashian min of meer bekend, maar echt veel respect voor haar was er niet. Men kende haar als stylist en als de sidekick van Paris Hilton, maar het was vooral de sekstape die tegen haar zin werd gereleased waar mensen haar van kenden. In die tijd waren realitysterren uit shows als The Bachelor en The Hills vaak in roddelbladen te zien, maar ze werden absoluut nog niet serieus genomen. De eerste afleveringen van Keeping Up with the Kardashians brachten daarin weinig verandering. “Ontwerpers leenden haar niet eens kleding uit,” vertelt populaire-cultuurcriticus Perez Hilton.

Maar goed, het tij kan keren – dat zien we in een teaser voor het tiende seizoen van de realityserie. In de openingsbeelden van het eerste seizoen stond de familie nog voor een goedkoop achtergrondje: een generieke foto van een stad. In de teaser staan ze opnieuw voor dat achtergrondje, maar nu zie je ook waar ze vandaan komen. Kris komt kalmpjes aanvliegen met een privé-helikopter, Khloe legt haar gewichten neer om haar fitnessimperium te benadrukken, Kendall verlaat net de modeshoot waar ze is omdat ze een monstercarrière heeft als supermodel, en ga zo maar door.

Kim komt, net als in de originele intro, te laat aankakken, maar nu wordt ze statig, koninklijk, ja eigenlijk als een soort godheid in beeld gebracht, terwijl mensen haar een glimmend nauwsluitend pak aanmeten. En ondanks dit haast absurde vertoon van weelde en glamour dient de kijker zich nog met de familie te moeten kunnen identificeren. Na gekleed te zijn rent Kim de set op, waar haar zussen en moeder bijna ten einde raad aan het wachten zijn. Ze neemt een dramatische pose aan, waardoor haar zusters niet meer te zien zijn (“Oh, come on,” verzucht Kendall), en dan doet Kylie een stap opzij om het achtergrondje omlaag te laten zakken – net als tien jaar geleden.

De teaser toont zo de duizelingwekkende proporties die hun roem heeft aangenomen, maar het toont ook wat de familie zo aantrekkelijk maakt om naar te kijken. Ze zijn zowel net als wij als totaal, ongelofelijk niet zoals wij. Een all-American familie die ook nog eens waanzinnig rijk, beroemd en machtig is.

Hoe heeft het zover kunnen komen? In de kern heeft Kims ‘beruchte’ sekstape de familie op de kaart gezet, maar de opmars naar het hoogste niveau van roem was tegelijkertijd behoorlijk uitgekiend. In 2011 lichtte Kris Jenner daarover een tipje van de sluier op. In haar autobiografie schreef ze: “Bij ieder nieuw seizoen van de tv-serie dacht ik: hoe zorgen we ervoor dat we onze fifteen minutes of fame omzetten in 30 minuten?”



Het antwoord lag in een gewiekst staaltje manipulatie van de roddelpers en het entertainmentnieuws. De aandacht die dat opleverde sneed aan twee kanten: fans bleven geïnteresseerd, én het zorgde voor een gemakkelijke aanwas van nieuwe kijkers voor alle spin-offs. Zo kwam het dat Kourtney in 2009 vertelde dat ze zwanger was, maar daarbij niet vertelde wie de vader was. “Daarvoor kijk je maar naar de show,” zei ze. En ook Kim kondigde haar zwangerschap aan net voor het nieuwe seizoen begon van Kourtney and Kim take Miami, een spin-off. Informatie over het geslacht van de baby werd als wisselgeld voor roem ingezet: het werd onthuld in de eerste aflevering van Keeping up with the Kardashians.





Kim Kardashian en Paris Hilton bij de premiere van Entourage, in 2006. Foto door Gregg DeGuire via Getty Images.

Deze strategie was in het begin erg succesvol, maar zette later kwaad bloed. Want ja: er keken in 2011 meer dan tien miljoen mensen naar de special die werd gemaakt over Kims verloving en huwelijk met Kris Humphries. Maar toen het stel 72 dagen later weer scheidde, waren de beschuldigingen dat het huwelijk een grote publiciteitsstunt was niet van de lucht. The New York Post had het over een “Big A$$ Sham”, en Kristen Wiig zei: “Mensen zeggen dat Kim alleen is getrouwd voor de 17 miljoen dollar die haar dat opleverde. Maar dat is niet waar. Ze is ook getrouwd voor de aandacht die ze ervoor kreeg.” In 2012 schreef The Post vervolgens dat het merk Kardashian “volledig vergiftigd” was.



Tegen april van dat jaar openbaarde Kim haar relatie met Kanye West. Een meesterzet, waardoor het medianarratief rondom haar persoon weer compleet veranderde. Kanye krijgt vaak de credits voor het opknappen van Kims imago – hij heeft haar opnieuw gestyled, en in 2013 adviseerde hij haar om een nieuwe PR-adviseur aan te nemen om haar eigen merk beter op te bouwen. Maar Kim werd nog steeds niet bijzonder serieus genomen. Toen ze in 2013 op het Met-gala verscheen in een outfit die volgens het internet leek op een bank met een bloemetjesmotief, werd dat een geinig memepje. Vogue cropte haar uit de foto van Kanye, waarna hij vervolgens wel op hun ‘best gekleed’-lijst terecht kwam.

Maar het verkeerde opnieuw: in 2014 trouwde het stel dat nu minzaam Kimye werd genoemd. Die bruiloft bracht de Kardashian-familie op een niveau van waardering en aanzien dat tot dan toe ongekend was. Kim en Kanye stonden samen op de cover van Vogue, wat daarvoor ondenkbaar leek te zijn voor Kim. Perez Hilton zei het heel bot: “Zonder Kanye was Kim niet op die cover terecht gekomen.” Maar Amanda Scheiner McClain, hoogleraar communicatiewetenschappen en de schrijver van Keeping Up The Kardashian Brand: Celebrity, Materialism, and Sexuality, stelde het iets voorzichtiger: “Kanye gaf de suggestie om haar kledingstijl te veranderen: ze zag er niet meer uit als een partygirl uit Californië, maar als een high fashion-model, iemand bij wie de haute couture in het bloed zit.”

In 2015 kwam het boek Selfish uit, wat volledig bestond uit selfies van Kim die ze de afgelopen jaren had gemaakt. De ontvangst ervan was exemplarisch voor hoe erg de dingen zijn veranderd sinds 2011. De publieke opvatting van wat Kims roem betekende, was volledig gekanteld: Selfish werd onthaald als een stuk hoogwaardige conceptuele kunst. Kunstcriticus Jerry Saltz (van New York Magazine) noemde het het Amerikaanse antwoord op de ‘Mijn strijd’-cyclus van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård. Ons eigen i-D noemde Kim de ‘Andy Warhol van onze tijd’. Scheiner McClain omschreef het boek als een “niet-ironisch kunstfotografieproject waarin onze noties van schoonheid, roem en narcisme worden onderzocht.”

Sommige feministische critici vonden dat het boek ‘empowering’ was. Zij plaatsten de publicatie ervan in het kader van de hack van haar iCloud-foto’s, waardoor er buiten haar wens en controle om naaktfoto’s van haar waren gelekt. Door het boek nam Kim de touwtjes van haar eigen imago stevig in handen. De eerdere kritiek dat ze talentloos, leeg, en volkomen egocentrisch was werd in het werk geïncorporeerd, en zo werd ze als sterk en revolutionair gezien. Kim Kardashian had haar enorme roem weten om te zetten naar een vorm van performance art.

De Kardashians zijn min of meer de beroemdste familie van Amerika. “De spanne en hoeveelheid media- en publieksaandacht voor de Kardashians zijn ongekend,” legt Hilton uit. En hoewel er niet meer zoveel mensen naar hun tv-serie kijken als voorheen – dankzij sociale media krijgen we real time updates over de familie – maar het is nog altijd een groot onderdeel van het voortdurende gesprek dat over ze wordt gevoerd. En ook hun oude streken zijn ze niet verleerd. Twee dagen voor de jubileumaflevering van de show op de buis te zien was, liet TMZ weten dat Kylie Jenner zwanger is.