Hoe het is om een homo-escort in Amsterdam te zijn

Een paar maanden geleden ontmoette ik Jose (24) op een feestje. Hij maakte er geen geheim van dat hij een escort was – sterker nog, hij noemde zichzelf een hoer. Ik was geïntrigeerd door Jose en z’n openheid, en besloot met hem af te spreken om meer te weten te komen over zijn leven als homoseksuele escort. Op zowel prostitutie als homoseksualiteit liggen immers nogal wat taboes en stigma’s, kan je nagaan als je van beide walletjes eet, dacht ik.

Afspreken bleek alleen vrij lastig, want Jose heeft als payboy een hectische agenda, omdat klanten hem op willekeurige momenten kunnen inhuren. Bij mijn zoveelste poging om met Jose af te spreken kreeg ik een bericht dat er een klant van 450 euro tussen was gekomen, en die kon hij niet laten schieten. Ik vertelde Jose dat hij me na z’n klant maar even moest bellen. Rond middernacht had ik het opgegeven. Niet lang daarna kreeg ik een bericht van Jose dat hij nog wel energie had om bij me op visite te komen.

Videos by VICE

VICE: Hoe was het met je klant?

Jose: Ja, het was wel prima. Ik kreeg om twee uur vanmiddag een bericht, maar ik was toen net de was aan het doen. Hij wilde graag dat ik direct kwam, maar op m’n profiel staat dat je van tevoren moet boeken – ik heb namelijk ook gewoon een leven. Hij woonde in Zuid-Holland, dus ik heb even later de trein gepakt en hij pikte me op bij het station. Hij woonde in een kasteel. Wel was hij al 55 jaar oud, maar hij had een grote piemel. En ik had viagra genomen, dat hielp ook wel.

Gebruik je dat vaker?

Soms ja, het maakt het werk makkelijker. Het werkt trouwens alleen als je geil bent. Maar als escort ben je ook acteur, je moet je geilheid acteren.

Hoe identificeer jij je?

Ik noem mezelf altijd een hoer, dat denkt de lading wel denk ik. We hoeven er niet omheen te draaien, toch?

Zie je het simpelweg als een baantje, of is je werk echt een deel van wie je bent?

Het is niet zo heel eenvoudig om een escort te zijn – je hebt er een bepaalde mentaliteit voor nodig en je moet heel seksueel zijn. Het is niet voor iedereen weggelegd, het moet bij je passen. Net zoals niet iedereen chirurg kan worden.

Is er iets veranderd aan je libido sinds je dit werk doet?

Ja absoluut, zeker sinds ik me volledig op dit werk heb gestort, afgelopen zomer. Ik merk dat mijn libido een stuk lager is dan voorheen, ik heb minder behoefte aan seks buiten m’n werk. Ik kom ook nooit klaar, tenzij ze me daarvoor expliciet betalen, omdat het anders bij de volgende klanten nog moeilijker wordt om vol te houden.

Ik kom ook nooit klaar, tenzij ze me daarvoor betalen, omdat het anders bij de volgende klanten nog moeilijker wordt om vol te houden.

En hoe zit het met relaties?

Mijn ex had er veel moeite mee, maar op een gegeven moment had ik niet veel keuze toen ik geen geld meer had en hij niet alles voor me kon betalen. Toen heeft hij zich er uiteindelijk bij neergelegd, maar leuk vond-ie het niet.

Hoe ben je in het escortwerk gerold?

Ik had m’n studie architectuur niet gehaald en kreeg geen studiefinanciering meer. Ik had ook niet heel erg m’n best gedaan, ik was te druk met leuke dingen. Op mijn twintigste verhuisde ik van Spanje naar Amsterdam, omdat ik op een plek wilde wonen die nog vrijer was dan Spanje. Ik leerde een jongen kennen via de homodatingsite PlanetRomeo, waar ik een oproepje had geplaatst dat ik hulp nodig had in Amsterdam. Ik mocht bij hem logeren totdat ik een kamer had gevonden. Hij was zelf escort en leerde het mij eigenlijk.

Hoe dan?

Hij zei dat het misschien iets voor mij zou kunnen zijn. Ik had mijn eerste klant bij hem thuis

Maar wilde hij je gewoon helpen of was er meer?

Nou, we hebben de eerste dag dat ik er was wel seks gehad, maar het klikte totaal niet in bed, dus daarna is het niet meer gebeurd.

Hoe heb je hierna je leven opgebouwd?

Ik ben na een tijdje bij hem weggegaan. Hij gebruikte veel drugs en we zaten teveel op elkaars lip. Toen ben ik bij mensen gaan logeren, en ging ik veel uit zodat ik iemand aan de haak kon slaan en daar kon slapen.

Ik had meestal wel een baantje – bij een kledingwinkel en bij de Starbucks bijvoorbeeld – maar ik bleef altijd escortwerk doen, omdat het lekker bijverdiende. Op een gegeven moment heb ik me er helemaal op gestort.

Weet je familie dat je escort bent?

Nee. Ik zou het m’n moeder graag willen vertellen, maar moeders maken zich altijd zorgen, en ik ben bang dat ze zich dan ongerust gaat voelen. Mijn vader is ruimdenkend, maar hij zou het niet leuk vinden dat zijn eigen zoon dit doet.

Vertel je andere mensen altijd openlijk over je baan?

Ja nu wel. Vroeger was ik wat voorzichtiger, omdat mensen vol vooroordelen zitten. Ik was zelf net zo erg trouwens, ik praatte altijd negatief over andere escorts. Maar op een gegeven moment heb ik geleerd dat ik mezelf als escort moet accepteren, en sindsdien heb ik dit soort negatieve gedachtes niet meer.

Hoe kom je aan je klanten?

Ik heb een profiel op PlanetRomeo.

Wat voor klanten heb je zoal?

Veel van m’n klanten zijn enorm rijk. Andere klanten zijn niet per se rijk, maar sparen er echt voor. Veder is mijn klantenkring heel divers. Ze zijn wel vaak een beetje verknipt, dat merk ik wel. Ik heb het gevoel dat rijke mensen veel drugs gebruiken, constant high zijn en hedonistisch door het leven gaan, door escorts in te huren en veel te reizen.

Heb je wel het idee dat ze gelukkig zijn?

Jawel, het is niet alsof ze het doen om een leegte te vullen, meer omdat het zich kunnen permitteren. Want ze hebben vaak wel vrienden en een sociaal leven buiten dit om.

Wat is het raarste wat je hebt meegemaakt?

Vorige week kreeg ik een oproep van een klant van 35. Toen ik aankwam zag ik dat het een heel duur pand was – er was veel beveiliging en er stond duidelijk duur meubilair. Ik dacht dat ik bij een drugsbaron terecht was gekomen. Hij had een groot terrarium met twee gele pythons en hij rookte crack, joints en dronk pure whisky. Slechts af en toe zei hij wat tegen me. Dit soort situaties vind ik altijd heel spannend, want het lijkt net alsof je in een filmscène zit. Bovendien was ik zelf high, want ik had crystal meth gebruikt.

Na een uur had hij me nog steeds niet aangeraakt. Ik vertelde hem dat het uur om was en vroeg hoeveel geld hij had. Hij zei dat hij genoeg had voor de hele nacht. Misschien kwam het omdat ik high was, maar ik vertrouwde hem. Hij wilde heel graag dat ik hem knuffelde, dus ik ging ervan uit dat hij eenzaam was en gewoon een beetje liefde nodig had.

Toen we in zijn slaapkamer waren bedekte hij het slot met een T-shirt zodat niemand erdoorheen kon kijken. Ook stond hij steeds op om te controleren of de deur goed op slot zat. Hij was compleet paranoïde in z’n eigen huis en had het idee dat er een complot gaande was. Toen realiseerde ik me dat hij waarschijnlijk psychotisch was.

Wat deed je toen?

Ik probeerde hem te kalmeren door te zeggen dat er niemand was, maar na vier uur was ik de situatie zat en heb ik een vriend gebeld. Ik vertelde mijn klant dat ik weg wilde en dat hij 400 euro moest betalen. Hij zei dat hij geen contant geld had en moest pinnen. Alleen hij was te high om te lopen, zei hij, en wilde wachten op een vriend die hem dan met de auto naar de pinautomaat zou brengen. Toen heb ik de politie erbij gehaald, maar die deden uiteindelijk niks.

Heb je ergens spijt van gehad binnen je escortcarrière?

Nee. Ik heb juist heel veel geleerd en ik ben veel zekerder geworden. Als iemand bereid is om zoveel voor mij te betalen, dan geeft dat een boost aan m’n zelfvertrouwen. Het enige is dat drugsgebruik een probleem is, dat wil ik wel minderen. Ik wil ook graag weer gaan studeren, aan het conservatorium.

Een klant vroeg me een keer of ik een eng masker wilde dragen

Zijn er dingen die je absoluut niet doet?

Ja, bloed en poep. Ik krijg veel gekke verzoeken. Een keer had ik een klant die me vroeg of ik een eng masker wilde dragen. Mensen hebben de gekste fantasieën. Ik krijg ook weleens bugchase verzoeken, maar dat blijft meestal beperkt tot online gesprekken.

Neem je maatregelen om jezelf goed te beschermen?

Ik was toen ik jonger was veel losbandiger. Ik had veel mensen ontmoet die met hiv leven, en ik was er niet zo bang voor. Ik wilde vooral van seks genieten zonder barrières, en nam het risico. Nu ben ik wel hiv-positief.

Heb je er spijt van?

Het is soms wel moeilijk, maar daar blijft het bij.

Zou je PrEP hebben genomen als het beschikbaar was geweest?

Ja, als ik negatief was zou ik nu zeker PrEP gebruiken. Ik slik nu helemaal geen hiv-remmers, ik voel me vrijer als ik geen medicatie hoef te nemen. Dokters zeggen ook dat het je eigen verantwoordelijkheid is hoe je met je lichaam omgaat. Ik ga wel regelmatig naar controles om in de gaten te houden of het écht nodig is, bijvoorbeeld als m’n immuunsysteem er opeens op achteruit gaat, maar tot nu toe gaat het goed.

Als je geen hiv-remmers slikt is de kans dat je het overdraagt vrij groot. Weten je klanten dat je positief bent?

Nee, als ze er niet naar vragen vertel ik het niet. Het is ook aan hen of ze met of zonder condoom willen. Ik bied seks aan, dat kunnen ze krijgen op de manier waarop ze het willen.

Voel je je daar niet slecht over?

Nee. Toen ik hiv opliep heb ik daar niemand verantwoordelijk voor gehouden, ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf.

Als het over sekswerk gaat hebben we het vaak over vrouwen. Is er een groot verschil tussen vrouwelijke en mannelijke sekswerkers?

Allereerst heb je natuurlijk ook mannen die door vrouwen worden ingehuurd, maar wel minder. Bij homoseksuele escorts is er sprake van een dubbel stigma. Gay is nu oké, maar homoseksueel én escort nog niet. Er zijn veel meer vrouwelijke dan mannelijke sekswerkers, je ziet geen mannen achter de ramen op de Wallen. Ik denk dat het bij heteromannen ook als iets cools gezien wordt om naar de hoeren te gaan, terwijl dat bij homomannen niet per se zo is.

Voor homoseksuele mannen is het allicht ook makkelijker om aan seks te komen via bijvoorbeeld Grindr of andere apps. Ook is het zo dat vrouwen in onze samenleving kwetsbaarder zijn, wat leidt tot dingen als vrouwenhandel. Dat zorgt weer voor het negatieve stigma rondom prostitutie. Bij mannelijke prostitutie speelt dit veel minder, mannelijke sekswerkers zijn veel onafhankelijker.

Wat is het grootste stigma waar je mee te maken hebt?

Ik snap sowieso niet waarom er zo’n stigma ligt op het betalen voor seks. Mensen betalen voor alles, letterlijk alles, zelfs voor datingapps. Dus waarom niet voor een goede beurt? Mensen gebruiken ook vaak het argument dat ze niet voor seks hoeven te betalen. Maar het is niet alsof mijn klanten geen seks kunnen krijgen zonder te betalen. Ze betalen voor de service.

Bedankt voor je openheid, Jose