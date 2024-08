Hoe het is als je moeder of vader in de seksindustrie werkt

Als kind vond ik het al vies als mijn ouders elkaar een kus gaven, en bij het idee van seks ging ik ongeveer over mijn nek. Ik weet nog dat mijn vader een bijrolletje in een televisieserie kreeg, waarin hij in een seksscène speelde. De volgende dag op school schreeuwden twee klasgenootjes: “Uhlg, we zagen je vader naakt op televisie en hij had seks.” Ik ontkende dat het mijn vader was en heb dagen gehuild omdat ik me zo schaamde.

Nu ik uit de puberteit ben, ben ik blij voor mijn ouders dat ze het nog met elkaar doen. Maar nog steeds zie ik het liever niet voor me, en gelukkig hoeft dat ook niet. Maar wat nou als je ouders de kost verdienen door met seks bezig te zijn? Is seks dan een standaard gesprek aan de keukentafel, of wordt het in de doofpot gestopt? Ik vroeg het een aantal mensen van wie de vader of moeder in de seksindustrie werkt.

Charlotte (26)

Broadly: Hoi Charlotte, wat doet jouw vader voor werk?

Charlotte: Mijn vader werkte toen ik kind was bij Casa Rosso, een sekstheater op de Wallen. Hij was eerst heel lang lichtman, toen hij steeds groter en dikker werd is hij bouncer geworden. Hij is gestopt in het nachtleven toen ik negen was, daarna ging hij naar de modeacademie.

Wat was het eerste moment dat je erachter kwam dat je vader iets anders

deed dan de meeste vaders?

Het duurde lang voordat ik wist dat Casa Rosso een sekstheater was. Ik dacht altijd dat het een restaurant of een bioscoop was en ik begreep nooit waarom ik niet naar binnen mocht. Maar ik vroeg me als kind al snel af in wat voor wereld mijn vader zat, hij kende altijd van die rare types. Vaak gingen we samen na school hangen in de stad, en dan ging hij langs vrienden in het casino, terwijl ik met mijn barbiepop zat te spelen.

Hij kende ook veel prostituees, maar ik had geen idee wat zij deden. Ik dacht altijd dat ze honger hadden omdat ze zo smekend keken, want zo keek ik alleen als ik honger had. Mijn vader en ik gingen dan cakejes halen en uitdelen aan de prostituees.

Wat zei je vroeger als er werd gevraagd wat je vader voor werk deed?

Ik zei altijd dat mijn vader een uitsmijter was, ook al wist ik helemaal niet wat dat was, en die kinderen eigenlijk ook niet. Soms kwam hij wel thuis met een blauw oog of een gebroken vinger omdat hij iemand had geslagen – dan zei hij dat hij was gevallen en dat vond ik dan wel stoer. Ik dacht dat hij een beschermer was bij een restaurant om te zorgen dat vervelende mensen hun bord leeg aten, want dat deed hij ook altijd bij mij als ik mijn bord niet op at. Ouders op de basisschool deden wel afstandelijk als ik vertelde dat mijn vader bouncer was bij Casa Rosso, maar gelukkig mocht ik wel altijd komen spelen.

“Als ik hem in de ochtend wakker maakte, had hij twee uur daarvoor nog naar seks staan kijken – dat vind ik nu een goor idee.”

Schaamde je je voor het beroep van je vader?

Ik vond het als kind altijd wel cool dat hij iedereen kende. Toen ik in de puberteit kwam, vertelde hij dat het geen restaurant maar een sekstheater was. Een paar jaar later vertelde hij dat hij ook lichtman was geweest, dat vond ik wel een viezig idee. Als ik elke dag naar live seks zou kijken, zou ik er geen gevoel bij hebben; ik wil niet weten hoe hij naar seks kijkt. Ik ben wel blij dat het om seksshows gaat, want ik zou het problematischer vinden als mijn vader de uitvinder van de vibrator zou zijn. Dan zou ik elke keer als ik mijn vibrator gebruik aan mijn vader denken.

Ben je zelf wel eens naar een show gaan kijken?

Ik ben op mijn 22e met collega’s naar een seksshow geweest in Casa Rosso, dat vond ik superongemakkelijk. Ik kon alleen maar denken aan mijn vader die hier vijf dagen per week licht stond te schijnen op seksende mensen. Als ik hem in de ochtend wakker maakte, had hij twee uur daarvoor nog naar seks staan kijken – dat vind ik nu een goor idee. Je vader is toch altijd je teddybeer, en dat gevoel verdween wel een beetje.

Zou je zelf in de seksindustrie willen werken?

Het lijkt me wel tof om iets in die industrie te doen. Maar wat mijn vader deed, dat lijkt mij een afschuwelijke baan.

Ben je zelf open over seks?

Ja ik ben zelf heel open over seks, omdat er bij ons thuis geen taboes waren. Dat vind ik fijn. Mijn vader was altijd heel relaxed en open over de wallen, dus als ik vragen heb over seks of drugs, is hij de eerste persoon aan wie ik dingen zou vragen. Hij is heel beschermend en haat het dan ook als ik een vriendje heb. Ik denk dat dat komt omdat hij door zijn beroep wéét wat voor enge mensen er op de wereld rondlopen.

Denk je dat er bepaalde stigma’s zijn over de seksindustrie?

Ja. Iedereen denkt dat alle mensen in de seksindustrie vieze criminelen zijn. Dat is onzin, want er werken ook mensen met kinderen, zoals mijn vader. Mensen vinden dat je niet in de seksbranche ‘hoort’ te werken. Ik snap niet dat mensen elkaar niet lekker laten doen waar ze zelf zin in hebben. Het is namelijk geen afschuwelijke maar juist een interessante wereld, waar mensen niks vanaf weten.

Elizabeth (18), doet eindexamen en werkt in de sekswinkel van haar vader

Broadly: Hoi Elizabeth, waar werkt jouw vader? Elizabeth: Mijn vader heeft twee sekswinkels op de wallen die op 50 meter van elkaar vandaan liggen. De winkel in de Warmoesstraat is de mooiste sekswinkel van de hele stad. Het is net een Apple store, heel open en licht, alleen dan met seksspeeltjes. Mijn vader werkt al twintig jaar in deze industrie en heeft deze winkel geopend omdat hij wilde laten zien dat niet alle sekswinkels vies zijn.

Wanneer kwam je erachter dat je vader iets anders deed dan de meeste vaders?

Ik was zes of zeven en vroeg aan mijn oppas wat mijn ouders voor werk deden. Zij wist niet goed wat ze daarop moest antwoorden dus zei ze dat mijn ouders speelgoed verkochten voor volwassenen. Ik vond het geweldig en de volgende dag vroeg ik aan mijn ouders wat speelgoed voor volwassenen precies betekende. Ze hebben toen eerlijk verteld dat het ging over seks. Ik was vooral teleurgesteld dat ik er niet mee mocht spelen.

“In de puberteit dacht ik wel: wow, mijn vader verkoopt vibrators.”

Vind je het gênant dat je vader sekswinkels heeft?

In de puberteit dacht ik wel: wow, mijn vader verkoopt vibrators. Maar ik heb me nooit geschaamd. Mijn ouders deden er zo normaal en open over waardoor ik het zelf ook normaal vond, en nu vind ik het alleen maar tof.

Wat zei je als kind als er werd gevraagd wat je ouders deden?

Op de basisschool moesten we een keer in de kring vertellen wat onze ouders voor werk deden – ik was wel aan het aftellen totdat ze bij mij waren, maar ik vertelde altijd de waarheid. Ik was best een populair meisje dus zolang ik er cool over deed, vond iedereen het cool.

Zou je zelf in de seksindustrie willen werken?

Het eerste wat ik dacht toen ik 18 werd, was dat ik in de winkels van mijn vader kon werken. Sinds een paar maanden werk ik in zijn winkel op de Warmoesstraat, Heaven07. Onze winkel draait voornamelijk om de vrouw en om koppels. Er werken bij ons vooral vrouwen, omdat vrouwen zich meer op hun gemak voelen als ze met andere vrouwen over seks praten. We verkopen geen huidskleurige vieze goedkope dildo’s, maar juist moderne mooie vibrators waarvan je niet eens door zou hebben dat het een seksspeeltje is als ze op tafel zouden staan.

Ik voel me echt een social worker omdat ik hele intieme gesprekken met mensen heb. Seks is een heel groot deel van je leven en het is heel tof dat ik mensen kan helpen om orgasmes te bereiken. Het lijkt me fun om later de winkels van mijn vader over te nemen. Van sommige dingen heeft hij ook geen verstand omdat hij een man van 60 is, zoals van de lingerie-afdeling. Dat kan ik beter uitzoeken.

Hoe open ben jij over seks?

Ik praat zeker makkelijk over seks omdat het bij ons thuis als iets normaals wordt gezien. Ik voel me bij jongens altijd veilig om te praten over seks en over wat ik fijn vind. Mijn ouders begonnen toen ik elf was over seks en seksuele voorlichting. Dat vond ik wel een beetje naïef, want mijn broertje en ik wisten al láng wat dat was.

Heb je zelf een seksspeeltje uit je vaders winkel?

Ik heb een kleine standaard clitoris-vibrator, maar die heb ik online aangeschaft. Ik wilde niet naar mijn vader toe gaan van: “Pap ik geef je geld, dan pak ik een vibrator”, alhoewel hij dat wel prima zou vinden.

Denk je dat er bepaalde vooroordelen zijn over de seksindustrie?

Ja. Mensen denken altijd dat alle sekswinkels donkere kelders met vieze mannetjes zijn. Ik ben daarom heel trots op mijn ouders dat ze dat idee doorbreken door dit soort winkels te openen. Ik vind het heel irritant als er giechelende meisjes in de winkel komen die voor de grap naar binnen komen en met speeltjes gaan spelen. Andere mensen worden dan ongemakkelijk en voelen zich opgelaten, dat is het laatste wat we willen.

Sven (24), is sales agent

Broadly: Hey Sven, wat is het beroep van je moeder?

Sven: Mijn moeder heeft een porno-uitgeverij. Het begon met mijn opa die toen hij jong was een krantenwijk had. Bij die kranten verkocht hij illegaal erotische verhaaltjes, en die blaadjes werden steeds succesvoller. Een van die blaadjes, de Chick, was een aanleiding voor een rechtszaak, die hij won. Door mijn opa is porno nu legaal, tof hé? Hij is echt een baas.

Wat was het eerste moment dat je er erachter kwam dat je moeder iets anders

deed dan de meeste moeders?

We moesten op school vertellen wat onze ouders voor werk deden, toen heeft mijn moeder het uitgelegd aan mij en mijn broertjes. Ze zei: “Mama verkoopt boekjes met blote meiden en mannen vinden het leuk om daar naar te kijken”. Ik snapte er geen reet van, pas later begreep ik dat ze een pornobedrijf had.

Wat zei je als kind als er werd gevraagd waar je moeder werkte?

Ik zei altijd tegen vriendjes dat mijn moeder een uitgeverij had. Als kind dacht ik dat je je beroep kon kiezen, dus ik begreep niet waarom mijn slimme moeder niet voor een ander beroep had gekozen. Nu vind ik het juist een tof verhaal om te vertellen aan mensen.

“Nu ben ik vooral heel trots op mijn moeder. Mijn ouders waren gescheiden, dus ze was vader, moeder, pornobaas in één, en ze had drie jongens thuis die haar baan ook nog eens kut vonden.”

Schaam je je dat je moeder een pornobedrijf heeft?

Toen ik jonger was schaamde ik me wel voor haar werk dus praatte ik er liever niet over.

Mijn moeder is best een knappe vrouw, jongens op de middelbare school schreeuwden vaak : “Je moeder is toch een hoer, je moeder is toch een pornoster, je moeder is een milf die ik wil neuken”, daar voelde ik me kut over.

Nu ben ik vooral heel trots op mijn moeder. Mijn ouders waren gescheiden, dus ze was vader, moeder, pornobaas in één, en ze had drie jongens thuis die haar baan ook nog eens kut vonden. Dat heeft ze heel knap gedaan, ze heeft werk en privé ook altijd goed heeft weten te scheiden, of bijna altijd. Een keer werd ik in de ochtend wakker, en toen stond er een man en een vrouw die ik niet kende voor mijn kamerdeur. Ze vroegen of ze hier konden douchen. Ik wilde mijn vriendin een bericht sturen maar ik appte per ongeluk mijn moeder, die mij meteen belde waarom ik thuis was. Ze was vergeten te melden dat ik niet thuis moest zijn, er werd een seksfilm opgenomen. Ze zei: “Ja fuck it, we verkopen het thuis toch ook.”

Lees je de porno die ze uitgeeft?

Nee, maar mijn vriendin leest wel het erotisch magazine van mijn moeder, de Oh . Dat vind ik leuk, want vaak als ze heeft gelezen, krijg ik een ‘toetje’. Ik was eigenlijk nooit echt geïnteresseerd in de zaak van mijn moeder, meer in opa’s verhalen. Een paar maanden geleden vroeg ik aan mijn moeder hoe ze eigenlijk geld verdiende, aangezien de pornoblaadjes allemaal verdwijnen. Ze vertelde over de webcamindustrie die booming is, pakte haar laptop erbij, logde in op een sekssite, en daar zag je allemaal meiden achter de webcam zitten. “Heeey Sandy”, riepen ze allemaal blij toen ze mijn moeder zagen. Dat vond ik wel gek.

Zou je zelf in de seksindustrie willen werken?

Ik heb een tijd geleden gevraagd of ze een baantje voor me had, maar dat had ze niet. Ik heb toen ik 18 was wel een keer als bijbaantje de studio schoongemaakt, waar af en toe iets wordt opgenomen. Ik moest allemaal pornobladen sorteren, maar vooral veel weggooien. Dat vond ik zonde, dus heb ik er een paar in mijn binnenzak gestopt om aan mijn vrienden te geven.

Ben jij open over seks?

Ik ben zelf wel open over seks omdat taboes er bij ons thuis nooit echt zijn geweest. Maar het was geen standaard onderwerp aan de keukentafel. Toen ik in de puberteit kwam begon mijn moeder over condooms en seks, daar wilde ik niks van weten.

Denk je dat er bepaalde vooroordelen zijn over de seksindustrie?

Iedereen dacht altijd dat de porno allemaal op mijn moeders kantoor werd opgenomen, dat is niet zo.