Hoe het is om als twintiger een seksloze relatie te hebben

Je hebt niet geleefd tot je een tijdje hebt drooggestaan. Er is iets aan een periode van gedwongen celibaat en vrijgezel zijn waardoor je alles opeens weer helder ziet. Of dat is tenminste wat Josh Hartnett ons deed geloven in 40 Days, 40 Nights.

Maar nu, met alle berichten dat tieners minder drinken, drugs gebruiken, en roken, en eigenlijk gewoon in een groep rimpelloze veertigers veranderen tegen de tijd dat ze de 25 jaar aantikken, begint droogstaan ook iets te worden dat in relaties gebeurt. Een onderzoek dat in augustus werd gepubliceerd, ontdekte dat millennials in de Verenigde Staten minder vaak seks hebben – met die ‘hook-upcultuur’ die volgens sommige moraalridders wordt aangewakkerd door datingapps valt het dus ook wel mee.

Droogstaan is niet alleen iets wat vrijgezellen overkomt, zo lijkt het, dus spraken we een paar mensen over hoe ze in seksloze relaties zijn beland en hoe dat nu gaat.

“Ik zou wel vaker willen als hij beter was in bed”

Ik zou wel vaker zin hebben dan nu, als de jongen waarmee ik date beter was in bed. Elke keer als ik bij hem ben, stelt het voorspel weinig voor, dus ben ik smoesjes gaan verzinnen. Hij beft me ook nooit. Ik was geschokt toen we voor het eerst seks hadden: hij had daarvoor een lange relatie gehad, dus ging ik ervan uit dat hij meer ervaring zou hebben. Misschien heb ik gewoon heel goede bedpartners gehad in het verleden, maar ik kan er tegen hem niets over zeggen omdat zijn ex vreemdging, en hij niet tegen kritiek kan. Hij huilde zelfs toen ik probeerde het uit te maken. Nu doe ik echt m’n best om seks met hem te vermijden. Ik weet niet zo goed hoe lang dit nog door kan gaan.

— Laura, 24 jaar

“Om eerlijk te zijn, mis ik de seks niet echt”

Ik raakte ongeveer een jaar geleden mijn baan kwijt en ben daarna enorm veel aangekomen, dus seks was wel het laatste waar ik mee bezig was. Mijn vriend verhuisde niet lang daarna naar een andere stad, en ik zag hem om het weekend, dus dat we geen seks hadden was in het begin niet zo’n issue.

Maar we hebben sindsdien amper seks gehad, en om eerlijk te zijn, mis ik het ook niet echt. Ik heb sowieso nooit een hoog libido gehad. Nu bedenk ik smoezen om hem niet zo vaak te hoeven zien, omdat ik weet dat hij dan seks wil hebben. En als ik hem zie, probeer ik het zo te timen dat ik ongesteld ben. Maar daar kom ik niet altijd mee weg – er zijn momenten geweest waarop ik het maar gewoon heb laten gebeuren omdat ik geen zin had in ruzie. Maar achteraf neem ik het hem dan toch een beetje kwalijk. Hij begint er af en toe over als we ergens anders ruzie over hebben, zoals de afwas, dus ik weet dat het hem meer stoort dan hij toegeeft.

Maar ik geniet er gewoon niet van. Ik denk dat ik hem niet meer zo leuk vind als vroeger. Ik ben wel een paar keer in de verleiding gekomen, maar dat was nooit met hem – maar met een een collega of een vriend. Maar dan liet ik me toch tegenhouden door m’n schuldgevoel.

Het is voor mij niet genoeg reden om het uit te maken – in ieder geval nog niet. We hebben veel meegemaakt samen en ik zou niet helemaal opnieuw kunnen beginnen. Bovendien betwijfel ik dat een ander bereid zou zijn om maanden zonder seks te tolereren. Ik hoop dat ik weer op het punt kom waarop ik weer zin heb, maar of dat snel gaat gebeuren? Dat betwijfel ik.

— Steph*, 25 jaar

“Ik ben nu al blij als ik een keertje afgetrokken word”

Ik kon het bijna niet geloven toen Emma en ik iets met elkaar kregen. Ik kende haar al een tijdje, en we rotzooiden af en toe met elkaar als we dronken waren, maar ze kwam net uit een slechte relatie en zei dat ze niet op zoek was naar iets nieuws. Tot mijn verbazing (en die van al mijn vrienden), koos ze uiteindelijk voor mij.

In het begin hadden we een fantastisch seksleven. Soms was zij zelfs degene die het initiatief nam. Maar nadat we afgestudeerd waren en zij weer bij haar ouders ging wonen, werd ons seksleven behoorlijk tam en eigenlijk non-existent. Soms heb ik het geluk dat ik een keertje afgetrokken word. Ik weet dat Emma worstelt met depressie, dus ik probeer het niet persoonlijk op te vatten, maar het is niet echt goed voor je zelfvertrouwen als je eigen vriendin niet eens seks met je wil hebben.

Ik woon nu op mezelf, maar elke keer als Emma hier slaapt en ik toenadering zoek, leidt het niet echt ergens toe. Ik zou het leuk vinden als zij een beetje initiatief nam, maar ik kan ook wel wachten als het betekent dat we nog samen blijven.

— Jack*, 24 jaar

“Op papier is hij perfect”

De meeste van mijn vrienden zijn nu verloofd of getrouwd, en het is geen geheim dat ik druk voelde om te settelen. Ik ontmoette mijn huidige vriend op een datingapp. Op papier is hij perfect: hij heeft een goede baan, ziet er goed uit, en is in alle opzichten geweldig – behalve het feit dat we amper seks hebben gehad sinds we bij elkaar zijn. Ik voel me wel schuldig, maar er is nooit echt een tijd geweest dat ik er veel zin in had.

Ik ontmoette ongeveer een maand geleden wel een gast die een paar jaar jonger was in een kroeg. We flirtten een paar weken met elkaar op WhatsApp en prikten uiteindelijk een datum voor de daad. Op het laatste moment ging het niet door, maar ik realiseerde me daardoor wel dat het niet is dat ik niet geïnteresseerd ben in seks; het is meer dat ik geen interesse heb in hem. Ik moet het eigenlijk uitmaken, maar er komt een lange en koude winter aan, en ik heb weinig zin om die in m’n eentje door te brengen.

— Georgie, 26 jaar

“We zijn nooit met elkaar naar bed geweest – hij was getrouwd”

Hoe cliché het ook is, ik viel voor een getrouwde man. Hoewel we zes maanden met elkaar dateten, zijn we nooit met elkaar naar bed geweest. Dat klinkt misschien gek, maar voor mij zou dat echt een grens overschrijden. Hij was er oké mee, en we deden wel andere dingen.

Uiteindelijk zal een seksloze relatie gewoon niet werken voor mij – het plaatste enorm veel druk op de relatie omdat we allebei constant geil waren en ik niet wilde toegeven. En ik kwam er ook achter dat hij er toch niet zo oké mee was: ik maakte het uit toen ik op een avond door zijn telefoon keek en zag dat hij met vijf verschillende vrouwen aan het sexten was. Ik ben zo blij dat ik ‘m heb afgehouden.

— Olivia*, 22

*Sommige namen zijn veranderd