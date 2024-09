Hoe het is om een vrouw te zijn in de gamewereld

Wat vrouwelijke gamers tijdens het gamen over zich heen krijgen is behoorlijk pittig: commentaar op hun looks, online intimidatie, en verkrachtings- en doodsbedreigingen – denk bijvoorbeeld aan de 2014 #GamerGate-controverse. Zoe Quinn, een 27-jarige gamer en ontwikkelaar, was bedreigd met verkrachting en moord en haar adres en burgerservicenummer waren online gezet. Ze werd gedwongen haar huis uit te vluchten. “Ik kan mijn huis niet meer in en heb bedreigingen door mijn brievenbus ontvangen”, legde ze destijds uit.

Lees verder op I-D.