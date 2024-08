Hoe het is om betaalde seks te hebben met een bejaarde man

Olga is 25 jaar, studeert, en is escort. Niet alleen kan ze hiermee een beetje bijverdienen, er komen ook een hoop bijzondere verhalen opdoemen die ze voor ons opschrijft. Lees hier Olga’s andere VICE-columns.

Guus schrijft me een berichtje waarin hij vertelt dat hij op zoek is naar een slanke jonge vrouw. Hij zoekt iemand met wie hij een drankje kan drinken bij hem thuis, om daarna samen in de jacuzzi te zitten. Ook is hij expliciet op zoek naar seksueel contact, schrijft hij. Ik vind het wel prettig dat hij zo direct is in wat hij precies zoekt.

Ik moet even nadenken over zijn voorstel. Guus is namelijk 71 – een flink stuk ouder dan de mannen waar ik tot nu toe contact mee heb gehad. Tegelijkertijd vind ik het niet essentieel dat ik de man die ik ontmoet fysiek aantrekkelijk vind. Een prettig, respectvol contact vind ik veel fijner om mee te werken. Er zijn heel wat taboes rond seks op oudere leeftijd, en ik vind het ook geen super aantrekkelijke gedachte, maar ik besef ook dat het eigenlijk onzin is om te denken dat volwassen mensen niet met elkaar naar bed zouden kunnen gaan vanwege een groot leeftijdsverschil.

Ik besluit om op zijn uitnodiging in te gaan. Hij lijkt me een aardige heer, en woont in een groene wijk in de buurt van Amsterdam. We spreken af dat ik met een Uber naar hem toe kom.

Guus zet thee voor me omdat ik het koud heb en hij stelt voor om er een flinke scheut rum bij te doen. Dat hoeft voor mij niet, dus schenkt hij alleen voor zichzelf een flink glas rum in. We gaan op de bank zitten en kletsen een beetje. Naast ons op de schouw staan veel ingelijste foto’s van lachende mensen. Ik vraag ernaar en hij antwoordt dat hij een grote familie heeft. Hij wijst zijn eerste vrouw en zijn tweede vrouw aan, zijn kinderen, neven en nichten. Zijn tweede vrouw is een paar jaar geleden overleden. Ze was ziek, vertelt Guus, maar wijdt er verder niet over uit.

Hij vertelt dat hij op mijn leeftijd een echte vrouwenversierder was. Dat hij voor zijn werk veel moest reizen en jarenlang in Portugal heeft gewoond. Daar was hij niet te stoppen, vertelt hij. Langzaamaan ontdooien we allebei wat, en ik begin voorzichtig over wat hij verwacht op seksueel gebied. Hij zegt me dat hij graag wil dat ik van onze vrijpartij geniet. Voor hem is het vrouwelijk genot het allerbelangrijkste en hij zegt dat hij me graag wil bevredigen. Het is fijn dat hij er zo open over praat, maar zijn wens om mij te bevredigen zie ik niet zitten. Ik kan niet zeggen dat ik opgewonden van hem word. Ik vertel hem dat ik het leuk vind dat hij aan mij denkt, maar dat mijn taak toch vooral is om hem te bevredigen – niet andersom. Hij wil zich graag opnieuw een rokkenjager voelen, zich even jonger wanen dan hij eigenlijk is, weer ervaren dat een jonge vrouw aandacht voor hem heeft. Die aandacht wil ik hem wel geven, maar voor mij is het contact met Guus ook een zakelijk concept.

Het gaat niet helemaal vlotjes en het voelt allemaal wat mechanisch. We drinken een laatste slok en kijken naar elkaars glas, om te zien of het al leeg is. De woonkamer is gezellig ingericht, maar ik stel voor om samen naar de slaapkamer te gaan. Daar gaan we op het bed zitten en knuffelen we elkaar. Langzaam beginnen we te zoenen en ik probeer te voelen of hij al een erectie krijgt. We kleden ons uit, en ik moet eraan wennen een oudere man naakt te zien. Tegelijkertijd besef ik dat het ook maar een lichaam is. Hij zorgt goed voor zichzelf en sport nog steeds. Zijn huid zit hier en daar wat slapper om zijn vlees en zijn borsthaar is wit, maar ik geef Guus een gemeend complimentje over hoe hij eruitziet.

Guus vertelt dat hij weleens viagra heeft gebruikt. Omdat hij het gevoel had dat het een wat verslavende werking op hem had, wil hij het deze keer graag zonder proberen. We proberen het, maar zodra er een condoom rond zijn penis zit neemt zijn erectie weer af. Ik probeer hem stijf te krijgen met mijn hand, maar het heeft weinig effect. Hij is zichtbaar teleurgesteld. Ik probeer ontspannen te blijven en hem te stimuleren, maar zijn penis blijft slap. We zeggen een tijdje niets en ik voel me wat ongemakkelijk. Ik vraag hem wat hij nu het liefste wil, of ik misschien wat anders voor hem kan doen. Hij zucht en stelt voor dat we even naast elkaar in bed gaan liggen. Hij neemt me in zijn armen en zo liggen we een tijdje. Het is een zeer ongemakkelijke situatie, maar ik probeer zo ontspannen mogelijk over te komen.

Na een tijdje zegt Guus dat hij denkt dat het niet gaat lukken. Hij heeft zichzelf misschien wat overschat, zegt hij. Ik ben de eerste sekswerker die hij uitnodigt in een jaar tijd, de vorige keer ging het nog wat vlotter. Ik stel hem gerust en zeg dat het niet erg is, dat het heel natuurlijk is. Ik draai me op mijn buik en trek de lakens wat verder over me heen. Zo liggen Guus en ik nog wat te praten. Na een halfuurtje trekken we onze kleding weer aan. Terwijl ik me aankleed bedenk ik me dat ik toch wel opgelucht ben dat we geen seks hebben gehad. Helemaal natuurlijk voelde het toch niet, dat leeftijdsverschil.

Thuis zoek ik op of er sekswerkers zijn die zich speciaal op ouderen richten. Het is een groep die niet zo makkelijk meer aan z’n trekken komt, terwijl seksuele lust niet verdwijnt op oudere leeftijd. Ik ontdek dat er inderdaad mensen zijn die zich met sekswerk gericht op ouderen bezighouden, en dat die groep niet eens zo heel klein is. Dat doet me deugd.

